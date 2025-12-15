محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا

18 حجم الخط

وجه النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة تحفيز للجماهير المصرية، قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا بالمغرب بعد أيام قليلة.

وظهر محمد صلاح في إعلان تليفزيوني مع ابنته الكبرى “كيان” يسيران في أحد شوارع مدينة ليفربول، قبل أن توجه له سؤالا “هو أنت ليه بتتمرن يوم الإجازة، ليرد عليها والدها.. عشان أكسب.. ثم تسأله مجددًا مش أنت جيبت كل حاجة خلاص.. ليرد عليها ”لأ لسه دي مصر" في إشارة إلى رغبته في التتويج مع منتخب مصر بلقب أمم افريقيا في المغرب.

فيما، يستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء، في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في نسختها رقم 35.

إبراهيم عادل ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، أمس الأحد، لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للمشاركة ضمن تشكيلة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وشارك إبراهيم عادل في الحصة التدريبية لمنتخب مصر، مساء أمس الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

