أخبار الاقتصاد اليوم.. 91.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع.. أسعار الذهب في الصاغة اليوم وعيار 24 يسجل 5200 جنيه للجرام

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة

استقرت أسعار الذهب بختام حركة تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالصاغة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصري بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلي.

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الذهب

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36400 جنيه.

الذهب

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

الذهب

تسعير الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلي.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

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الذهب

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر يعد الاستثمار في الذهب من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما ان الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل انحاء العالم، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.

كيف تصرف حوالة بالدولار في بنك مصر؟

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن تفاصيل وطريقة صرف حوالة بالدولار.

وأوضح مسؤولو بنك مصر الخطوات اللازمة لعملية صرف حوالة الدولار للعملاء في بنك مصر كالتالي:

بيانات الحوالات البنكية

من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها، وهناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار

بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

يقدم بنك مصر لعملائه أذون الخزانة فهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر.

كما بين مسؤولو بنك مصر أنه يتم الشراء خصمًا من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

هل يمكن التسجيل الذاتي للمحافظ الذكية في بنك كريدي أجريكول؟

يبحث العديد من عملاء بنك كريدي أجريكول عن خطوات الاشتراك في المحفظة البنكية.

وأوضح مسئولون بنك كريدي أجريكول أن خدمة المحفظة البنكية banki Wallet للعملاء الجدد غير متاحة، حيث أن البنك يقدم خدمات المحافظ الذكية الآن من خلال منصات رقمية أخرى – تطبيق بنكى موبايل- بنكى لايت وانستاباى

وأضاف مسؤولو البنك أن خدمة التسجيل الذاتى للمحافظ الذكية أصبحت غير متوافرة.

يبحث العديد من عملاء بنك كريدي أجريكول عن قيمة الرسوم الجديدة التي تم اعتمادها من البنك المركزي، فيما يخص السحب النقدي من فروع البنك عبر الشباك.

وأوضح مسئولو البنك أنه منذ بداية ديسمبر تم إقرار عدة تعديلات مالية على الرسوم الخاصة بالخدمات بعد موافقة البنك المركزي، وأبرزها خدمة السحب النقدي للعملاء من الفروع.

وأصبحت الرسوم المقررة في عمليات السحب النقدي 100 جنيه في عملية السحب من الشباك بعد أن ظلت لفترة 50 جنيها.

وفي مارس الماضي أعلن بنك كريدي اجريكول أنه من المقرر تغيير الحد الأدنى لباقات Optime و.Fidèle Club وتم منح العملاء فترة سماح مدتها 3 أشهر آنذاك انتهت في 31 مايو 2024 الماضي، لاستيفاء المعايير الجديدة من طرفهم وذلك لمواصلة الاستمتاع بجميع مزايا الباقة.

لعملاء باقة FIDÈLE CLUB :

ويمكن الاحتفاظ بمتوسط رصيد لا يقل عن 600 ألف جنيه مصري، بدلًا من 500 ألف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) خلال آخر 3 أشهر في جميع حساباتك لدى كريدي أجريكول مصر، أو تحويل صافي راتبك الشهري بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري، بدلًا من 40 ألف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) لدى كريدي أجريكول مصر.

كما يمكن الاحتفاظ بمتوسط التدفقات النقدية الشهرية بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري، بدلًا من 40 ألف جنيه مصري (أو ما يعادلها في العملات الأجنبية) في حسابك خلال 6 أشهر لدى كريدي أجريكول مصر،

معلومات هامة لعملاء باقة FIDÈLE CLUB أو باقة FIDÈLE CLUB BUSINESS

وفي حالة عدم احتفاظ العميل الحالي بالحد الأدنى للباقة لمدة 3 أشهر متتالية، يتم خصم مبلغ 100 جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) لمدة 9 أشهر، وبالنسبة في حال عدم احتفاظ العميل الحالي بالحد الأدنى للباقة لمدة 12 شهر، سيتم إيقاف خدمات الباقة.

لعملاء باقة OPTIME :

ويمكن الاحتفاظ بمتوسط رصيد لا يقل عن 100 ألف جنيه مصري، بدلًا من 80 ألف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) خلال آخر 3 أشهر في جميع حساباتك لدى كريدي أجريكول مصر، أو تحويل صافي راتبك الشهري بمبلغ لا يقل عن 9 آلاف جنيه مصري، بدلًا من 7 آلاف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) لدى كريدي أجريكول مصر.

36 ماكينة صراف آلي من بنك القاهرة في الساحل الشمالي

يسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات عديدة تناسب عملاء البنك، ومنها التوسع في إعداد ماكينات الصراف الآلي

ونظرا لإقبال الملايين من المواطنين على السفر والتواجد في الساحل الشمالي خلال فصول الصيف، وجه مسئولو بنك القاهرة بزيادة أعداد الماكينات في الساحل.

ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي ATM في الساحل إلى نحو ـ 36 ماكينة صراف آلي منتشرين في أهم مواقع الساحل الشمالي بما يخدم العملاء.

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن حدود الإيداع اليومية المسموح بها في ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أن حد الإيداع اليومى على ماكينات الصراف الآلي 20000 جم.

وفي سياق متصل يقدم بنك القاهرة عددا من الخدمات عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM.

٢_ السحب النقدي والإيداع.

