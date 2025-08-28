أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

لحظة بلحظة، سعر الدولار في البنوك المصرية بعد قرار المركزي بخفض الفائدة

الدولار ، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.52 جنيه للشراء.

-48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.55 جنيه للشراء.

-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.55 جنيه للشراء.

-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.55 جنيه للشراء.

-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.55 جنيه للشراء.

-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.55 جنيه للشراء.

-48.65 جنيه للبيع.

ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 2%

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وذلك على صعيد جميع الأعيرة بسوق الصاغة، وذلك فور إعلان البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة 2%.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3985 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه.

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 28 أغسطس الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

خفض محتمل للفائدة الأمريكية

يعد سعر الفائدة الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في مصر من بين الأعلى في العالم، وأدى ذلك إلى تعزيز جاذبية الديون المحلية في مصر لدى مستثمري الأسواق الناشئة الباحثين عن عوائد مرتفعة، بجانب خطوة خفض قيمة العملة التي تم اتخاذها في مارس 2024.

تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني

أطلق المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام حملة إذاعية توعوية تحت شعار "خليك واعي"، تبث عبر محطات الإذاعة المصرية (البرنامج العام، صوت العرب، الشباب والرياضة، الشرق الأوسط، الأغاني، البرنامج الثقافي، التعليمية، الكبار، الإذاعات الإقليمية).

نشر ثقافة الأمن السيبراني

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت حيث تتضمن الحملة رسائل توعوية قصيرة يتم بثها عدة مرات بشكل يومي، وتركز على إرشاد المواطنين نحو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت، من خلال نصائح عملية لحماية الحسابات والبيانات الشخصية، والتصدي للاحتيال الإلكتروني، والوقاية من الشائعات والمحتويات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

تستهدف الحملة تعزيز الحماية الرقمية لكل أفراد الأسرة المصرية من خلال رفع الوعي بالسلوكيات الآمنة على الإنترنت، والتأكيد على أن المستخدم هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، من خلال اتباع إجراءات بسيطة مثل تفعيل المصادقة الثنائية أو استخدام كلمات مرور قوية يقلل من مخاطر الاختراق بنسبة تصل إلى ٨٠٪ وفقًا للتقديرات الدولية.

ڤاليو تطلق تجربة Shop’IT الجديدة كليًا عبر تطبيقها

أعلنت ڤاليو، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق Shop’IT على تطبيق ڤاليو، في خطوة لتوسيع نطاق خدماتها المالية. ويتيح هذا الإطلاق، الذي يقدَّم لأول مرة عبر التطبيق للمستخدمين تجربة تسوق متميزة وسلسة مع إمكانية الحصول على الكاش باك، مما يؤكد التزام ڤاليو بتوفير تجربة تسوق أذكى وأكثر مكافأة.

تصفح وشراء مجموعة واسعة من المنتجات

وتتيح تجربة Shop’IT الجديدة للمستخدمين تصفح وشراء مجموعة واسعة من المنتجات من علامات تجارية محلية وعالمية، ومن شركاء مثل Amazon وB2 وBlack Circles وWay Up Sports وB.TECH وغيرها الكثير مباشرةً من داخل تطبيق ڤاليو.

وبفضل هذا التحديث، أصبحت تجربة التسوق موحّدة حصريًا عبر التطبيق، ضمن منصة متكاملة توفر للمستخدمين رحلة أكثر سهولة وانسيابية.

كما يمكن لمستخدمي Shop’IT إتمام عملية الشراء عبر المنصات الإلكترونية لشركاء ڤاليو باستخدام أي وسيلة دفع متاحة، مع الحصول على كاش باك على كل معاملة مؤهلة. ويُضاف الكاش باك مباشرة إلى محفظة ڤاليو ليتمكن العملاء من استخدامه في مشترياتهم المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفّر Shop’IT خصومات حصرية داخل التطبيق لا تتوافر في أي مكان آخر، إلى جانب عروض التجار المتاحة عبر أي وسيلة دفع، وعروض اختيار ڤاليو كوسيلة دفع، بالإضافة إلى الكاش باك من Shop’IT، مما يجعل تطبيق ڤاليو الوجهة الأمثل للتسوق.

