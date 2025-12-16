إحالة أوراق متهم بقتل سيدة في طما إلى مفتي الجمهورية

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم «م.م.ف»، 23 عامًا، عامل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير للنطق بالحكم، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليها «ن.ا.ا» بقصد السرقة، بدائرة مركز طما.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة، وبأمانة سر محمد العربي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليها داخل مسكنها، غارقة في دمائها وبها آثار طعن.

وكشفت التحريات أن المتهم تسلل ليلًا إلى مسكنها بقصد السرقة، وعند مشاهدتها له قام بطعنها بمقص في الرقبة، ثم اعتدى عليها بضرب رأسها في أسطوانة بوتاجاز حتى تأكد من وفاتها، قبل أن يستولي على أسطوانتي بوتاجاز ومبلغ 3 آلاف جنيه ويفر هاربًا.

اعتراف المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ليُحال إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.

