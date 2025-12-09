وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء

18 حجم الخط

يفتتح الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - اليوم الثلاثاء - فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



ويأتي افتتاح المعرض برعاية وزارة الصناعة والتموين والاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بمشاركة اكثر من 1200 شركة تمثل 45 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترٍ دولى.

افتتاح معرض فوود أفريكا

وسيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته السادسة الى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض "تمور أفريكا" والمتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى التابع لوزارة الصناعة.

سيشهد المعرض مشاركة دولية متميزة بإجمالى 14 جناحا دوليا من بينها جناحان لدولتى سلطنة عمان وفيتنام واللتان تشاركان لأول مرة، فضلا عن مشاركة دولة الهند كضيف شرف المعرض لهذا العام.

وتشهد دورة هذا العام إطلاق القطاع الخاص لأول منصة رقمية متكاملة للزراعة التعاقدية في مصر، والتي تعد نتاج للشراكة الاستراتيجية بين شركة محاصيل وشركة مافي للصناعات الزراعية، حيث تُقدّم المنصة رقمنة كاملة لدورة الزراعة التعاقدية.

رواد الأعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية

و دورة هذا العام من المعرض سوف تشهد تركيزًا كبيرًا على دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال، حيث سيتم تنظيم جناح لرواد الأعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية ومنها (جنوب أفريقيا وكينيا وغانا والكونغو وغينيا) وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى، فضلا عن التوسع فى جناح رائدات الأعمال والذى يتم تنظيمه تحت مظلة مشروع سمارت أجرى الممول من الحكومة الألمانية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا".

وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد العديد من الجلسات النقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف، فضلًا عن جلسات خاصة حول تعزيز تنافسية صادرات مصر الزراعية والغذائية وفرص الاستثمار المتاحة، ومنتجات حلال، وأطر تحقيق الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على محور التغير المناخى، وفرص تنمية قطاع التمور من الحصاد المحلى وصولًا إلى الأسواق العالمية، ودور المرأة فى تشكيل مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية، فضلا عن آليات فتح أفاق جديدة لتنمية التجارة البينية للأغذية الزراعية فى أفريقيا واستعراض استثمارات الاتحاد الأوروبى وبرامج البحث والابتكار فى قطاع الأغذية الزراعية، وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل التجارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى.

ويشارك فى الفعاليات عددًا من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن إبرز الدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والبحرين والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا ونيجيريا والأردن، والمغرب وموريتانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.