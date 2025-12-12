الحصر العددي للدائرة الأولى المنتزه بالإسكندرية بعد إعادة الانتخابات بها بحكم قصائي

18 حجم الخط

أعلن المستشار عبد الله حسن غلاب، رئيس اللجنة العامة بدائرة المنتزه في الإسكندرية، نتيجة الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، والتي تجري علي مقعد واحد فقط ويتنافس فيها باقي المرشحين الـ٢٧ جميعًا وفق حكم المحكمة الإدارية العليا فيما ينتظر حكم محكمة النقص في صحة فوز بثلاثة مقاعد.



وبلغ إجمالي البيانات في دائرة المنتزه:

- إجمالي الناخبين المقيدين: 1,263,604 ناخبين

- إجمالي من أدلوا بأصواتهم: 35,591 ناخبًا

- إجمالي الأصوات الباطلة: 2,393 صوتًا

- إجمالي الأصوات الصحيحة: 33,198 صوتًا

بنسبة مشاركة لم تتجاوز ٤%

الحصر العددي للمرشحين في دائرة المنتزه

وفق الحصر العددي المعلن من اللجنة العامة:

وجاءت أعلى الأصوات لكل من:

هشام الرحماني — 12,835 صوتًا، يليه عطا سليم ٦ آلاف ٥٤٧ صوتًا، القبطان هاني ٦ آلاف و٨٠ صوتًا، فيما ينتظر نتيجة أصوات المصريين في الخارج، ومن المتوقع أن تكون الإعادة بين هشام الرحماني وعطا سليم لعدم حصول أي منهما على ٥٠%+١ من أصوات الناخبين.

فيما جاءت أصوات عدد من المرشحين كالتالي:

عبد السلام محمد محمد رمضان — 2,345 صوتًا

هاني إبراهيم عبدالعزيز حسين (الكابتن هاني) — 680 صوتًا

. عيد إبراهيم عيد محمد (عيد إبراهيم عيد) — 541 صوتًا

رفعت سعد عبدالجليل عبدالحفيظ (رفعة الهواري) — 2,058 صوتًا

. أحمد فتحي أحمد محمد عبدالكريم (أحمد فتحي عبدالكريم) — 208 أصوات

مايكل شامشون سعيد — 106 أصوات

عمر محمد علي عثمان فهيم (عمر عثمان) — 119 صوتًا

. بولس جرجس فؤاد عبدالملك (بولو) — 126 صوتًا

. إيهاب محمود عبدالله أحمد (إيهاب محمود) — 141 صوتًا

. محمد أحمد محمد السعداوي (محمد السعداوي) — 128 صوتًا

. كريمة إبراهيم مناع محمد (كريمة مناع) — 176 صوتًا

. نزيه كامل نزيه هيكل (نزيه هيكل) — 86 صوتًا

صدري جابر علي أحمد (صدري جابر صبرة) — 94 صوتًا

. عبدالله داود سليمان عبدالرحيم (عبدالله سليمان) — 76 صوتًا

. كريم عبدالغي عبدالوهاب مصطفى (كريم الشريف) — 54 صوتًا

. ماري فايز فهيد (ماري فايز) — 237 صوتًا

أكد المستشار عبد الله غلاب أن اللجنة رفعت نتائج الحصر العددي للهيئة الوطنية للانتخابات، صاحبة الاختصاص في مراجعة واعتماد وإعلان النتيجة النهائية، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين وداعيًا المواطنين إلى استمرار دعمهم للمسار الديمقراطي.

