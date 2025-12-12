الحصري العددي لانتخابات مجلس النواب، منافسة محتدمة بين 4 مرشحين في دائرة الهرم

18 حجم الخط

أظهرت المؤشرات الأولية للحصر العددي في دائرة الهرم عن تقدم 4 مرشحين هم محمد سلطان مرشح مستقبل وطن وأحمد الجابري ووسيم كمال وعبد الفتاح خطاب.

ويتنافس في دائرة الهرم بمحافظة الجيزة 10 مرشحين للحصول على عضوية مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد 2025-2030، حيث مخصص مقعدين فقط للدائرة للتواجد تحت قبة البرلمان.

ويتواجد من بين المرشحين أربعة أحزاب سياسية فقط، من ضمنهم حزب مستقبل وطن وحزب الجبهة الوطنية، وحزب المؤتمر وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما يترشح 6 أشخاص مستقلين.

أسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب في دائرة الأهرام بالجيزة

محمد سلطان على محمد مرشح من حزب مستقبل وطن وسيم كمال عثمان احمد مرشح من حزب الجبهة الوطنية محمد عبد الفتاح سلومه محمد مرشح مستقل حسان عصام عبد الجواد حسان مرشح مستقل فاطمه رمضان سليمان زين الدين مرشح من حزب المؤتمر على حسين احمد على حسين مرشح من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خالد محمد عبد النواب عبد العال مرشح مستقل مرفت سليمان محمد سليمان ربيع مرشح مستقل عبد الفتاح عبد التواب حسن امین خطاب مرشح مستقل أحمد عبد الغفار محمد عبد الغفار مرشح مستقل

