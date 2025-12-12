الجمعة 12 ديسمبر 2025
حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار انفجار ماسورة غاز للوقوف على الأسباب في إمبابة

انفجار ماسورة غاز
انفجار ماسورة غاز في إمبابة، فيتو
وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة  لموقع حادث انفجار ماسورة غاز في مدينة العمال بدائرة قسم شرطة إمبابة، وذلك عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من الانتهاء من عمليات رفع الركام الناتجة عن انهيار جزئي لأحد العقارات الذي وقع بسبب الحادث لرفع معاينة الماسورة التي انفجرت للوقوف علي ملابسات الواقعة وكشف أسبابها.

 

انفجار ماسورة غاز في امبابة

وأشارت التحريات الأولية حجم الخسائر التي نتجت عن انفجار ماسورة الغاز، والتي تمثلت في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وتحطيم 3 عقارات وسيارتين في محيط حادث الانفجار.

 

 وكان مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، وصل إلى مكان الانفجار، لتفقد الحادث والوقوف على ملابساته.، عقب تلقيه،  إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بوقوع انفجار بماسورة غاز داخل مدينة العمال بإمبابة.، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين انفجار ماسورة غاز ووفاة شخص وإصابة 3 آخرين وانهيار جزئي بـ3 عقارات وتحطم سيارتين.

 

انهيار مبنى بإمبابة

 وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار مبنى بشارع علوة الحجاج بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار مبنى قديم بشارع علوة الحجاج بمنطقة إمبابة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

