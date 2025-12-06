ندوة بجامعة الفيوم عن الأمن السيبراني وتوعية الطلاب بمخاطر التهديدات الرقمية

18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة نظمت ندوة بعنوان "الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن القومي، توعية طلاب جامعة الفيوم بمخاطر التهديدات الرقمية"، وذلك بالتعاون بين أسرة طلاب من أجل مصر وكلية علوم الرياضة، اليوم السبت بالمكتبة المركزية.

التعلم والنشاط

وقال مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، الدكتور أشرف العباسي: إن كلية علوم الرياضية تهدف إلى تحقيق ركيزتين أساسيتين هما التعليم والنشاط، وخاصة أن النشاط الطلابي يُعد أحد الأعمدة الجوهرية داخل الكلية، موجّهًا الطلاب إلى أهمية المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، في ظل حرص الكلية على تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي لتشجيع الطلاب على المنافسة والمشاركة في المسابقات المختلفة، متابعًا أن الندوة تركز على مفاهيم الأمن السيبراني وطرق حماية البيانات.

محاور يقوم عليها السيبراني

وقال منسق أسرة طلاب من أجل مصر الدكتور محمد كمال : إن العالم يشهد تدفقًا هائلًا للمعلومات، ما يجعل الحاجة إلى الحماية الرقمية أكثر إلحاحًا، ويرتكز الأمن السيبراني على عدد من المحاور الأساسية تشمل دور الأفراد وضرورة توعيتهم بأساليب حماية البيانات، والإجراءات المؤسسية لحماية الأنظمة، بالإضافة إلى التقنيات الأمنية مثل التشفير وبرامج مكافحة التجسس والفيروسات.

محتوي الندوة

وتناولت الندوة مجموعة من التعريفات الأساسية، منها التحول الرقمي باعتباره عملية إعادة تشكيل العمليات والخدمات والثقافة داخل المؤسسات باستخدام التقنيات الرقمية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء، والرقمنة باعتبارها تحويل المستندات والمواد التناظرية إلى صيغة رقمية قابلة للتخزين والمعالجة، والأمن السيبراني، باعتباره حماية الأجهزة والأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى الحماية من خلال أدوات مثل الجدران النارية وبرامج مكافحة الفيروسات وأنظمة كشف التهديدات، والذكاء الاصطناعي وهو تقنيات تهدف إلى صناعة أنظمة تحاكي قدرات الإنسان مثل التعلم واتخاذ القرار.

يذكر أن مصر تمتلك رؤية واستراتيجية 2030 في مجال الأمن المعلوماتي، تشمل حماية البيانات، وإنشاء بنية تحتية قوية، وإيجاد مخزن بيانات ضخم يضمن سلامتها، مؤكدًا أن البيانات أصبحت المورد الأكثر قيمة في العالم الرقمي

