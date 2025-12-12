الجمعة 12 ديسمبر 2025
بعد رحيله، من هو المطرب أحمد صلاح؟

المطرب أحمد صلاح،
المطرب أحمد صلاح، فيتو
رحل عن عالمنا منذ قليل المطرب أحمد صلاح، حيث أعلن وكيل أول نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي منذ قليل وفاة المطرب الشعبي.

 

وفاة المطرب أحمد صلاح

فكتب الفنان حلمي عبد الباقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا حبيبي كنت بكلمك من أسبوع علشان اطمن عليك ربنا يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويجعل مرضك في ميزان حسناتك برجاء الدعاء”.

 

من المطرب أحمد صلاح؟

وبرغم غياب التفاصيل حول حياته ومسيرته الفنية فإن أحمد صلاح هو مطرب شعبي، برز على الساحة الفنية الشعبية في الفترة بين عام 2010 و2015 حيث طرح عدد من الأغاني كانت أشهرها أغنية “سلامتك يا دماغي” و"المانجا" و"عدي عمري"، وكانت آخر أغانيه والتي تظهر على الحساب الذي يحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هي “كله عليا” في عام 2015.