شعبة النقل توضح الضوابط الجديدة لسائقي الشاحنات بين مصر والأردن ‏حتى نهاية 2025‏

تلقت شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي؛ خطابًا من المهندس ضياء الدين مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، يتضمن التعليمات الجديدة الصادرة من دائرة الجمارك بالمملكة ‏الأردنية الهاشمية (رقم 1168)، بشأن الغرامات المطبقة على سائقي الشاحنات داخل الأراضي ‏الأردنية.‏

وشدد خلال الخطاب على ضرورة التزام السائقين المصريين بالتعميم، والذي يفرض غرامات تصل إلى ‏‏500 دينار على النقل لبلد ثالث، و200 دينار لتغيير المسار، و100 دينار على النقل الداخلي.‏

قواعد الوقود للشاحنات الأردنية

وبحسب ما تقرر في اجتماع اللجنة الفنية المصرية الأردنية، يُسمح للشاحنات الأردنية عند مغادرتها ‏الأراضي المصرية بملء خزانات الوقود بحد أقصى 600 لتر سولار للبضائع المبردة، و400 لتر ‏للبضائع غير المبردة، مع الالتزام بحمل ما لا يقل عن 100 لتر عند دخول مصر. ويُطبق القرار حتى ‏‏31 ديسمبر 2025.‏

التزامات إضافية للشحنات

وأكد الخطاب استمرار العمل بالكميات المسموح بها للشاحنات والبرادات المصرية عند دخول الأراضي ‏الأردنية، مع الالتزام بالتعميم رقم (1168) للعام 2024 بشأن تطبيق المعاملة بالمثل في المخالفات.‏

ضرورة التزام سائقي الشاحنات الأردنية بضوابط وزارة البيئة المصرية

كما شدد على ضرورة التزام سائقي الشاحنات الأردنية بضوابط وزارة البيئة المصرية الخاصة ‏بتصدير الفحم النباتي، والتي تفرض تعبئته في عبوات مغلقة، وتغطيته بمشمع سميك، ووضع ‏علامات دولية توضح درجة الخطورة على الحاويات الناقلة.‏

نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في الربع الثاني من 2025

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، وذلك بفضل انتعاش استثمارات الأعمال والدعم الكبير من التجارة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المُنتَجة في الولايات المتحدة، بمعدل سنوي قدره 3.3%، وفق التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس، وهذا يقارن بزيادة قدرها 3% أعلن عنها في البداية.

وأضاف صافي الصادرات ما يقرب من 5 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر مساهمة على الإطلاق، بعدما شكل خصما من النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويتم خصم السلع والخدمات التي لا تُنتج داخل الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها تُحتسب عند استهلاكها.

طوارئ بغرفة القاهرة استعدادا لتنظيم معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بمدينة نصر

أعلنت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، حالة الطوارئ لبحث ترتيبات تنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بالقاهرة.

حيث عقدت لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد، أمين صُندوق الغُرفة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لبحث ترتيبات تنظيم هذا المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

وذلك في حضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، ومحمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بالغرفة، وعددٍ من مُمثلي الشُعَب التجارية المشارِكَة في المعرض، وأعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي للغرفة.

مناقشة ترتيبات تنظيم المعرض والشركات العارضة

ناقشت اللجنة ترتيبات تنظيم المعرض والشركات العارضة، وسُبُل تسكين العارضين في القطاعات المختلفة.

وأكّدت اللجنة على العارضين أهمية وضع تخفيضات مناسبة وجودة السلع، مع كتابة الأسعار قبل وبعد الخصم وتكون واضحة وصريحة للجميع، وإن كافة الآراء مطروحة للنقاش في مقابل تنظيم معرض يُحقق الهدف الأسمى وهو دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية.

اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الإعلان عن موعد تنظيم المعرض الرسمي

وقال اللواء صلاح العبد: إن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الإعلان عن موعد تنظيم المعرض الرسمي، وإنه سيتم رفع مذكرة لرئيس غرفة القاهرة أيمن العشري تتضمن كافة تفاصيل كل اجتماع تعقده اللجنة، وما تمَّ به من توصيات لصالح تنظيم معرض ناجح يُفيد المواطنين طبقًا لتوجهات القيادة السياسية المصرية والدور المجتمعي الذي تحرص الغرفة عليه باستمرار ويزداد في المواسم.

اتحاد الغرف العربية: الذكاء الاصطناعي يضيف 320 مليار دولار لاقتصاد الشرق الأوسط بحلول 2030

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه جلسة "دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال في تنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي"، ضمن أعمال المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي عقد بتاريخ 27 أغسطس 2025 في مدينة العلمين الجديدة - جمهورية مصر العربية، أنّ "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي تُمثّل رافعة استراتيجية لتحقيق التحوّل الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.

وأوضح أنه وفقًا لتقديرات PwC، يُمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تضيف ما يقارب320 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 2٪؜ من إجمالي الفوائد العالمية المتوقعة من هذه التكنولوجيا".

أهمية المبادرة لا تقتصر على الأرقام الاقتصادية فقط

وأشار إلى أنّ "أهمية المبادرة لا تقتصر على الأرقام الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، ودعم البحث والتطوير، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وبهذا تصبح المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي ليست مجرد مشروع تقني فحسب، بل محركًا للنمو الاقتصادي المستدام، يسهم في بناء اقتصاد عربي رقمي تنافسي، قادر على استيعاب التحولات العالمية وتوظيفها لصالح التنمية الشاملة".

وعقد المنتدى تحت رعاية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وشارك في جلسة الافتتاح عدد من كبار المسئولين من جمهورية مصر العربية والبلدان العربية، من بينهم: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام حميد، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة آل ثاني، ورئيس غرفة طرابلس والشمال-لبنان توفيق دبوسي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار، بالإضافة إلى حضور لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بجمهورية مصر العربية، ورؤساء منظمات عربية ورؤساء بنوك وأكاديميين وأساتذة جامعيين.

القطاع الخاص العربي يشكّل ركيزة أساسية في تفعيل المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي

واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "القطاع الخاص العربي يشكّل ركيزة أساسية في تفعيل المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر الاستثمار في الابتكار، وتبنّي الحلول الرقمية، وإقامة شراكات عابرة للحدود. حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 85 في المئة من فرص العمل الجديدة في المنطقة العربية تُولّدها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل إشراكها في مسار الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحّة لتحقيق أثر واسع".

الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 4.7% خلال يونيو 2025

كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2025، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ان قيمة العجز فـى الميزان التجارى 4.40 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025 مقابل 3.56 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 23.4٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفاع قيمة الصادرات

وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 4.7٪ حيـث بلغـت 3.50 مليـار دولار خـلال شهــر يونيــو 2025 مقابــل 3.34 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 14.6 ٪، ملابس جاهزة بنسبـة 28.8 %، فواكه طازجة بنسبه 47.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.7٪). بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبــة 11.7 %، أسمدة بنسبـة 67.9%، بقول جافة بنسبــة 2.0٪، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 22.0% ).

ارتفاع قيمة الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.4٪ حيث بلغت 7.90 مليار دولار خـلال شهـر يونيــو 2025 مقابـــل 6.91 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفعت قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـــا: (منتجــات البتـرول بنسبــة 36.4 %، الغــاز الطبيعي بنسبة 53.5%، سيارات ركوب بنسبة 71.0٪، ذرة بنسبة 24.6%).

مي حلمي: استمرار برامج التدريب والتأهيل لزيادة الصادرات الهندسية

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يواصل العمل على مسارين متوازيين لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، الأول هو توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، والثاني هو رفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة وعمل تشبيك مع البعثات التجارية.

تدريب الشركات على متطلبات الأسواق

وأوضحت حلمي أن المجلس ينفذ بصورة مستمرة برامج تدريب للشركات على متطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة والتسويق الرقمي وآليات النفاذ إلى الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة حصتها من الصادرات.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأضافت أن هناك تركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في اقتحام أسواق جديدة، بما يعزز التنوع في هيكل الصادرات الهندسية.

