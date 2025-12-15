قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شمال رام الله بالضفة الغربية (فيديو)
شهدت مناطق مختلفة في شمال وجنوب وشرق الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين، بحسب مصادر محلية فلسطينية.
كما شهدت مناطق في جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية، والخليل جنوبي الضفة، وفي أريحا الواقعة في الأغوار، ومناطق أخرى أيضا، اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين.
واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا، وكذلك بلدتي المزرعة الغربية وكفر مالك في رام الله.
وداهمت أيضا بلدات صيدا وعلار وعتيل في مدينة طولكرم، وأطلقت قنابل ضوئية في أجواء علار وعتيل، وكذلك اقتحمت مدينة طوباس.
واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا مدينة حلحول الواقعة في الخليل، وبلدة عورتا في نابلس، قبل مداهمة منازل عدة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن هذه الاقتحامات رافقتها اعتقالات إسرائيلية لمواطنين فلسطينيين.
وتشهد الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على أملاك الفلسطينيين.
