خارج الحدود

أول صورة للمشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية وتفاصيل حياته

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو
أفادت السلطات الأمريكية بأن شخصا مشتبها به رهن الاحتجاز على خلفية حادثة إطلاق النار في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية.

وأسفرت الحادثة التي وقعت أثناء جلسة مراجعة الامتحانات النهائية، عن مقتل طالبين وإصابة 9 آخرين.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأنه تم التعرف على المشتبه به في إطلاق النار بـ  جامعة براون وهو بنيامين إريكسون.

وذكرت الصحيفة أنه يبلغ من العمر 24 عاما وينحدر من ويسكونسن.

من جهتها، أشارت شبكة "إن بي سي" إلى أن المشتبه به ضابط أمن سيبراني بالجيش الأمريكي، وله صلات محتملة بجامعة براون.

ولفت مصدر في جهات إنفاذ القانون لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنه تم القبض على المشتبه به في فندق خلال الليل وقد تم احتجازه.

وأضاف المصدر أن المشتبه به غير مسجل كطالب في جامعة براون.

وبحسب المسئولين، أطلق المسلح النار في فصل دراسي يوم السبت 13 ديسمبر 2025 حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش)، في مبنى هولي للهندسة في الطرف الشرقي من حرم جامعة براون.

ولم يكشف بعد عن هويات القتلى والجرحى، لكن رئيسة جامعة براون كريستينا باكسون صرحت للصحفيي بأن جميع الضحايا بمن فيهم القتلى والجرحى، كانوا طلابا بالجامعة.

وأكدت كريستينا باكسون في بيان أصدرته الجامعة، أن بعض مناطق الحرم الجامعي لا يزال الدخول إليها محظورا حيث تواصل الشرطة تحقيقاتها.

وأوضحت باكسون إن حوالي 2000 طالب نقلوا إلى أماكن آمنة خلال الليل.

وتعليقا على الحادثة، قال الرئيس دونالد ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض السبت، إن إطلاق النار في الجامعة كان "أمرا فظيعا".

وبحسب أرشيف العنف المسلح، فإن الهجوم على الجامعة يرفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي إلى 389 حادثة في الولايات المتحدة هذا العام.

ويعرّف أرشيف العنف المسلح، عمليات إطلاق النار الجماعي بأنها تلك التي ينتج عنها مقتل أو إصابة أربعة ضحايا أو أكثر، باستثناء المهاجم.

