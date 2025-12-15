سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

18 حجم الخط

ورطة الأمة الإسلامية، كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أن سر ضياع الأمة يكمن في العلم، ووصفه بأنه المنقذ للأمة من الضياع الذي باتت فيه حاليًا، قائلًا: "الورطة التي تورطتها الأمة بسبب ضياع العلم"

سر ورطة العالم الإسلامي

وقال الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو له، بثه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحكاية كلها العلم" بنقولها من قلبنا، بنقولها لما أتورطنا الورطة اللي أحنا فيها دلوقت، من قلة العلم"

وكشف على جمعة عن سر ضياع الأمة حاليًا فقال: "هو فعلًا مفيش إلا العلم، العلم هو الذي ينقذنا ويجعل لنا قيمة، والعلم هو اللي هيفهمنا، العلم العلم العلم، فلما ضاع وضيعوا معالمه، ضاعت الأمة"



وكان الدكتور على جمعة قد وصف أهمية العلم، وقال في تدوينة سابقة: إن "العلم لا يتوقف عند تلقى المعلومات، وإنما يمتد إلى التدريب وتلقى مهارات ومعارف الحياة، فالتعليم ليس قاصرًا على تلقى المعلومات، وإنما هو منظومة متكاملة"

الأمة الإسلامية تعاني التشرذم والانقسام

يذكر أن الأمة الإسلامية اليوم تمر بحالة من التشرذم والانقسام، ووصف المحللون حالة التشرذم الذي عليها الأمة الإسلامية حاليًا بأنه يتجسد في الصراعات الداخلية، غياب الوحدة، والضعف أمام التحديات الخارجية، نتيجة لأسباب متعددة منها الانشغال بالدنيا، الجهل المركب، تزييف المفاهيم، فساد الأخلاق، وسوء الإدارة، مما أدى إلى تراجعها عن دورها الحضاري.

وعن مظاهر التشرذم للأمة وأسبابه، أكد المحللون أنه يظهر في النزاعات الداخلية والصراعات، حيث تتشتت الجهود بين المسلمين بدلًا من التوحد لمواجهة الأعداء.

كما أكدوا أن الجهل المركب والوعي الزائف يساعد على انتشار المعلومات السطحية والمغلوطة التي تضيع الأولويات وتجعل الأمة عاجزة عن تمييز الحق من الباطل.

كما أن البعد عن القيم والمبادئ الإسلامية والانغماس في ملذات الدنيا ونسيان حق الله، أضعف الروابط الإيمانية، بالإضافة لفساد الأخلاق وسوء الإدارة، الذي يؤدي إلى ضعف المؤسسات.

وتواجه الأمة الإسلامية تحديات خارجية تستهدافها من قبل أعداء في الخارج، بالإضافة إلى الأخطار الداخلية التي صنعتها بنفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.