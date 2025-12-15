أخبار مصر: تحرك عاجل من التعليم ضد مدارس النيل، صرف معاش تكافل وكرامة، محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين، انخفاض جديد في أسعار اللحوم

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، بداية من اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن المواطنين أصبح بإمكانهم تسديد فواتير الكهرباء بكل سهولة من خلال المنصة الموحدة للخدمات الذكية للكهرباء، التي تقدم 26 خدمة متكاملة بدءًا من طلب تركيب العداد وحتى الإجراءات النهائية لاستلام الخدمة، موضحًا أن المنصة تخضع للمتابعة المستمرة لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة لجميع المشتركين.

قرر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية بعد أن خلف إطلاق نار في شاطئ بوندي بيتش بسيدني 15 قتيلا على الأقل.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، يشهد اليوم الإثنين العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها مباراتي نصف نهائي كأس العرب ومباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة.

أفادت السلطات الأمريكية بأن شخصا مشتبها به رهن الاحتجاز على خلفية حادثة إطلاق النار في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية.

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عن الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية بما يضمن ترشيد استهلاك الكهرباء والتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية.



وجه النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة تحفيز للجماهير المصرية، قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا بالمغرب بعد أيام قليلة.

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات أو سلوكيات غير لائقة داخل المدارس، مشددًا على أن الإجراءات الرادعة تُطبق فور وقوع أي حادثة لضمان ضبط الانضباط داخل المؤسسات التعليمية. وأوضح زلطة أن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، يتابع بشكل يومي جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية التعليمية لضمان سير المنظومة بكفاءة وشفافية.

تنظر اليوم الإثنين المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الارتفاع في نشاط الفيروسات التنفسية، يأتي في إطار المعدلات المعتادة التي تتكرر سنويا خلال هذا التوقيت.

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات من جراء السيول في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، إلى 14 شخصا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتنظيم سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة، إلى جانب امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية المعتمدة.

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة انخفاضات تراوحت بين 7 و9 جنيهات، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

بدأ مع شهر ديسمبر الجاري تطبيق زيادة قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم، تفعيلًا للقانون الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025.

شهدت مناطق مختلفة في شمال وجنوب وشرق الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين، بحسب مصادر محلية فلسطينية.

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثاني على التوالي انعقاد جلساتها الفصل في 31 طعنا انتخابيا على نتائج الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى، وذلك على مدار المدة المحددة لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي 10 أيام.

لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب 20، أغلبهم طلاب، بعد سقوط حافلة في وادٍ بمنطقة ريفية شمالي كولومبيا.

