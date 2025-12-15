الإثنين 15 ديسمبر 2025
6 نصائح مهمة للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عن الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية بما يضمن ترشيد استهلاك الكهرباء والتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية.
 

نصائح التوفير في استهلاك الكهرباء وقت استخدام المكواة الكهربائية 


وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية بما يضمن ترشيد استهلاك الكهرباء كالتالي: 
1- تجميع الملابس المراد كيّها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، لأن ذلك يقلل من تكرار تشغيل المكواة يوميًا، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.
2- البدء بكيّ الملابس التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة مثل الجينز، ثم الانتقال إلى الملابس القطنية، مما يساعد على استغلال الحرارة بكفاءة قبل خفضها.

 

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار 

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين يجب القيام بها لتوعية المواطنين عن كيفية التعامل الآمن مع مهمات الكهرباء أثناء الأمطار وهي كالتالي:

1-الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.
2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.
3-الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.
4-إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.
5-الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.
6-توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

