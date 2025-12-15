التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتنظيم سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة، إلى جانب امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية المعتمدة.

وأكدت قيادات وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع موسع، على الالتزام الكامل بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل اللجان الامتحانية، بما يحقق الهدوء والاستقرار اللازمين لأداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

خطة توزيع الملاحظين والمراقبين

كما تم التأكيد على مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يضمن العدالة والكفاءة، ومنع أي تعارض أو خلل قد يؤثر على سير الامتحانات، إلى جانب التأكد من جاهزية المدارس والمقار الامتحانية من حيث النظافة العامة، والإضاءة الجيدة، والتهوية المناسبة، وتوفير عناصر الأمن والسلامة.

وشددت وزارة التعليم على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير الامتحانات، مع سرعة التدخل الفوري والتعامل الحاسم مع أي طارئ، لضمان انتظام اللجان وعدم تعطل الامتحانات.

وفيما يتعلق بمواجهة الغش، أكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم، ومنع الغش بكافة صوره، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الطلاب.

كما تم التشديد على أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين الإدارات التعليمية وغرف العمليات بالمديرية، مع تفعيل آليات المتابعة اليومية لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والعمل على حلها فورًا، بما يضمن خروج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بمنظومة التعليم.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ووضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات، لضمان سير امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في أجواء آمنة ومنظمة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع أبنائنا الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.