ولفتت إلى أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة في دعم الصناعة والتصدير، حيث يتم العمل على فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بجانب تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية، مشيرة إلي أن الهدف ليس فقط زيادة الأرقام، وإنما تحقيق استدامة في معدلات النمو من خلال بناء كوادر تصديرية قادرة على التعامل مع التغيرات العالمية.

غرفة الجيزة: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار

أشادت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، بمرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026 التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن التوجه الجديد للحكومة يعكس رؤية واضحة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

نقلة نوعية تفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال

وأوضحت الغرفة أن استهداف الخطة استثمارات كلية غير مسبوقة تبلغ 3.5 تريليون جنيه، منها 1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 63% مقابل 37% استثمارات عامة، يمثل نقلة نوعية تفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة باعتبارها إحدى أهم المراكز التجارية والصناعية في مصر.

وأكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن التوازن الذي تضمنته الخطة بين الاستثمارات العامة والخاصة يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في جهود التنمية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتسق مع رؤية غرفة الجيزة التي تعمل على توفير بيئة محفزة للتجار والمستثمرين، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعة التحويلية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة والخدمات اللوجستية.

وفي السياق ذاته، ثمن الشاهد ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق مصر أعلى حصيلة من الموارد الدولارية في شهر يوليو الماضي بلغت 8.5 مليار دولار بعيدًا عن الأموال الساخنة، معتبرة أن ذلك يعكس استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي مصادر النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح الشاهد أن هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب ما أشار إليه رئيس الوزراء من الانتهاء من إعداد رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030 سيتم طرحها للحوار المجتمعي مطلع سبتمبر، تعكس أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي في صياغة وتنفيذ هذه الرؤية.

مبيعات سيارات تسلا تهبط 40% في أوروبا وBYD الصينية تتصدر السوق خلال يوليو

انخفضت مبيعات سيارات تسلا في أوروبا خلال يوليو، مسجلة بذلك انخفاضا للشهر السابع على التوالي، في حين شهدت منافستها الصينية BYD ارتفاعا ملحوظا، وفق بيانات صدرت اليوم الخميس.

مبيعات سيارات تسلا

وبلغ إجمالي تسجيلات سيارات تسلا الجديدة 8,837 سيارة في يوليو، بانخفاض 40% على أساس سنوي، بحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، في المقابل، سجلت BYD 13,503 تسجيلات جديدة بزيادة 225% سنويا.

وبينت بيانات ACEA أن انخفاضات تسلا جاءت رغم ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في أوروبا.

وتواجه تسلا التي يرأسها إيلون ماسك عدة تحديات في القارة الأوروبية، من بينها المنافسة الشديدة وتضرر سمعة العلامة التجارية نتيجة خطاب ماسك المثير للجدل وعلاقته بإدارة ترامب.

على الصعيد العالمي، شهدت الشركة انخفاضا في إيرادات مبيعات السيارات خلال الربع الثاني، وحذر ماسك من "أرباع صعبة" مقبلة، في ظل عدم تحديث تشكيلة سياراتها بشكل كبير، وأعلنت الشركة أنها تعمل على إنتاج سيارة كهربائية بأسعار معقولة بكميات كبيرة في النصف الثاني من 2025، على أمل تعزيز المبيعات.

وأشار توماس بيسون، رئيس أبحاث قطاع السيارات في كيبلر شوفرو، إلى أن إدارة تسلا تحاول "إقناع المستثمرين بأن الشركة ليست مجرد شركة سيارات"، من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقيادة الذاتية، مؤكدًا أن سيارات تسلا الحالية تُباع بوتيرة أبطأ بسبب طول عمرها مقارنة بالمنافسين، وعدم نجاح بعض الطرازات الجديدة، لا سيما سايبرترك.

