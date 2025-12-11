الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

قطار
قطار
18 حجم الخط

تنقل الهيئة القومية للسكك الحديدية لنقل ما لا يقل عن ١.٥ مليون راكب يوميا. 

 على صعيد آخر، يتساءل عدد من الركاب عن طرق استبدال أو استرجاع قيمة التذاكر حال تراجع الراكب عن السفر.

ويحق للراكب وفقا لبعض القواعد إرجاع التذكرة، حيث يتم خصم نسبة من قيمة التذاكر، وفي حالات أخرى لا يتم خصم أي نسب.

وذكرت هيئة السكك الحديدية، في بيان رسمي، أنّ طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، تتمثل في أنّه من الممكن إرجاع تذكرة القطار مع خصم 25% من قيمتها حال إعادتها قبل تحرك الرحلة بنحو 48 ساعة، مؤكدة أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية، تخضع لصيانات دورية شاملة، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنّ طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، تتمثل في إرجاع التذكرة مع خصم 50% من قيمتها حال إعادتها قبل السفر بنحو 24 ساعة.

وقالت هيئة السكك الحديدية: من الممكن إرجاع التذكرة واسترداد قيمتها كاملة حال تأخير القطارات، وحال تعطل جهاز التكييف بالقطار خلال الرحلة أو استبدال عربة من عربات القطار بعربة أدنى درجة يحق للراكب استرداد فرق التكييف من شباك حجز التذاكر، وحال رغبة الراكب استرداد فرق التكييف لابد أن يثبت رئيس القطار تعطل تكييف القطار خلال الرحلة.

وأضافت هيئة السكك الحديدية، أنّ طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، يكمن في أنّه حال تعطل جهاز التكييف بالقطار بمحطة قيام الراكب، يحق له استرداد قيمة التذكرة كاملة دون خصم شيء، مؤكدة أن استرداد قيمة التذكرة يكون من شباك الحجز بالمحطات الرئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

روما يضرب سيلتك 0/3 في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

خطاب رسمي يوقف تعاملات الزمالك بأرض النادي في مرسى مطروح

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار إمبابة بحضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

التحفظ على كاميرات محيط انفجار ماسورة غاز في إمبابة (صور)

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي قريبا

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads