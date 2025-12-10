الصناع: أهمية توافر اللوجستيات الذكية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية والغذائية

18 حجم الخط

انطلقت الجلسة النقاشية الثالثة ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود أفريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

تعزيز صادرات الأغذية الزراعية

وعقدت الجلسة تحت عنوان "تعزيز صادرات الأغذية الزراعية: الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد الذكية"، شارك فى الجلسة كل من: الدكتور مصطفى علي، مدير وحدة سلامة الغذاء ومحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأدار الجلسة المهندس محمد خليل، رئيس لجنة النقل البحري، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

تعزيز صادرات الأغذية الزراعية

وتناولت الجلسة محور "تعزيز صادرات الأغذية الزراعية" من خلال التركيز على تطوير الخدمات اللوجستية الذكية، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية، بالإضافة إلى حلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، لمناقشة فرص النمو والتنافسية للصناعات الغذائية المصرية والوصول للأسواق الأفريقية والعالمية بمشاركة خبراء وصناع القرار.

اهمية توافر اللوجستيات الذكية والتركيز على حلول لوجستية متطورة

وأكد المشاركون بالجلسة النقاشية على أهمية تعزيز التنافسية من خلال آليات زيادة تنافسية الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، مع التأكيد على اهمية توافر اللوجستيات الذكية والتركيز على حلول لوجستية متطورة وتطوير سلاسل الإمداد لدعم الصادرات، مع استعراض دور البنية التحتية في تسهيل حركة التجارة والوصول للأسواق، وتحقيق الاستدامة من خلال اتاحة فرص الاستثمار والتنمية المستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة للتجارة بين الدول الأفريقية.

وأشاروا إلى أن استخدام التكنولوجيا لم يعد مجرد دعم لوجستي، بل أصبحت عنصرا رئيسيا فى عملية إنتاج وتسويق المنتج، وهو ما يؤكد أن النمو الذى يشهده القطاع الانتاجى والتصديرى لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تطور كبير في التكنولوجيا الزراعية وزيادة المساحات المزروعة، بالإضافة إلى تمديد مواسم الحصاد، فضلا عن التطور الهائل فى مجال قطاع الشحن واللوجستيات، حيث أصبح من الممكن التواصل فورًا مع شريك في الصين أو إيطاليا أو أمريكا، ومتابعة الشحنة لحظة بلحظة عبر منصة رقمية، ومع إطلاق منظومة "UCR" - التي من المفترض أن تبدأ العمل مطلع الشهر المقبل - سنكون أمام فرصة تاريخية لربط الأنظمة الذكية للشحن مع الجهات الحكومية والموانئ بشكل موحد وفعّال.

حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، إلى جانب مشاركة داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود أفريكا.

