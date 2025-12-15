قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شمال رام الله بالضفة الغربية (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت مناطق مختلفة في شمال وجنوب وشرق الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين، بحسب مصادر محلية فلسطينية.

كما شهدت مناطق في جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية، والخليل جنوبي الضفة، وفي أريحا الواقعة في الأغوار، ومناطق أخرى أيضا، اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال المستمر لقرية عورتا، جنوب شرق نابلس. pic.twitter.com/b7IFD60hWF December 14, 2025

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا، وكذلك بلدتي المزرعة الغربية وكفر مالك في رام الله.

وداهمت أيضا بلدات صيدا وعلار وعتيل في مدينة طولكرم، وأطلقت قنابل ضوئية في أجواء علار وعتيل، وكذلك اقتحمت مدينة طوباس.

#متابعة| مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شمال رام الله بالضفة الغربية pic.twitter.com/HGip6Uqygg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 15, 2025

واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا مدينة حلحول الواقعة في الخليل، وبلدة عورتا في نابلس، قبل مداهمة منازل عدة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن هذه الاقتحامات رافقتها اعتقالات إسرائيلية لمواطنين فلسطينيين.



وتشهد الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على أملاك الفلسطينيين.

