مصرع وإصابة 37 طالبا سقطت بهم حافلة في وادٍ بكولومبيا (فيديو)

لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب 20، أغلبهم طلاب، بعد سقوط حافلة في وادٍ بمنطقة ريفية شمالي كولومبيا.

وفي منشور على "إكس"، قال أندريس خوليان حاكم منطقة أنتيوكيا إن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين بعد رحلة مدرسية، وكانت تقل طلابا من مدرسة ثانوية.

🔴Tragedia en Colombia‼️

Un autobús con estudiantes que regresaban de una excursión cayó a un abismo en una carretera de Antioquia. Se reportaron al menos 20 heridos y 10 muertos.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y ya investigan lo sucedido⚠️ pic.twitter.com/zSdF9duQW8 December 15, 2025

وأضاف أن الطلاب كانوا يحتفلون بتخرجهم على الشاطئ.

وقال: "إنه خبر صعب للغاية على المجتمع بأسره في شهر ديسمبر".

وسقطت الحافلة في واد يبلغ عمقه 80 مترا، وكان على متنها نحو 40 شخصا.

ووفقا للمعلومات الرسمية، تتراوح أعمار معظم الضحايا بين 16 و18 عاما.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحافلة خرجت عن الطريق لأسباب لم تتضح بعد، بينما تحقق الهيئة الوطنية لسلامة المرور في أسباب الحادث.

