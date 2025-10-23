الخميس 23 أكتوبر 2025
المركزي التركي يخفض معدل الفائدة بنحو 1% إلى 39.5%

البنك المركزى التركى
البنك المركزى التركى

خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة بنحو 1% إلى 39.5% وفقا للتوقعات اليوم الخميس.

تسارع التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت الأسعار في بنود التعليم، بسبب رسوم الدراسة الجامعية وأجور الحافلات المدرسية، إلى جانب صعود أسعار خدمات أخرى. وهذا دفع المحللين للتساؤل عمّا إذا كان صُانعو السياسات سيواصلون خفض أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.

الجريدة الرسمية