الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بشير التابعي: الأهلي قادر على حسم صفقة حامد حمدان في أي وقت

حامد حمدان، فيتو
حامد حمدان، فيتو
18 حجم الخط

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن القلعة البيضاء تعاني في الفترة الأخيرة من سوء اختيار الصفقات، مشددًا على أن أزمات النادي لا تقتصر فقط على الجوانب المادية.

صفقة حامد حمدان

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن الضجة الكبيرة التي أُثيرت حول حامد حمدان بدأت عقب دخول الزمالك في مفاوضات رسمية مع اللاعب، لافتًا إلى أن الأهلي إذا رغب في ضمه فسيكون قادرًا على حسم الصفقة دون عوائق.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن حامد حمدان لاعب متطور ويمتلك قدرات فنية مميزة، مشيرًا إلى أنه يجيد اللعب في مركز خط الوسط الدفاعي، إلى جانب قيامه بأدوار هجومية مؤثرة داخل الملعب، وهو ما يجعله هدفًا مغريًا لكبرى الأندية خلال الفترة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حامد حمدان الزمالك نادي الزمالك بشير التابعي الأهلي

مواد متعلقة

أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي

ريال مدريد يخطف فوزا صعبا من ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني

محمد شبانة يهاجم مجلس الزمالك: القلعة البيضاء في مأزق تاريخي

هل يلحق عبد الله السعيد ودونجا وربيع بمواجهة حرس الحدود؟

عفت نصار: الزمالك ليس مشروعا خاصا ويجب محاسبة المخطئين

بعد قرار النيابة العامة، محامٍ يفجر مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

الزمالك ينهي أزمة عدي الدباغ بعد الشكوى واللاعب يعود للقاهرة

خزينة بيراميدز تنتعش بـ2 مليون دولار بعد توديع كأس إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

9 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

اليوم، أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

اليوم، صحة الشيوخ تناقش إقامة مستشفى عام بمنطقة الطروات في حلوان

شبانة يوضح أسباب اعتذار مصطفى يونس للخطيب

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة وانخفاض التين والجوافة في سوق العبور

الطن يتراجع 3250 جنيهًا، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

6 نصائح مهمة للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها

قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية، فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads