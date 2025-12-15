الإثنين 15 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

مشروب طبيعي لعلاج أنيميا فقر الدم وتوريد البشرة

أنيميا فقر الدم من الإصابات التي تؤثر على صحة الجسم وطاقته كما تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي وتجعلها باهتة وشاحبة اللون.

وعلاج أنيميا فقر الدم يعيد الصحة مرة أخرى ويعيد جمال البشرة لذا تحرص الفتيات كثيرا على علاج أنيميا فقر الدم وايضا الأمهات تحرص على علاجها عند الأطفال.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الكثير من النساء تعانى من أنيميا فقر الدم، وهي حالة ناتجة عن نقص الهيموجلوبين أو الحديد في الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق، وشحوب الوجه، الدوخة، وتساقط الشعر، وتنعكس هذه المشكلة بشكل واضح على البشرة، فتفقد نضارتها ويشحب لونها.

وأضافت مرام، أن أفضل مشروب طبيعي لعلاج الأنيميا وتوريد البشرة، هو مشروب البنجر مع الرمان والبرتقال، ويعد هذا المشروب من أقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد على رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم، وتنشيط الدورة الدموية، ومنح البشرة لون وردي صحي.

مكونات المشروب:-

ثمرة بنجر متوسطة الحجم مسلوقة أو نيئة حسب الرغبة

نصف كوب عصير رمان طبيعي

عصير برتقالة واحدة طازجة

ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

نصف كوب ماء عند الحاجة

طريقة التحضير:-

  • يقشر البنجر ويقطع إلى مكعبات صغيرة.
  • يوضع البنجر في الخلاط مع عصير الرمان وعصير البرتقال.
  • يضاف العسل والماء حسب القوام المرغوب.
  • يخلط جيدا حتى نحصل على مشروب ناعم ومتجانس.
  • يشرب فور التحضير للحصول على أكبر فائدة غذائية.
فوائد المشروب لعلاج أنيميا فقر الدم

وتابعت، من فوائد هذا المشروب:-

  • غني بالحديد الطبيعي الذي يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء.
  • يحتوي على حمض الفوليك الضروري لعلاج الأنيميا خاصة لدى النساء.
  • يعزز امتصاص الحديد بفضل فيتامين C الموجود في البرتقال والرمان.
  • يساعد على رفع مستوى الطاقة وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق.
  • ينشط الدورة الدموية ويزيد وصول الأكسجين إلى خلايا الجلد.
  • يمنح البشرة لون وردي طبيعي ويقلل الشحوب والبهتان.
  • يساعد في تنقية الدم من السموم، مما ينعكس على صفاء البشرة.
  • يرطب البشرة من الداخل ويؤخر ظهور علامات التعب والإجهاد.
  • يفضل شربه صباحا على معدة فارغة أو بين الوجبات.
  • يمكن تناوله 3 أو 4 مرات أسبوعيا للحصول على نتائج ملحوظة.
