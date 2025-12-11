تفاصيل جديدة في ضبط سائق محافظ الدقهلية لتورطه في الاتجار بالمخدرات

18 حجم الخط

حصلت فيتو على بيان الحالة الوظيفية لـ “وحيد.و”، 45 سنة مقيم المنصورة شارع قناة السويس، سائق المحافظ حيث إنه يعمل بالمحافظة من أكثر من 12 سنة، وأجري معادلة للكادر الوظيفي، وحاصل على فني شئون هندسية وظل يعمل سائقا بالدرجة الرابعة.

والسائق المتهم بالاتجار في المواد المخدرة يعمل بنظام 12 ساعة عمل، وراحة 24 ساعة، وتمت عملية ضبطه أثناء إجازته.

المحافظة أكدت أنها لا تتستر على مخالف ولا تسمح بأي خطأ لمنسوبيها وتنتظر التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموظف.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس سائق محافظ الدقهلية، “وحيد.و”، 45 سنة مقيم المنصورة شارع قناة السويس، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبط مواد مخدرة من نوع أوكسي بسيارته الخاصة بشارع قناة السويس مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية مع سائق محافظ الدقهلية الذي تم ضبطه وبحوزته المواد المخدرة التي تقدر بـ 3 ملايين جنيه داخل سيارته الخاصة وبعيدا عن أوقات العمل الرسمية يمارس نشاطه.

وتبين أن نوع المخدرات التي تم ضبطها بحوزته بكميات كبيرة هي من نوع الأوكسي وهي عقاقير يصل سعر القرص منها إلى 1500 جنيه.

بحوزته 100 شريط من عقار الأوكسي

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين وبحوزتهما 100 شريط من عقار الأوكسي المخدر، إضافة إلى مبلغ مالي حصيلة البيع، وعدد من الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل مع العملاء. وتبين أن المتهم الأول يُدعى «وحيد.و»، 45 سنة، يعمل سائقًا لمحافظ الدقهلية، بينما المتهم الثاني «محمد.م.م.ع»، 19 سنة، طالب.

اعترفا بحيازة العقاقير المخدرة بقصد الاتجار

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقر المتهمان بصحة التحريات، واعترفا بحيازة العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة ترويج تلك العقاقير. كما أقرّا باستخدام الهواتف المحمولة للتواصل مع «الزبائن».

وأوضحت التحريات أن والد المتهم الثاني متورط في عملية جلب العقاقير المخدرة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد العثور على محادثات صريحة بهواتف المتهمين.



وهناك شبهة اتهام جلب العقاقير المخدرة للسائق المتهم إلى جانب اتهامه بالإتجار فيها، وذلك نظرًا لوجود محادثات بينه وبين والد المتهم الثاني والمقيم بإيطاليا، وأن الجهات المختصة ما زالت تباشر تحقيقاتها بشأن الواقعة.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة الدقهلية في ضبط سائق محافظ الدقهلية برفقة شخص آخر، وذلك بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بالعقاقير المخدرة.

ضبط سائق محافظ الدقهلية بمخدرات بقيمة 3 ملايين



وأسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه، تم التحفظ عليها تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

رصد نشاطهما بعد متابعة دقيقة

وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين كانا يوزعان العقاقير المخدرة على عدد من المتعاطين داخل محافظة الدقهلية، وأنه تم رصد نشاطهما بعد متابعة دقيقة من رجال مكافحة المخدرات، والتي تكللت بالنجاح في ضبطهما متلبسين.



النيابة العامة تباشر التحقيقات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحاضر وتقديم المضبوطات إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل القضية وملاحقة جميع المتورطين.

عقوبة المخدرات وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

