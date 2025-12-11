أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح مليار جنيه.. الرقابة المالية تصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.. المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات

يعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6490 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5680 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4870 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 45440 جنيها في محلات الصاغة.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه، بنحو 8 قروش، خلال ختام حركه تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وفق آخر تحديثات الأسعار، جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:

47.46 جنيها للشراء.

47.60 جنيها للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.49جنيها للشراء.

47.59 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.49جنيها للشراء.

47.59 جنيها للبيع.

البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.963 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 42033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 51544 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19100 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4623 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.



أورنچ مصر تفوز بجائزة الشريك الاستراتيجي الأفضل بتمكين التكنولوجيا بالقطاع العقاري المصري

تُوّجت أورنچ مصر بجائزة الشريك الاستراتيجي الأفضل لعام 2025 ضمن جوائز Invest-Gate ACE Awards، في إنجاز يعكس أعلى درجات التقدير داخل القطاع العقاري المصري، وذلك لكونها الشركة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في دعم التحول الرقمي داخل قطاع التطوير العقاري في مصر.

حلول اتصال ذكية

وجاء اختيار «أورنچ مصر» تقديرًا لدورها المتنامي في إثراء القطاع بحلول اتصال ذكية ومتطورة وخدمات بنية تحتية رقمية عالية الاعتمادية بفضل خبراتها المتقدمة في تصميم وتنفيذ حلول تكنولوجية متكاملة التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة داخل والمجتمعات السكنية المغلقة.

كما توفر أورنج قدرات تشغيلية عالية كفاءة تخدم القطاع العقاري سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو إدارية، ومن بين تلك الحلول "منصة المدينة الذكية" (Smart City platform) وأنظمة أتمتة المنازل لتحسين تجربة العيش داخل المنازل الذكية إلى جانب تقدم حلولا تكنولوجية متنوعة في خدمات الأمن السيبراني، والأمن الذكي، وإدارة الطاقة، والتحكم عن بُعد، وهي الشركة المسؤولة عن إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية، الأكبر من نوعه في أفريقيا.

المشاط تبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي جهود التوسع في الشركات الناشئة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك.

وشهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.

زيارة وفد بنك الاستثمار الأوروبي لمصر

وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.

الرقابة المالية تصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

قرارات تنظيمية جديدة لتعزيز الإطار الرقابي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

البنك المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قرر البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، لكنه حافظ على وتيرة حذرة رغم البيانات الإيجابية للتضخم.

وخفضت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح قره خان، سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 38% من 39.5% يوم الخميس.

المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة

انقسمت توقعات البنوك العالمية تقريبا بين خفض بـ100 نقطة أساس و150 نقطة أساس، وأفادت بلومبرج في وقت سابق بأن أشخاصًا مطلعين قالوا إن قره خان أبلغهم بأن البنك يرجح إيلاء اهتمام أكبر للتطورات السلبية مقارنة ببيانات التضخم الإيجابية.

الصناعات الغذائية: سوق المقرمشات في مصر يشهد نموا مستمرا وفرصا واعدة

أكد تامر الشامي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن سوق المقرمشات في مصر يشهد نموًا ملحوظًا وتطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو تنوع المنتجات أو زيادة الوعي الاستهلاكي.

شركات مصرية قادرة على المنافسة بقوة

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا"، أن هذه الفئة من المنتجات كانت جديدة نسبيًا على المستهلك المصري قبل سنوات، إلا أنها أصبحت اليوم جزءً أساسيًا من سلة التسالي والوجبات الخفيفة، مع تزايد الإقبال عليها بشكل مستمر وظهور شركات مصرية قادرة على المنافسة بقوة.

المشاركة في المعارض المتخصصة تُعد نافذة مهمة

وأضاف الشامي فى تصريحاته أن المشاركة في المعارض المتخصصة تُعد نافذة مهمة للتواصل مع المستهلكين والتجار وموردي الخامات، وتتيح فرصة لعرض المنتجات الجديدة والتوسع في أسواق محلية وإقليمية.

وعن تأثير تغير الأسعار وارتفاع تكلفة الإنتاج خلال العامين الماضيين، أوضح الشامي أن الشركات المصرية تعمل على تحقيق توازن دقيق بين السعر وجودة المنتج، بحيث لا يتم المساس بجودة المقرمشات المقدمة للمستهلك. وقال ان "الجودة هي الأساس بحيث نحافظ على مستوى مرتفع ومحترم يصل للمستهلك، وفي الوقت نفسه نقدم أسعارًا مناسبة قدر الإمكان رغم الظروف."

المشاط والخطيب يتابعان مع البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.

تصديري الصناعات الغذائية: 201 مليون دولار صادرات الشيكولاتة خلال الـ10 أشهر الأخيرة

كشف حمدي الأبرق، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات الشيكولاتة بلغت 201 مليون دولار بنمو 41%، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية المصري شهد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 أداءً قياسيًا جديدًا، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نموًا قدره 11٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها 570 مليون دولار.

المكانة المتنامية للصناعات الغذائية

وأضاف فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا"، بأن المكانة المتنامية للصناعات الغذائية تجعلها أحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14 ٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.

التجاري الدولي يعلن عن شهادة 3 سنوات بعائد ثابت 17.25

أعلن البنك التجاري الدولي عن شهادة 3 سنوات بعائد ثابت 17.25%.

