أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار علب حلوى المولد 2025.. مزاد علني لبيع سيارات ومضبوطات الجمارك في هذا الموعد.. عودة خدمة فودافون كاش للعمل

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

مزاد علني لبيع سيارات ومضبوطات جمارك الإسكندرية ومطروح والسويس والقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إقامة جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2025، لبيع مجموعة من السيارات والمضبوطات الجمركية من جمارك الإسكندرية والسويس ومطروح، بالإضافة إلى بضائع متنوعة من جمرك مطار القاهرة.

ويشمل المزاد سيارات نقل وملاكي وبيك أب من ماركات شهيرة مثل: تويوتا، كيا، مرسيدس، جيب شيروكي، رينو، هونداي، شيفروليه، نيسان، وغيرها من الماركات والموديلات المتنوعة، إلى جانب مواتير وطراريد مختلفة.

تفاصيل جلسة المزاد بضائع جمرك مطار القاهرة

كما تتضمن جلسة المزاد بضائع جمرك مطار القاهرة والمواني الأخرى مثل الإسكندرية ومطروح والسويس، وتشمل هواتف محمولة، شواحن، ساعات ذكية، أجهزة كهربائية، كابلات، ملابس، كراسي، أخشاب، كيماويات، رخام، ماكينات صناعية، دراجات نارية، إكسسوارات، أدوات تجميل، معجون طماطم، ومشروبات روحية.

الثلاثاء القادم آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لـ ضريبة المرتبات

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 أغسطس 2025 هو آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك وفقًا لقانون رقم (5) لسنة 2025 ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات

وتدعو المصلحة جميع الجهات والممولين المعنيين إلى سرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة؛ تجنبًا لأي غرامات أو إجراءات قانونية ناتجة عن التأخير، موضحةً أن تقديم النماذج يتم إلكترونيًا فقط عبر المنظومة.



وتضيف المصلحة، أننا أتحنا ملف Excel مخصص لمعالجة هذه التسويات المعدلة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، من خلال المسار التالي:

(نماذج – نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات – نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020–2024)، ويمكن تحميل الملف مباشرة من خلال الرابط من هنا.

اتحاد الصناعات: الرسوم الأمريكية الجديدة تمنح مصر فرصة ذهبية في قطاع النسيج

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية، بإتحاد الصناعات، أنه بعد تجدد الحديث حول الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الملابس الجاهزة من عدة دول، فهذا يمثل فرصة حقيقية لصادرات الغزل والنسيج المصرية في السوق الأمريكي، في ظل تراجع تنافسية بعض الدول المصدّرة بسبب الرسوم المرتفعة.

وأضاف غزال، إن الحزمة الجديدة من الرسوم، التي وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 37% و54%، طالت دولًا كبرى في هذا القطاع مثل بنجلادش وفيتنام، الأمر الذي تسبب في تراجع الطلب من المستوردين الأمريكيين، ودفعهم للبحث عن بدائل أكثر استقرارًا – وهنا تبرز مصر كخيار واعد.

مصر من بين الدول الأقل تأثرًا بالرسوم الأمريكية

وأوضح أن “مصر من بين الدول الأقل تأثرًا بهذه الرسوم، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية قوية في السوق الأمريكي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التوريد من بعض المنافسين التقليديين”.

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5230 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4570 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3910 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36640 جنيها.

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

أسعار علب حلوى المولد 2025، يفصلنا أقل من شهر على حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحل يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتعد حلوى المولد أبرز مظاهر الاحتفالات بهذه الذكرى العطرة؛ منذ عهود مضت.

صناعة وشراء حلاوة المولد إحياء للذكرى العطرة

وما زال المصريين يحيون هذه الذكرى العطرة بصناعة وشراء حلاوة المولد، التي تتطور صناعتها عامًا بعد عام.

موسم حلوى المولد النبوي 2025

وطرحت بعض المحال التجارية حلوى المولد النبوي، مع قرب بداية موسم 2025، الذي يبدأ في العادة قبل الموسم بثلاثة أسابيع، بينما تفضل بعض المحال طرح كميات صغيرة من حلاوة المولد قبله بشهر، وذلك ضمن خططها التسويقية لجذب العملاء.

أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025

وتستعرض «فيتو» أسعار حلاوة المولد النبوي 2025 المعبأة في علب حسب عدد القطع، وبأحجام مختلفة؛ في المحال التجارية في السطور الأتية:

أسعار علبة حلاوة المولد 2025

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 11 قطعة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 19 قطعة نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 22 قطعة نحو 350 جنيهًا.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد بايتس عدد 6 قطع نحو 420 جنيهًا.

