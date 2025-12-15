الإثنين 15 ديسمبر 2025
سياسة

دفع الفرق بأثر رجعي، تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

تفاصيل فارق الأجرة
تفاصيل فارق الأجرة بقانون الإيجار القديم، فيتو
بدأ مع شهر ديسمبر الجاري تطبيق زيادة قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم، تفعيلًا للقانون الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164  لسنة 2025.

 

يأتي ذلك تفعيلا لـ قانون الإيجار القديم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164  لسنة 2025، والذي تضمن ضوابط وخطوات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة.
 

زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها 

 

وكانت أولى خطوات تطبيق تعديل  قانون الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد  قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

ومن الجدير بالذكر بعد انتهاء مدة فحص الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتم تحديد الأجرة الجديدة، مع إلزام المستأجر بدفع الفارق بين ما كان يدفعه خلال هذه المدة وما يتم إقراره من قيمة إيجارية جديدة لكل وحدة.

 

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون

 وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

 

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني

كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق  الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

