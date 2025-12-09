الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء

معرض فوود افريكا
معرض فوود افريكا
18 حجم الخط

يفتتح الفريق المهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - اليوم  الثلاثاء - فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.


ويأتي افتتاح المعرض برعاية وزارة الصناعة والتموين والاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بمشاركة اكثر من 1200 شركة تمثل 45 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترٍ دولى.

 

افتتاح معرض فوود أفريكا

وسيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته السادسة الى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض "تمور أفريكا" والمتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى التابع لوزارة الصناعة.

سيشهد المعرض مشاركة دولية متميزة بإجمالى 14 جناحا دوليا من بينها جناحان لدولتى سلطنة عمان وفيتنام واللتان تشاركان لأول مرة، فضلا عن مشاركة دولة الهند كضيف شرف المعرض لهذا العام.

 

 

وتشهد دورة هذا العام إطلاق القطاع الخاص لأول منصة رقمية متكاملة للزراعة التعاقدية في مصر، والتي تعد نتاج للشراكة الاستراتيجية بين شركة محاصيل وشركة مافي للصناعات الزراعية، حيث تُقدّم المنصة رقمنة كاملة لدورة الزراعة التعاقدية.

رواد الأعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية

و دورة هذا العام من المعرض سوف تشهد تركيزًا كبيرًا على دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال، حيث سيتم تنظيم جناح لرواد الأعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية ومنها (جنوب أفريقيا وكينيا وغانا والكونغو وغينيا) وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى، فضلا عن التوسع فى جناح رائدات الأعمال والذى يتم تنظيمه تحت مظلة مشروع سمارت أجرى الممول من الحكومة الألمانية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا".

وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد العديد من الجلسات النقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف، فضلًا عن جلسات خاصة حول تعزيز تنافسية صادرات مصر الزراعية والغذائية وفرص الاستثمار المتاحة، ومنتجات حلال، وأطر تحقيق الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على محور التغير المناخى، وفرص تنمية قطاع التمور من الحصاد المحلى وصولًا إلى الأسواق العالمية، ودور المرأة فى تشكيل مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية، فضلا عن آليات فتح أفاق جديدة لتنمية التجارة البينية للأغذية الزراعية فى أفريقيا واستعراض استثمارات الاتحاد الأوروبى وبرامج البحث والابتكار فى قطاع الأغذية الزراعية، وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين.

 

 

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل التجارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى.

ويشارك فى الفعاليات عددًا من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن إبرز الدول المشاركة  فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والبحرين والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا ونيجيريا والأردن، والمغرب وموريتانيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فوود افريكا كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس كامل الوزير الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات

مواد متعلقة

68 شركة غذائية هندية تشارك في معرض فوود افريكا

الفريق كامل الوزير يصدر قرارًا بتعيين هاني برزي عضوا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية

تصديري الصناعات الغذائية: واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

الأكثر قراءة

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

باحث بملف تيارات الإسلام السياسي يكشف، لماذا انقلبت الولايات المتحدة الامريكية على الإخوان الارهابية الآن؟

شتاء مبكر... انخفاض مستمر بدرجات الحرارة..كاترين تقترب من الصفر... سقوط أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وأتربة ورمال على الجنوب وارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 3 متر

في ذكرى رحيله، محطات في حياة كرم مطاوع.. عشق الإخراج المسرحي وقدم أعمالا وطنية وتاريخية خالدة وتزوج مذيعتين وممثلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads