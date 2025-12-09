هل يمكن فتح الحساب لحظيا في البنك التجاري الدولي؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية فتح الحساب لحظيا.

وأوضح مسئولو البنك التجاري أن النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية تتيح فتح الحسابات الجديدة لحظيًا.

كما تشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر الانترنت البنكي في البنك التجاري الدولي ما يلي:

-اختيار أنظمة التقسيط لمدفوعات البطاقات الائتمانية

-دفع الفواتير

-ربط الشهادات والودائع

-التقديم على القروض وبطاقات الائتمان

- إمكانية شراء وبيع صناديق الاستثمار

كما تتيح المنصة أيضًا تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية

من جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، لعملائه العديد من الخدمات المتنوعة التي يحرص بها على إرضاء جمهور عريض من العملاء.

ولعل في مقدمة تلك الخدمات التي يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديمها هي خدمات المدفوعات الإلكترونيـة اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

وتتيح خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية لعملاء CIB بتجربة تسوق سريعة وسهلة الاستخدام، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك التي تتبلور في دمج أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية بباقة المنتجات والخدمات التي صممت خصيصًا لتزويد عملائه بتجربة متميزة.

ويتطلب استخدام البطاقات المزودة بهذه الخاصية تمرير البطاقة أعلى نقاط البيع الإلكترونية، وسيتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقطة البيع الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.

أما العمليات التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN)، وسوف يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء، وسيتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

