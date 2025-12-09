الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
عضو اتحاد الغرف التجارية: "فود أفريكا" فرصة لربط المنتجين بالمستوردين وفتح أسواق تصديرية

معرض فوود افريكا
أكد محمد طلحة، عضو اتحاد الغرف التجارية، على أهمية معرض فوود افريكا  الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء بمركز مصر للمعارض، مشيرا إلى أنه يعد أحد أهم المنصات الإقليمية لدعم وتنمية قطاع الصناعات الغذائية، حيث يتيح فرصة حقيقية لربط المنتجين بالمستوردين وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في الأسواق الإفريقية والعربية.

روشتة للنهوض بصادرات الصناعات الغذائية

وعن كيفية النهوض بصادرات الصناعات الغذائية أضاف طلحه في تصريحات خاصة لفيتو، علي هامش  انعقاد معرض فوود افريكا  تتضمن عدة محاور  كالتالي:
 

دعم التصدير وفتح أسواق جديدة 
من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والعربية والآسيوية، واستغلال الاتفاقيات التجارية لتسهيل النفاذ وتقليل الرسوم، والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وخلق فرص تشبيك بين المنتجين والمستوردين، وتقديم دعم فني للمصانع للالتزام باشتراطات الأسواق الخارجية.

تطوير الهوية التسويقية
وذلك بتحسين شكل المنتج وملاءمته لذوق المستهلك الخارجي، مع إبراز علامة “صُنع في مصر” بشكل احترافي.

خفض تكلفة الإنتاج والشحن
بدعم الطاقة والنقل واللوجستيات، وتفعيل الشحن المبرد والمجمعات اللوجستية القريبة من الموانئ.

الترويج الخارجي والمشاركة في المعارض الدولية
التواجد المنظم في المعارض المتخصصة مثل “فوود أفريكا” وغير  ذلك سواء المحلية أو الخارجية وربط المصدرين بالمستوردين مباشرة.

الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي
من خلال استخدام منصات رقمية للتسويق والتعاقد، وتحديث خطوط الإنتاج لزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتنمية الصناعات الغذائية فمن الممكن القول إن هناك عدة محاور يمكن الاعتماد عليها مثل:

معايير سلامة الغذاء

توحيد وتطبيق معايير سلامة الغذاء والجودة العالمية.

تحديث نظم التعبئة والتغليف بما يطيل عمر المنتج ويرفع قدرته التنافسية.

دعم التكنولوجيا والابتكار

إدخال خطوط إنتاج حديثة تقلل الفاقد وترفع كفاءة التصنيع.

تشجيع البحث العلمي وربطه باحتياجات المصانع والمنتج النهائي.

 تنمية سلاسل التوريد

تحسين الربط بين الزراعة والتصنيع لضمان استقرار الخامات وجودتها.

تقليل الهدر من خلال التطوير في التخزين والتبريد والنقل.

الاستثمار وتنمية الكوادر

تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التصنيع الغذائي.

تدريب العمالة ورفع كفاءة الموارد البشرية لمواكبة التطور الصناعي.