المشاط: 4.5% معدل نمو مستهدف للعام المالي الجاري و3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا بدءًا من يوليو الماضي، والتي تأتي في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط توترات واضطرابات إقليمية ودولية متتالية، تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع خطة 25 /2026 يُجسد النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيّات التنمية على الـمُستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الـمُختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من تدفّقات التمويل التنموي الـمُيسّر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومُتعدّد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجّهاتها التنموية.

وأضافت أن الوزارة حرصت في إعداد مشروع الخطة على مواصلة الالتزام بالسقف المُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي الـمُباشر وعقد الشراكات الاستثماريّة الكُبرى العربيّة والإقليميّة، وتعزيز توجّه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.

وتبلورت الركائز الأساسية لمستهدفات الخطة لصياغة منهجية جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25 /2026، تُراعي أن يكون إعداد خطّة العام في إطار مُوازني مُتوسّط الأجل (25/2026 – 28 /2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـماليّة.

بالإضافة إلى تعزيز النهج التشاركي في إعداد الخطة في إطار الالتزام بقانون التخطيط رقم 18 لعام 2022، واتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجِهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطّة، والذي يُقرّر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد.

الضرائب: مشروعات الشباب جزء أساسي من القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الشباب ومشروعاتهم يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في نمو الاقتصاد المصري وبناء مستقبل الاستثمار، مشددةً على أن الدولة تعوّل على طاقات شباب الأعمال باعتبارهم جزءا أساسيا من القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني.

تعزيز مناخ الاستثمار

وفي هذا السياق، أعلنت رشا عبد العال عن توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بدعم الشراكة مع مختلف الكيانات الاقتصادية وخاصة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال خلق بيئة ضريبية متوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية وتيسير الإجراءات الضريبية للممولين.

تعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين

وأوضحت، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية المصلحة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، والانتقال من التعامل مع المشكلات الفردية إلى وضع آليات ونظم واضحة لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة الشباب والمستثمرين الجدد، بما يسهم في تحسين المناخ الضريبي وتشجيع الالتزام الطوعي.

وأضافت، أنه سيتم بحث ودراسة المشكلات والشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية والعمل على حلها بسرعة، والرد على جميع الاستفسارات الضريبية لضمان الشفافية والفهم الصحيح للمنظومة الضريبية، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة لإزالة أي مفاهيم خاطئة عن الضريبة، والتوعية المستمرة بآخر المستجدات الضريبية عبر الأدلة والمنشورات التوعوية والكتيبات والتعليمات والكتب الدورية وغيرها.

واستعرضت رشا عبد العال، مزايا النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدةً أن هذا النظام يمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمنه من إجراءات مبسطة وإعفاءات، مطالبة الجمعية بمساندة جهود المصلحة في التوعية والالتزام الضريبي، مشيرة إلى استعداد المصلحة لتنظيم ندوات ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمختلف القطاعات الممثلة بالجمعية لنشر الوعي الضريبي وتعزيز الامتثال.

الصادرات الهندسية تسجل مستويات تاريخية جديدة بـ 3.7 مليار دولار

كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع واصلت تحقيق معدلات نمو تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2025، حيث سجلت نحو 3.75 مليار دولار حتى نهاية يوليو، مقابل 3.23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 15.9%.

وقال الصياد إن صادرات يوليو وحدها بلغت 523.2 مليون دولار مقابل 490.7 مليون دولار في يوليو 2024، بارتفاع سنوي نسبته 6.6%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن عددًا من القطاعات حققت قفزات لافتة في الصادرات خلال السبعة أشهر الأولى من العام، على رأسها الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 53.4%، ووسائل النقل بزيادة 28.6%، إلى جانب الكابلات التي نمت بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية 6.2%، ومكونات السيارات 7.1%، والآلات والمعدات 13%، فيما سجلت صادرات المعادن نموًا استثنائيًا بنسبة تجاوزت 290%.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة جهود متواصلة للتوسع في الأسواق الخارجية، حيث شهدت الصادرات الهندسية نموًا في أوروبا وخاصة إلى المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك، بالإضافة إلى أسواق عربية مثل الإمارات والعراق والجزائر ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا.

