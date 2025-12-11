العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن العائد حاليا في الودائع.

وقال مسئولو بنك القاهرة إن ودائع لأجل لمدة 3 و6 أشهر ذات العائد الشهري بالجنية المصري - أفراد​ الفئات المستهدفة للأفراد فقط تشمل الخصائص التالية:



الحد الأدنى للإبرام ​10,000 جم ​

"المدة

العائد " " 3 شهور

( 14.50% )

6 شهور

(14.25%​) "

تاريخ إبرام الوديعة تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الإيداع

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن عدد من الخدمات المجانية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت مظلة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من ١ إلى ١٥ أغسطس.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن هناك باقة من المنتجات والخدمات المصرفية تشمل ما يلي:

‎1-فتح حسابات وفر بالجنية المصري أو بالدولار الأمريكي مجانا وبدون حد أدنى (بالرقم القومي فقط)

‎2-إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

‎3-إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدما للعملاء الحاليين والجدد بالجنيه المصري فقط لا غير.

‎4-إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش للأفراد.

‎5-إصدار مجاني لخدمات الانترنت والموبايل البنكي.

كشف بنك القاهرة عن قائمة الخدمات التي يقدمها عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه.

_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية صرف الحوالة من ماكينات الصراف الآلي وهل جميع ماكينات ATM في فروع البنك والأماكن المختلفة تتيح ذلك.

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية

