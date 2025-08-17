الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تداولات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 35623 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 43724 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16012 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 16667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 14287 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 35576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 43676 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3807 نقاط.
 
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10607 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 14236 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3618 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 43945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16113 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت في ختام تعاملات الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.504 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 36003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 44199 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16180 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14321 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX35 30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجى اكس 30 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

خبير يحدد أهم مكتسبات استئناف الطروحات في البورصة المصرية

14.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

90% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة تخسر 12 مليار جنيه بنهاية تداولات بداية الأسبوع

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

بعد هجومه على فيريرا، ميدو: الزمالك أفضل من الأهلي وبيراميدز

حجز قضية غسل أموال "الآثار الكبرى" للحكم في 14 سبتمبر

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads