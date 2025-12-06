السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة بجامعة الفيوم عن الأمن السيبراني وتوعية الطلاب بمخاطر التهديدات الرقمية

ندوة بجامعة الفيوم،
ندوة بجامعة الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة نظمت  ندوة بعنوان "الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن القومي، توعية طلاب جامعة الفيوم بمخاطر التهديدات الرقمية"، وذلك بالتعاون بين أسرة طلاب من أجل مصر وكلية علوم الرياضة، اليوم السبت بالمكتبة المركزية.

التعلم والنشاط

وقال مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، الدكتور أشرف العباسي: إن كلية علوم الرياضية تهدف إلى تحقيق ركيزتين أساسيتين هما التعليم والنشاط، وخاصة أن النشاط الطلابي يُعد أحد الأعمدة الجوهرية داخل الكلية، موجّهًا الطلاب إلى أهمية المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، في ظل حرص الكلية على تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي لتشجيع الطلاب على المنافسة والمشاركة في المسابقات المختلفة، متابعًا أن الندوة تركز على مفاهيم الأمن السيبراني وطرق حماية البيانات.

محاور  يقوم عليها السيبراني

وقال منسق أسرة طلاب من أجل مصر الدكتور  محمد كمال : إن العالم يشهد تدفقًا هائلًا للمعلومات، ما يجعل الحاجة إلى الحماية الرقمية أكثر إلحاحًا،  ويرتكز الأمن السيبراني على عدد من المحاور الأساسية تشمل دور الأفراد وضرورة توعيتهم بأساليب حماية البيانات، والإجراءات المؤسسية لحماية الأنظمة، بالإضافة إلى التقنيات الأمنية مثل التشفير وبرامج مكافحة التجسس والفيروسات.

محتوي الندوة

وتناولت الندوة  مجموعة من التعريفات الأساسية، منها التحول الرقمي باعتباره عملية إعادة تشكيل العمليات والخدمات والثقافة داخل المؤسسات باستخدام التقنيات الرقمية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء، والرقمنة باعتبارها تحويل المستندات والمواد التناظرية إلى صيغة رقمية قابلة للتخزين والمعالجة، والأمن السيبراني، باعتباره حماية الأجهزة والأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى الحماية من خلال أدوات مثل الجدران النارية وبرامج مكافحة الفيروسات وأنظمة كشف التهديدات، والذكاء الاصطناعي وهو تقنيات تهدف إلى صناعة أنظمة تحاكي قدرات الإنسان مثل التعلم واتخاذ القرار.

 

نشر ثقافة التعامل مع الأوبئة، ندوة بكلية الآثار جامعة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم ندوة لتوعية الشباب ضمن البرنامج القومي كيان

يذكر أن مصر  تمتلك رؤية واستراتيجية 2030 في مجال الأمن المعلوماتي، تشمل حماية البيانات، وإنشاء بنية تحتية قوية، وإيجاد مخزن بيانات ضخم يضمن سلامتها، مؤكدًا أن البيانات أصبحت المورد الأكثر قيمة في العالم الرقمي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم 2030 أسرة طلاب من اجل مصر الأمن السيبراني الانشطة الثقافية التعامل التهديدات الرقمية المكتبة المركزية تشجيع الطلاب النشاط الطلابي رئيس جامعة الفيوم مكافحة الجرائم الالكترونية مكافحة التجسس

مواد متعلقة

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

إنقاذ 3 عمال سقطوا داخل حفرة عميقة أثناء إنشاء محطات الأتوبيس الترددي بالبساتين

انطلاق فعاليات الأسبوع الدعوي الخامس عشر بجامعة عين شمس

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الإفتاء: يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض وفق هذه الشروط

أزهري يقترح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل ومستقبله أمام القاضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads