أخبار مصر

بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة (صور)

بدء التشغيل التجريبي
بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
شهد ميناء السخنة بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1، مع وصول أول سفينة إلى أرصفة المحطة، وهي السفينة CMA CGM HELIUM التابعة للخط الملاحي CMA CGM، والقادمة من سنغافورة، إيذانًا ببدء أعمال تداول الحاويات بالمحطة.

ويأتي وصول سفينة الحاويات ضمن مراحل التشغيل التجريبي للمحطة، حيث جرى تنفيذ عمليات الرص والتداول وفقًا للخطط التشغيلية المعتمدة، بما يعكس جاهزية الأرصفة والمعدات والكوادر الفنية.

ويُعد بدء التشغيل التجريبي خطوة مهمة في تعزيز قدرات ميناء السخنة على استقبال سفن الحاويات العملاقة، ودعم دوره كمركز لوجستي محوري على البحر الأحمر، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وخدمة حركة التجارة الدولية.

إنجاز عالمي للموانئ المصرية.. كامل الوزير يتسلم شهادة «جينيس» لميناء السخنة كأعمق حوض ميناء مُنشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا

