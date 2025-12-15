الإثنين 15 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مصرع وإصابة 37 طالبا سقطت بهم حافلة في وادٍ بكولومبيا (فيديو)

سقوط حافلة في واد
سقوط حافلة في واد بكولومبيا، فيتو
لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب 20، أغلبهم طلاب، بعد سقوط حافلة في وادٍ بمنطقة ريفية شمالي كولومبيا.

وفي منشور على "إكس"، قال أندريس خوليان حاكم منطقة أنتيوكيا إن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين بعد رحلة مدرسية، وكانت تقل طلابا من مدرسة ثانوية.

وأضاف أن الطلاب كانوا يحتفلون بتخرجهم على الشاطئ.

وقال: "إنه خبر صعب للغاية على المجتمع بأسره في شهر ديسمبر".

وسقطت الحافلة في واد يبلغ عمقه 80 مترا، وكان على متنها نحو 40 شخصا.

ووفقا للمعلومات الرسمية، تتراوح أعمار معظم الضحايا بين 16 و18 عاما.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحافلة خرجت عن الطريق لأسباب لم تتضح بعد، بينما تحقق الهيئة الوطنية لسلامة المرور في أسباب الحادث.

كولومبيا سقوط حافلة الشاطئ أندريس خوليان حاكم منطقة أنتيوكيا

