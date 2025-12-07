محاضرة تثقيفية لطلاب مدارس طنطا حول ترشيد استهلاك المياه

18 حجم الخط

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تم اليوم تنظيم محاضرة تثقيفية بعنوان «ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها» بمدرسة المدينة الخاصة للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وأوضح وكيل تعليم الغربية أن المحاضرة جاءت في إطار توعية الطلاب بأهمية الموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، حيث حاضر فيها المهندس خالد حمدي السبكي بوزارة الموارد المائية والري واستهدفت عدد 30 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية.

وتناول اللقاء بـ مدارس طنطا شرحا لموارد المياه ومصادرها المختلفة ومنها مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه نهر النيل إلى جانب استخدامات المياه في مختلف المجالات الحيوية.

كما استعرض المحاضر دور وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على المياه من خلال مشروعات تبطين الترع للحد من الفاقد ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الزراعة ومن بينها محطة بحر البقر بشمال مصر.

كما تطرقت المحاضرة إلى أساليب الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش بدلا من الطرق التقليدية وشرح مراحل تنقية المياه، ودور الدولة في إنشاء محطات المياه لتوفير كوب مياه نظيف وآمن للمواطنين مع التأكيد على أهمية غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث لدى الطلاب.

وأكد وكيل تعليم الغربية أن هذه الفعاليات تسهم في بناء وعي الطلاب بالقضايا الوطنية المهمة وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في بناء الإنسان المصري.

