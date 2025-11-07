المركزي التركي يثبت هدف التضخم عند 16% لنهاية 2026 مع تباطؤ خفض الفائدة

18 حجم الخط

أعلن البنك المركزي التركي الإبقاء عن هدفه لخفض التضخم إلى 16% بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تعكس تمسكه بسياسة نقدية طموحة.

وجاء ذلك خلال استعراض المحافظ فاتح قرة خان للتقرير الفصلي للتضخم، مما عزّز توقعات المحللين بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج.

أكد المحافظ قرة خان أن صانعي السياسة النقدية يعملون على تحقيق نمو سنوي للأسعار بنسبة 16%مع نهاية 2026، وهو ما يمثل نحو نصف المعدل المتوقع بنهاية العام الحالي.

ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من التخفيضات لأسعار الفائدة، وإن كان البنك قد بدأ في تقليص حجم هذه التخفيضات تدريجيا، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس فقط في آخر اجتماع ليصل إلى 39.5%.

انعكست هذه التوقعات الحذرة على أداء الأسواق المالية، حيث تواصلت الخسائر في البورصة التركية، مدفوعة بانخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.3%، وذلك خشية تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على أرباح المصارف.

عوائد السندات الحكومية

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، بينما شهدت الليرة التركية استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف أمام الدولار الأمريكي.

تحديات وتوقعات مستقبلية للتضخم

يأتي هذا في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤ معدل التضخم السنوي للمستهلك إلى 32.9%في أكتوبر الماضي، بعد تسارع مفاجئ في سبتمبر.

كما رفع البنك المركزي توقعات التضخم لنهاية 2025 إلى ما بين 31% و33%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 25% و29%، مرجعا ذلك أساسا إلى ضغوط أسعار الغذاء والعوامل الجيوسياسية.

