تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تداولات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 35623 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 43724 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16012 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 16667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 14287 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 35576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 43676 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3807 نقاط.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10607 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 14236 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3618 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 43945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16113 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت في ختام تعاملات الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.504 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 36003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 44199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16180 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14321 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.