سعر علب حلوى المولد 2025

بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 25 قطعة نحو 530 جنيهًا. بلغ سعر علبة الحلاوة عدد 31 قطعة نحو 700 جنيه. بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 38 قطعة نحو 950 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد 2025

بلغ سعر علبة الحلوى عدد 47 قطعة نحو 1200 جنيه.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد صفيح عروسة صغيرة عدد 42 قطعة نحو 1500 جنيه.



سعر علبة حلاوة المولد 2025

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 66 قطعة نحو 1900 جنيه. بلغ سعر علبة حلاوة المولد صفيح عروسة كبيرة عدد 22 قطعة نحو 2500 جنيه. بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 25 قطعة نحو 2600 جنيه.

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114.6 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

نهاية جلسة التداول، مؤشرات البورصة المصرية بين المكاسب والتراجعات

البورصة المصرية، واصلت البورصة المصرية صعودها القوي، اليوم الأربعاء، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للجلسة الثانية على التوالي، واقترب مؤشرها الرئيسي من مستوى 36 ألف نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى 35480.25 نقطة، مواصلًا مسارًا تصاعديًا بدأ مطلع الأسبوع.

حركة تداولات البورصة أمس

كانت البورصة المصرية قد حققت أمس، مستوى قياسيًا بتجاوز المؤشر حاجز 35 ألف نقطة، مرتفعًا بنسبة 1.6% ليغلق عند 35245.2 نقطة، وفي جلسة الإثنين، قفز المؤشر بنسبة 1.3% مسجلًا 35705 نقطة، مواصلًا سلسلة صعوده التاريخي.

بينما افتتحت أولى جلسات أغسطس الأحد بمكاسب محدودة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.22% إلى 34272.16 نقطة، وخلال يوليو، حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعًا شهريًا قدره 4.1%، كما ارتفع الأسبوع الماضي 0.2%، وبذلك تصل مكاسب "إي جي إكس 30" منذ بداية 2025 إلى نحو 19.3%.

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما سجلت أسعار البط استقرارا ملحوظا.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

ونستعرض كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 13 و13.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

رسميا، الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقرت العملة الخضراء بختام حركة تداولات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.39 جنيه للشراء.

-48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.40 جنيه للشراء.

-48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.40 جنيه للشراء.

-48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.40 جنيه للشراء.

-48.50 جنيه للبيع.



البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.458 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 35480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 43420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15935 نقطة، فيما تراجع مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3800 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10505 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" عند مستوى 14118 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3576 نقطة.

"الرقابة المالية" تصدر أول معايير مصرية للتقييم المالي للأصول غير الملموسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لإصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة.

الأصل غير الملموس

ويعد الأصل غير الملموس، هو أي أصل غير نقدي يمنح حقوق أو منافع اقتصادية لمالكه، ولا يتمتع بأي خصائص مادية، ويتميز بخصائص اقتصادية محددة مثل: ملكيته، ووظائفه، وموقعه السوقي، وسمعته، والحماية القانونية.

ومن أبرز أمثلة الأصول غير الملموسة، التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء، وقوائم الموردين، واتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وتراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز، وتراخيص الألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.

تمرد الأبيض والأحمر على مبادرة التخفيض، أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض مقابل استقرار البلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 119 جنيها و121 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 121 إلى 124 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 127 إلى 130 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

بمشاركة مبادرة "ابدأ أديو"، جمعية مستثمري العاشر تختتم الدورة التدريبية المؤهلة لسوق العمل

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي نظمتها جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" بهدف تأهيل 250 طالبا وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم المزدوج، وتعزيز المهارات الفنية والصحية للطلاب وتوجيههم نحو سوق العمل.

شهد اختتام الدورة حضور كل من: الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة، والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، وحمدي سلامة، مدير الإدارة التعليمية، والدكتور منصور وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة “ابدأ”، ومي الشيخ مدير إدارة تمييز الأداء بشركة “ابدا اديو”.

وأكد الدكتور صبحي نصر أن مبادرة “ابدأ اديو” تستهدف الوقاية والسلامة داخل بيئة العمل لتقليل الحوادث وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، والإسعافات الأولية، وتوعيتهم بإجراءات الوقاية داخل بيئة العمل، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحقيق بيئة تعليمية ومهنية آمنة.. كما تسعى المبادرة لغرس السلوكيات الإيجابية وبناء شخصية فنية واعية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ومؤهلة للالتحاق بالكليات التكنولوجية والفنية.

وزير الصناعة: افتتاح فرع دائم للمجمعة العشرية داخل مقر هيئة التنمية الصناعية

كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن بدء تواجد فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرئيسي بالتجمع الخامس اعتبارًا من 1/8/2025، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويهدف هذا التواجد إلى تقديم خدمات المجمعة المباشرة للمستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة باستخراج موافقتها على تراخيص البناء للمصانع.