اتحاد الغرف: تحالف لوجستي "عربي يوناني" جديد يرتكز على الموانئ المحورية

كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا باليونان، إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان.

وبين أن المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار.

وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا سيما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".

وقال: تقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.

شعبة المصدرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي

أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية وشُعبة المُصدِّرين في غرفة القاهرة، أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، وأن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُشجع على الاستثمار في مصر.

مُنتدى السفارة الهولندية بمعرض فوود أفريكا

جاء ذلك خلال كلمته في المُنتدى الذي نظّمته السفارة الهولندية لبحث سُبُل زيادة التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في القطاع الغذائي والحاصلات الزراعية، أمس الأربعاء، داخل معرض فوود أفريكا المُقام في الفترة من 9 إلى 12 من ديسمبر الجاري.

مركز التقاء الشركات والاستثمارات العالمية للتصنيع

وأشار "زكي" إلى أهمية موقع مصر الجغرافي وقيمتها الهامة جدًا بين الدول؛ مما يجعلها مركز التقاء الشركات والاستثمارات العالمية للتصنيع والاستثمار والنفاذ إلى كافة الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية التي تُشارك بها مصر.

وقال "زكي" إن الصادرات المصرية في الحاصلات الزراعية وصلت هذا العام إلى 7.5 مليون طن، لافتًا إلى أن هناك تطويرًا وزيادة في الصادرات المصرية العامة التي ارتفعت بقيمة 5 مليارات دولار هذا العام، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بمنتجات كثيرة ذات جودة عالية، من بينها الموالح.

المالية تشارك في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية STEM

أكدت وزارة المالية مشاركتها بفعاليات قمة المرأة المصرية STEM and Future Innovation Summit، المنعقدة يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بمقر جامعة النيل الأهلية، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومشاركة فاعلة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فعاليات قمة المرأة المصرية

ويشارك أحمد كجوك وزير المالية، فى الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من القمة عبر إلقاء كلمة رئيسية بجانب مشاركة كوادر الوزارة فى ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية.

تعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية

وتأتي مشاركة وزارة المالية فى فعاليات القمة فى إطار حرص الوزارة أن تكون طرفًا في الشراكة الوطنية التي تستهدف خلق نموذج تنموي يرتكز على الابتكار، وتعريف الشباب المشارك بالقمة بخطط ومبادرات وزارة المالية في تعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية الرئيسية ودعم أنشطة ريادة الأعمال، والوقوف على مساهمة التكنولوجيا والهندسة والعلوم في زيادة الإنتاجية الوطنية.

وتشهد قمة المراة المصرية فى نسختها الرابعة تمثيل وزاري رفيع المستوى ولفيف من المسؤولين وصانعي السياسات وتمثيل للمؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة وكبار القيادات التنفيذية للمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى أكثر من 6000 قيادة نسائية يمثلن قطاعات متنوعة بجانب رائدات الأعمال ووفود من طلبة الجامعات المصرية والخاصة.

وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ 1.1 مليار دولار في 2024

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الأفريقية الشقيقة، وذلك بحضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.

لجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب

وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.

وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.

الخطيب: منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية

وقال الخطيب: إن إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.

التصديري للحاصلات الزراعية: القيمة المضافة هي سر التنافسية في الأسواق العالمية

أكد هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال كلمته في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض فود أفريكا، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تحولًا نوعيا متسارعا يقوده جيل جديد من الشباب القادر على إعادة صياغة مستقبل الأجريبيزنس بمنهجيات أكثر حداثة وبروح تنافسية عالمية.

وأشار إلى أن دخول هؤلاء الشباب إلى المنظومة خلق بيئة أكثر ديناميكية، تعتمد على الابتكار والإدارة العلمية، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق الدولية.

قدرة مصر على التوسع في التصدير

وأوضح النجار أن القيمة المضافة أصبحت اليوم الركيزة الأساسية التي تحكم قدرة مصر على التوسع في التصدير، مؤكدًا أن مجرد إنتاج سلعة جيدة لم يعد كافيًا، بل أصبح من الضروري فهم ما يقدره كل مستورد على حدة، سواء كان ذلك في التعبئة، أو الجودة، أو سلاسل الإمداد، أو تفضيلات المستهلك النهائي في كل سوق.

وأضاف أن الدول التي تستوعب مفهوم القيمة المضافة هي وحدها التي تستطيع المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

حسن عبد الله: التحديات فرضت على البنوك المركزية حماية الاستقرار النقدي

ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI)، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.

الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية

جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، ونيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.

رجال الأعمال تطالب بحوافز حكومية عاجلة لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة حجم الصادرات.

الفرص والتحديات في القطاع الزراعي

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات برئاسة حسانين توفيق والزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، تحت عنوان “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.

وخلال استضافته بالندوة، أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر.

وأوضح أن الدراسات والابحاث المرتبطة بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير الي انها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35%، ورفع الإنتاجية بنحو 25% وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا بالإضافة الي تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات.

كما أوضح أن تلك الدراسات اشارت الي امكانية تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهرًا فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبه قد تصل الي 150% خلال 3 سنوات.

واستعرض بعض النماذج لشركات عالمية تقدم تقنيات متطور تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة.

