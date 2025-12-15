الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شمال رام الله بالضفة الغربية (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
18 حجم الخط

شهدت مناطق مختلفة في شمال وجنوب وشرق الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين، بحسب مصادر محلية فلسطينية.

كما شهدت مناطق في  جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية، والخليل جنوبي الضفة، وفي أريحا الواقعة في الأغوار، ومناطق أخرى أيضا، اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا، وكذلك بلدتي المزرعة الغربية وكفر مالك في رام الله.
وداهمت أيضا بلدات صيدا وعلار وعتيل في مدينة طولكرم، وأطلقت قنابل ضوئية في أجواء علار وعتيل، وكذلك اقتحمت مدينة طوباس.

واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا مدينة حلحول الواقعة في الخليل، وبلدة عورتا في نابلس، قبل مداهمة منازل عدة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن هذه الاقتحامات رافقتها اعتقالات إسرائيلية لمواطنين فلسطينيين.
 

وتشهد الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على أملاك الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية جيش الإحتلال الإسرائيلي جنين طوباس الخليل أريحا الأغوار

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

إسرائيل توافق على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم قرية كوبر بقضاء رام الله وسط الضفة الغربية

إصابة طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 46 شخصا جراء سيول ضربت مدينة آسفي المغربية (فيديو)

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: بدء تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

انتقادات واسعة لـ "سلمى" بعد عرض الحلقة الأخيرة

أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

9 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

ناشئات الكرة الطائرة الشاطئية وصيفات القارة في ألعاب أفريقيا

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

9 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads