كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن

كشفت تقارير صحفية إنجليزي عن كواليس لقاء النجم المصري محمد صلاح مع قائده السابق في ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون سرًّا في لندن، بعد استبعاده من مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

كان آرني سلوت مدرب ليفربول قرر استبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق لمواجهة إنتر، بعد تصريحه المثير للجدل الذي ادعى فيه أن سلوت "ضحى به" وأن أحدهم في ليفربول "يريد رحيله".



محمد صلاح هدف الهلال السعودي

وكشفت صحيفة "ذا صن سبورت" أن محمد صلاح يعد هدفًا لنادي الهلال، كما أكد رئيس الدوري السعودي للمحترفين، عمر مغربل، أن النجم المصري "مرحب به" في السعودية.

ووجد مهاجم ليفربول البالغ من العمر 33 عامًا وقتًا ليجلس رفقة صديقه جوردان هندرسون، الذي لعب لمدة خمسة أشهر مع نادي الاتفاق السعودي.

وظهر تركيز محمد صلاح الشديد وهو يستمع إلى قائده السابق في ليفربول، الذي يلعب حاليًّا لبرينتفورد.

كان نجم إنجلترا والقائد السابق لفريق ليفربول قد انتقل إلى الاتفاق مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، لكنه لعب 5 أشهر فقط ثم عاد لأوروبا.

حاول اللاعبان التخفي أثناء دخولهما مطعم في تشيلسي غربي لندن، وقال أحد المصادر لصحيفة "ذا صن": دخل كلاهما وهما يرتديان كمامات واقية وقبعات تغطي وجوههما وحاولا البقاء بعيدًا عن الأنظار.



وأضاف: "اندهشنا عندما رأينا أنهما صلاح وجوردان فكانت الفكرة الأولى: صلاح ذاهب إلى السعودية".

أمضى الصديقان 90 دقيقة في المطعم الفاخر، يتناولان أطباق الباستا الشهية مع القهوة والمياه الغازية.

وقال أحد مشجعي أستون فيلا وكان من الحاضرين: "بدا صلاح سعيدًا وهو يستمع ويستوعب كل شيء، ظل يطرح أسئلة على جوردان، وينصت باهتمام لما يُقال.. لم أصدق ما رأيت".

وأضاف: "كان من الواضح أن جوردان يشرح الأمور لصلاح، الذي كان يستمع بانتباه شديد ويفكر مليًّا في ما يُقال له".