ويأتى ذلك في إطار مواصلة الجهود للتيسير على المستثمرين في استخراج التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات لضمان حصول المستثمر على الخدمة في أسرع وقت، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الصناعة بالتيسير على المستثمرين واختزال الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، كما تعد استكمالًا للتوجه نحو توحيد جهة تعامل المستثمرين في استخراج التراخيص عبر شباك واحد من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على غرار ما تم من تعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث يتواجد ممثلون واستشاريون لتلك الجهات أسبوعيًا بالهيئة في إطار لجان مشتركة تعقد دوريًا لبحث طلبات المستثمرين الصناعيين للبت فيها.

41.6 مليون دولار استثمارات صينية وتركية جديدة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استقبلت المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية استثمارات جديدة من 9 شركات صينية وتركية بتكلفة استثمارية 41.6 مليون دولار، في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وملابس الحماية والوقاية الخاصة بالألعاب الرياضية وإنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة، ويبلغ عدد فرص العمل المباشرة التي ستوفرها هذه الاستثمارات حوالي 16 ألف فرصة عمل.

تدفقات الاستثمارا ت الجديدة تظهر نجاح جهود الحكومة المصرية

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تدفقات الاستثمارات الجديدة تظهر نجاح جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الاستثمار وخلق فرص للتصنيع قادرة على تشغيل آلاف العاملين، مشيرًا إلى التزام الاستثمارات الجديدة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتصدير 100 % من إنتاجها للخارج، التزامًا باستراتيجة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير"، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصانع الجديدة في عام 2026.

وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة لـ"القابضة للغزل والنسيج"

ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي اعتمدت الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025-2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة اللواء كامل هلال، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن مؤشرات مالية إيجابية غير مسبوقة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 450% مقارنة بالمحقق فعليا عام 2023-2024، والتحول لأول مرة منذ عقود من الخسائر إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 9 ملايين جنيه، مقابل خسائر تجاوزت 2.9 مليار جنيه في العام السابق.

الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري

وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يُعد أحد أهم المشروعات الصناعية التي تنفذها الدولة حاليًا، لما له من أبعاد استراتيجية على مستوى الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، الذي يمثل كنزًا زراعيًا وصناعيًا فريدًا، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى استعادة الريادة العالمية لمصر في هذه الصناعة العريقة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، وتحديث الآلات والمعدات، ورفع كفاءة التشغيل.

عودة خدمة فودافون كاش للعمل، تفاصيل

عادت خدمة فودافون كاش للعمل بعد توقفها مساء أمس الثلاثاء نتيجة قيام شركة شركة فودافون، بوقف الخدمات بسبب التحديث التقني لأنظمة الشركة.

توقف خدمات فودافون

وقالت “فودافون” في رسالتها لعملائها: عميلنا العزيز، سيتم إجراء تحديثات تقنية على فودافون كاش وستكون الخدمة غير متاحة من 5 أغسطس - 11:45 مساءً حتى 6 أغسطس - 12 ظهرًا، شكرًا لتفهمكم.

حجم استثمارات فودافون

وبلغ حجم استثمارات الشركة خلال العامين الماضيين نحو 24 مليار جنيه، تم توجيهها لتحسين وتطوير الشبكة، وذلك بعد حصولها على الترددات الأخيرة.

الضرائب تُوضح آليات إثبات المصروفات لصنّاع المحتوى ضمن التسهيلات الجديدة 2025

في إطار التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية لعام 2025، أوضحت المصلحة تفاصيل جديدة تتعلق بمزاولي أنشطة صناعة المحتوى الرقمي، خاصة فيما يتعلق بإثبات المصروفات والتكاليف المرتبطة بالنشاط.

آليات إثبات المصروفات لصنّاع المحتوى

وأكدت المصلحة أنه على صنّاع المحتوى الالتزام بإثبات جميع التكاليف والمصروفات التي ترتبط بنشاطهم المهني، لا سيما الأتعاب التي تُدفع لمزاولي العمل الحر، مثل المصممين والمونتيرز وكُتّاب المحتوى والمخرجين وغيرهم ممن يشاركون في إنتاج المحتوى الرقمي، سواء كان مرئيًا أو مسموعًا أو مكتوبًا.

ويُشترط لإثبات هذه التكاليف أن تتضمن العقود أو الفواتير أو الإخطارات رقم التسجيل الضريبي للمستفيد من الخدمة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (26) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي تنص على أن لكل ممول رقم تسجيل ضريبي موحد يُستخدم في جميع التعاملات والمستندات الرسمية.

هيئة الاستثمار تستضيف مؤتمرا لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرا خاصا بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.

وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM.

ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي

واشار الى ان (ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر.

وأكد مجدي النبراوي على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار.

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