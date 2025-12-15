الأرصاد تحذر من منخفض في طبقات الجو العليا (فيديو)

18 حجم الخط

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت بعض المحافظات خلال الساعات الماضية أمطارًا تراوحت شدتها من محافظة إلى أخرى، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الأمطار المتوسطة، التي قد تغزر أحيانًا، تتركز على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأشارت منار غانم إلى استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى يوم الثلاثاء، مع نشاط ملحوظ للرياح، وهو ما يقلل من فرص تكون الشبورة المائية المؤثرة، مؤكدة أن الشبورة المتوقعة خلال صباحي الثلاثاء والأربعاء ستكون محدودة التأثير على الطرق.

ولفتت إلى أنه مع نهاية الأسبوع واستقرار الأحوال الجوية ووجود مرتفع جوي، وهدوء سرعات الرياح، تزداد فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور، خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية.

