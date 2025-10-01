الأكبر منذ مارس 2023، انكماش وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي بنحو 32 ألفا

شهدت وظائف القطاع الخاص في أمريكا أكبر تراجع لها منذ عامين ونصف خلال سبتمبر، في إشارة إضافية إلى ضعف سوق العمل، وهو ما يفاقم حالة انقطاع البيانات الناجمة عن إغلاق الحكومة الأمريكية.

وأفادت شركة «ADP» لمعالجة كشوف الرواتب، اليوم الأربعاء، بأن الشركات استغنت عن 32 ألف وظيفة معدلة موسميا خلال الشهر، في أكبر انخفاض منذ مارس 2023 استطلعت «داو جونز» آراء خبراء اقتصاديين توقعوا زيادة قدرها 45 ألف وظيفة، بحسب شبكة CNBC عربية.

وبالإضافة إلى هبوط سبتمبر، جرى تعديل بيانات أغسطس، لتسجل خسارة قدرها 3 آلاف وظيفة، بعدما كان قد أعلن سابقا عن إضافة 54 ألف وظيفة.

أول إغلاق حكومي من 7 سنوات

ويأتي هذا التقرير في وقت أدت فيه أزمة التمويل في واشنطن إلى أول إغلاق حكومي منذ أواخر 2018 وأوائل 2019، وفي حال الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين، فلن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول، كما لن تنشر وزارة العمل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وكانت آخر مرة تأخّر فيها صدور تقرير الوظائف للمكتب عام 2013.

ويعتمد مسؤولو الفيدرالي على بيانات التوظيف لاتخاذ قرارات بشأن معدلات الفائدة، ومن المقرر أن يجتمع المجلس في 28-29 أكتوبر، ما يعني أنه لن يكون هناك تقرير آخر للوظائف قبل هذا الموعد، وبالتالي، يكتسب تقرير «ADP» أهمية إضافية في وقت تتوقع فيه الأسواق على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي ربع نقطة مئوية أخرى من معدل الإقراض الرئيسي.

خسائر الوظائف على مختلف القطاعات

وخلال سبتمبر، توزعت خسائر الوظائف على مختلف القطاعات، في حين عوضها جزئيا ارتفاع بواقع 33 ألف وظيفة في قطاعي التعليم والخدمات الصحية مع بداية العام الدراسي واستمرار موجة التوظيف في الرعاية الصحية.

أما قطاع الترفيه والضيافة، الذي يعد محوريًا للإنفاق الاستهلاكي، فقد خسر 19 ألف وظيفة مع انتهاء موسم العطلات. وسجّل قطاع «الخدمات الأخرى» انخفاضًا قدره 16 ألف وظيفة، بينما تراجع قطاع الخدمات المهنية والتجارية بـ13 ألفًا، وقطاع التجارة والنقل والمرافق بـ7 آلاف، وقطاع البناء بـ5 آلاف.

وعلى نطاق أوسع، انخفض عدد الوظائف في مقدمي الخدمات بـ28 ألفا وفي قطاع الإنتاج بـ3 آلاف، كما فقدت الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 50 موظفا نحو 40 ألف وظيفة، في حين أضافت الشركات الكبرى التي تضم 500 موظف فأكثر نحو 33 ألف وظيفة.

نمو الاقتصاد الأمريكي

وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بنسبة 3.8% في الربع الثاني، وهو ماضٍ في مسار تحقيق نمو قدره 3.9% في الربع الثالث، بحسب مؤشر «GDPNow» التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، غير أن المخاوف تصاعدت حيال أوضاع سوق العمل، رغم بقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض نسبيًا يبلغ 4.3%.

وكانت التقديرات الإجماعية لتقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب من مكتب إحصاءات العمل تشير إلى إضافة 51 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو تقرير يشمل وظائف القطاع الحكومي بخلاف تقرير «ADP».

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة التوظيف، فقد ارتفعت الأجور في سبتمبر بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهي نسبة لم تتغير كثيرًا عن أغسطس، وفق «ADP». إلا أن معدل الزيادة للموظفين المنتقلين إلى وظائف جديدة تباطأ إلى 6.6%، منخفضًا بنصف نقطة مئوية عن أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.