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول.

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

يبحث الكثير من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البطاقات المدفوعة مقدما في بنك القاهرة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

5- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.

6-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

7- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الإنترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

8- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع بنك القاهرة واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة

10- تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصريين فقط ابتداءً من سن 16 سنة.

كيفية الاشتراك في عرض سبيكة الذهب من البنك الأهلي؟

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن طريقه الاشتراك في عرض سبيكة الذهب المقدم من البنك للعملاء.

وأوضح مسؤولو بنك الأهلي المصري تفاصيل العرض وهي كالتالي:

الحملة الترويجية سارية على كافة بطاقات الائتمان والخصم المباشر (الأصلية والإضافية) من فيزا وماستركارد فقط بعملة الجنيه المصري خلال شهري يوليو وأغسطس 2025.

الحملة الترويجية سارية على كافة شرائح منتجات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر من فيزا وماستركارد فقط، بمعدل جائزتين شهريًا لكل شريحة من شرائح بطاقات الائتمان وجائزتين لكل شريحة من شرائح بطاقات الخصم المباشر، بإجمالي 20 جائزة لحاملي بطاقات الائتمان و20 جائزة لحاملي بطاقات الخصم المباشر خلال فترة الحملة الترويجية

يتم السحب على سبائك ذهبية تتراوح بين 10 جرامات إلى 100 جرام.

يتم تطبيق قواعد السحب بوجود عدد فائزين احتياطيين في حالة عدم الوصول إلى أحد الفائزين الأساسيين.

عند قيام العميل باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية لدى التجار و/أو مواقع الانترنت (محليًا & دوليًا) بحد أدنى إجمالي مجموع حركات بقيمة 1000جم شهريًا وبصرف النظر عن قيمة الحركة الواحدة، سيمثل كل مبلغ 1000 جم مشتريات فرصة للسحب على إحدى الجوائز (السبائك الذهبية) وذلك من إجمالي عدد 20 جائزة لعملاء بطاقات الائتمان و20 جائزة لعملاء بطاقات الخصم المباشر.

العميل له الحق بالفوز بالجائزة مرة واحدة فقط خلال مدة الحملة الترويجية (بمعنى في حالة فوز العميل في أحد شرائح أو أنواع البطاقات لن يكون له فرصة أخري للسحب على إحدى الجوائز لأي من شرائح/أنواع البطاقات الأخرى).

لا يحق للعميل التنازل عن الجائزة إلى الغير.

يتم استبعاد الحسابات أو البطاقات المغلقة خلال مدة الحملة الترويجية من الدخول في السحب.

حال إغلاق حساب الخصم المربوط على بطاقة الخصم المباشر الفائزة أو إغلاق البطاقة الائتمانية الفائزة لأي سبب من الأسباب يسقط على الفور حق العميل الفائز في الحصول على الجائزة أو المطالبة بها.

سيتم التواصل من جانب ممثل البنك مع العميل الفائز هاتفيًا، وحال تعذر الوصول إليه يحق للبنك إتاحة فرصة الفوز لعميل آخر.

يتم إجراء السحب في شهر أغسطس 2025 وذلك للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو الخصم المباشر خلال شهر يوليو 2025 وفقًا وتاريخ الحركة/حركات المشتريات.

يتم إجراء السحب في شهر سبتمبر 2025 وذلك للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو الخصم المباشر خلال شهر أغسطس 2025 وفقًا وتاريخ الحركة/ حركات المشتريات.

يتم إجراء سحب عشوائي يقوم فيه العملاء الفائزين في سحبي شهري أغسطس وسبتمبر 2025 باختيار إحدى الجوائز (السبائك الذهبية) التي تتراوح بين 10 جرام إلى 100 جرام.

يتم استبعاد إجمالي حركات الـ Refund من إجمالي حركات المشتريات (الشهرية) عند احتساب عدد فرص الفوز للعميل، يتم حساب فرص الفوز لكل بطاقة (ائتمان أو خصم) على حدة في حال امتلاك العميل أكثر من بطاقة.

يعامل حامل البطاقة الإضافية كعميل منفصل ويحق للعميل حامل البطاقة الأصلية استلام الجائزة في حالة فوز البطاقة الإضافية.

فيما يخص بطاقات الائتمان لن يتم احتساب قيمة الأقساط الشهرية التي يتم خصمها من البطاقة ضمن فرص الفوز ويتم احتساب الحركات الأصلية التي تم تقسيطها من خلال التجار أو من خلال خدمة تقسيط المشتريات عبر الهاتف حال إجرائها خلال شهري الحملة الترويجية.

لن يتم احتساب حركات شحن محفظة الأهلي فون كاش ضمن فرص الفوز.

الحملة الترويجية سارية على العملاء الحاليين والجدد.

تبدأ الحملة الترويجية من 1 يوليو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025 وفقًا وتاريخ حركات المشتريات.

حال وفاة العميل الفائز، لا يحق لأي من ورثته أو خلفه الخاص مطالبة البنك بالجائزة.

المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي بترخيص رقم 108 (2025).

91.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 91.1 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.2 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 66.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 46.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7 % وسجل العرب 5.9 %.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.175,3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.758,3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 41518 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.391 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 34085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15308 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3480 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 34076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 41784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15305 نقاط.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

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