الصحة: الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي يقلل الإصابات التنفسية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الارتفاع في نشاط الفيروسات التنفسية، يأتي في إطار المعدلات المعتادة التي تتكرر سنويا خلال هذا التوقيت.

الإصابات بفيروس كورونا هي الأكثر انتشارا بين الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي

وأوضح عبد الغفار أن السنوات الماضية وحتى عام 2024 كانت الإصابات بفيروس كورونا هي الأكثر انتشارا بين الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، بينما يشهد عام 2025 تفوقا واضحا لفيروس الإنفلونزا، وبشكل خاص سلالة H1N1.

وأشار إلى أنه في حال وجود 100 حالة إصابة بفيروسات تنفسية، فإن 60 حالة منها تكون مصابة بالإنفلونزا.

أعراض الإصابة بفيروس الإنفلونزا H1N1

وأضاف أن أعراض الإصابة بفيروس الإنفلونزا H1N1 أشد مقارنة بغيره من الفيروسات التنفسية، ويليه في شدة الأعراض الفيروس المخلوي التنفسي، مؤكدا أن حدة الإصابة بالإنفلونزا تعود إلى طبيعة الفيروس نفسه، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ضعف المناعة لدى بعض الفئات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن بريطانيا تشهد انتشار متزايد لإحدى المتحورات المرتبطة بفيروسات الإنفلونزا، ما أدى إلى سرعة في الانتشار وارتفاع أعداد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات، وهو ما تسبب في ضغط ملحوظ على المنظومة الصحية، وأثار حالة من القلق الصحي.

وأوضح أن الحكومة البريطانية، لم توصي بإغلاق المدارس، معتبرة أن هذا الإجراء ليس الحل الأمثل، وأن البديل الأكثر فاعلية يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل النظافة الشخصية المستمرة، والتطهير، والتباعد، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، إلى جانب ارتداء الكمامات عند الحاجة.

وشدد على أن فيروس H1N1 قد يكون أشد في بعض الحالات لعدة أسباب، من بينها ضعف المناعة، ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الوقائية وطلب المشورة الطبية عند ظهور الأعراض.

