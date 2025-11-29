السبت 29 نوفمبر 2025
اقتصاد

أحمد أموي: الجمارك المصرية ركيزة أساسية لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية

أحمد أموي، فيتو
أحمد أموي، فيتو
 المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي الأول، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على هامش المؤتمر الاقتصادى المصرى الإفريقي الأول، إن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA يمثل نقطة تحول حقيقية في طريق التكامل الاقتصادي، والجمارك المصرية تعمل بكل قوة لتسهيل هذا التحول من خلال تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات على المنافذ الحدودية.

رانيا المشاط: الاستثمار في أفريقيا بوابة النمو المشترك

أشرف صبحي من المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي: الاستثمار فى الشباب هو مستقبل إفريقيا

احمد اموى أثناء إلقاء كلمته 
احمد اموى أثناء إلقاء كلمته 

تطوير البنية التحتية الجمركية

وتابع أموى قائلا: لقد قطعنا شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية الجمركية، سواء من خلال التحول الرقمي الكامل، أو تحديث المنظومة اللوجستية، أو إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتتبع الشحنات، هذه التطويرات ليست مجرد تحديثات تقنية، بل هي استثمارات مباشرة في قدرة القارة على جذب المستثمرين، وتسهيل انتقال السلع والخدمات عبر الحدود بسرعة وكفاءة وأمان.

الذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام 

يأتي المؤتمر الاقتصادي المصرى الإفريقي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، حيث نظم الأهرام إبدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف تسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

افريقيا 
إفريقيا 

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» أطلق الأهرام إبدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

