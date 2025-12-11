تصديري الصناعات الغذائية: 201 مليون دولار صادرات الشيكولاتة خلال الـ10 أشهر الأخيرة

18 حجم الخط

كشف حمدي الأبرق، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات الشيكولاتة بلغت 201 مليون دولار بنمو 41%، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية المصري شهد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 أداءً قياسيًا جديدًا، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نموًا قدره 11٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها 570 مليون دولار.

المكانة المتنامية للصناعات الغذائية

وأضاف فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا"، بأن المكانة المتنامية للصناعات الغذائية تجعلها أحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14 ٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.

وقال: ان شركات القطاع تسعى الى وضع خطط توسعية طموحة للعام 2026، تستهدف بشكل أساسي مضاعفة الصادرات والتوسع في أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الحصص السوقية المحلية.

وأكد الأبرق أن المشاركة فى المعارض الخارجية المتخصصة تعد فرصة جيدة للشركات، وتمثل أهم النوافذ الترويجية وزيادة التبادل التجارى، مما يساهم فى فتح علاقات بين الشركات المصرية ونظيرتها من الدول الأخرى، بما يساهم فى توسيع الفرص التصديرية وزيادة حجم الصادرات.

وكشف عن أن معرض “ فوود أفريكا ” يمثل إحدى أهم المنصات الإقليمية المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن مشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة بالدورة الحالية تعكس التطور الكبير الذي حققه المعرض منذ انطلاقه عام 2015.

ولفت إلى أن المعارض الدولية أصبحت نافذة أساسية للترويج للمنتجات المصرية ورفع تنافسيتها، موضحا أن أهمية هذا المعرض بالنسبة للصادرات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وقال الأبرق: إن الشركات تسعى لزيادة حصة التصدير لديها خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم الأنشطة التصديرية التى تشهد نموا واضحا.

وأشار إلى أن الجودة العالية للمنتج والسعر التنافسي مقارنة بأسواق أخرى الصين وآسيا يعطى ميزة تنافسية في الأسواق التصديرية، وأكد على أن مصر أصبحت مركزًا متوسطًا وقريبًا لجميع دول العالم، مما يسهل عملية التصدير.

وافتتح الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الثلاثاء الماضي فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" وتستمر الفعاليات حتى غد الجمعة 12 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

