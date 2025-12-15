الإثنين 15 ديسمبر 2025
بعد هجوم سيدني، أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة

سيدني، فيتو
سيدني، فيتو
قرر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية بعد أن خلف إطلاق نار في شاطئ بوندي بيتش بسيدني 15 قتيلا على الأقل.

 

وقال ألبانيز إنه سيقترح قيودا جديدة، تشمل الحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للمالك المرخص الحصول عليها.

وتابع ألبانيز للصحفيين: "الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري. ويشمل ذلك الحاجة إلى قوانين أسلحة نارية أكثر صرامة".

وأضاف: "ظروف الناس يمكن أن تتغير. يمكن أن يتطرف الناس على مدى فترة من الزمن. لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة".

وكان ألبانيز دان، اليوم الاثنين، "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في شاطئ بوندي بيتش ووصفه بأنه "عمل شر محض"، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة مقتل 16 شخصا على الأقل في إطلاق النار الذي وقع يوم الأحد.

فتح مسلحان النار على عائلات في شاطئ سيدني في اليوم الأول من مهرجان "حانوكا" اليهودي.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن 16 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم، من بينهم أحد المسلحين، وأصيب 40 آخرون في الهجوم.

وقالت الشرطة إن المسلحين المشتبه بهما هما رجل يبلغ من العمر 50 عاما وابنه البالغ من العمر 24 عاما.

 