ونوه إلى أنه برزت أسواق جديدة في آسيا مثل الصين وأذربيجان وإندونيسيا، وفي أفريقيا مثل كينيا ونيجيريا وتنزانيا وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن السوق الأمريكية.

وأكد الصياد أن المجلس يعمل على مواصلة هذه الطفرة من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ورفع معدلات القيمة المضافة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الثنائية وبرامج دعم الصادرات، لافتًا إلى أن هدف المجلس هو الحفاظ على النمو الحالي وفتح أسواق جديدة بما يضمن وصول الصادرات الهندسية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة المولد النبوي 2025

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.



اتحاد التأمين والجامعة الأمريكية يفتحان باب التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الاكتوارية

أعلنت، الجامعة الأمريكية عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية وتحقيقا لرؤيته الرامية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي عبر تسهيل وتيسير الوصول للخدمات المالية غير المصرفية، وفي القلب منها الارتقاء بكفاءة المهنيين بمختلف الأسواق المالية غير المصرفية.

توفير مزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة في العلوم الاكتوارية

وتأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الهيئة على توفير مزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة في العلوم الاكتوارية أحد أهم التخصصات في نشاط التأمين وتعد عملية فتح باب التسجيل استكمالًا لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع في نهاية عام 2023، بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بتأهيل وتطوير القدرات وتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للعمل في سوق التأمين، وذلك عبر تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية للخريجين، في ظل أن أعداد الاكتواريين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالي ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي.





شعبة الأدوية تطالب بفرض عقوبة على الشركات غير الملتزمة بسحب الدواء منتهي الصلاحية



قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة الأدوية المنتهية الصلاحية انتهت بنهاية شهر يوليو 2025 وكان نسبة الأدوية التى تم سحبها لا تتعدى 15 % من الكمية التى أرسلتها صيدليات مصر إلى موقع هيئة الدواء، موضحا أن القطاع الدوائي في مصر ما زال يعاني من أزمة عدم سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية.

انتهاء مدة مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية

وأضاف أن رئيس هيئة الدواء أفاد وقتها أن السحب سوف يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، وبالمتابعة لما تم سحبه خلال شهر أغسطس نجد أن لا يوجد سحب يذكر قد تم.

لا يوجد عقوبة للشركات في حالة عدم الالتزام بسحب الأدوية

ووجه «عوف» سؤالًا إلى رئيس هيئة الدواء، قائلا ما العقوبة التى سوف يتم فرضها على شركات التوزيع وشركات الأدوية فى حالة عدم التزام بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية؟

وقال إنه للأسف لا يوجد عقوبة لهم لأنه فى النهاية هيئة الدواء سوف تقوم بمعاقبة الصيدليات على وجود أدوية منتهية الصلاحية ليس لها ذنب فيها وقد تحملت مليارات الجنيهات لتوفيرها من أجل المريض المصرى.

وتابع أنه فى النهاية رئيس هيئة الدواء يعلن أنه سوف يعاقب الصيدليات فى حالة وجود أدوية منتهية الصلاحية ليس لها أى ذنب فى انتهاء صلاحيتها سوى أن شركات هذه الأدوية فشلت فى التسويق لها أو أنتجت كميات أكثر من احتياج السوق.

وأضاف: ما مصلحة صيدليات مصر فى أن تحتفظ بالأدوية المنتهية الصلاحية وهي فى أمس الحاجة إلى استعادة المبالغ التي دفعها فيها.

وأشار إلى أنه كان على رئيس هيئة الدواء، اتخاذ قرار إلى جميع شركات المنتجة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية الخاصة بها بدون شروط وأن يتم معاقبة الشركات المتقاعسة عن التنفيذ بوقف التسجيل لها.

وشدد على ضرورة أن تكون هيئة الدواء بالقوة بأن تأخذ قرارا يلزم الشركات المنتجة بسحب الأدوية المنتهية مثل جميع هيهات الأدوية القوية فى كل دول العالم، فحماية حياة المريض المصرى هى مسؤلية الجميع على رأسهم هيئة الدواء.

