أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع الدواجن البيضاء، سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم، 4 نصائح من القومي للاتصالات لحماية الهواتف المحمولة من الاختراق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

واصلت أسعار الذهب استقرارها خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء



سعر اليورو، شهد سعر اليورو أمام الجنيه استقرارًا بالبنك المركزي المصري، خلال ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

سعر اليورو في البنك المركزي

55.35 جنيها للشراء.

55.51 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

55.35 جنيها للشراء.

55.51 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر

55.35 جنيها للشراء.

55.51 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول

55.35 جنيها للشراء.

55.51جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى

55.35جنيها للشراء.

55.51جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

55.35 جنيها للشراء.

55.51 جنيها للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

سيارات Li Auto لأول مرة تطلق في مصر

تستعد مصر للإطلاق الرسمي لعلامة Li Auto في مصر، ليصبح السوق المصري أول محطة للعلامة الصينية الرائدة، وأول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا التي تستقبل سياراتها، تدخل Li Auto السوق المصرية باعتبارها علامة فاخرة، تعتمد على فلسفة تجمع بين التقنيات المتقدمة والفخامة العملية، مع ريادة عالمية في فئة السيارات الكهربائية المعززة بنظام Range Extended Electric Vehicle (REEV)، والذي يقدم تجربة قيادة كهربائية متطورة مع مدى كبير يناسب الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة دون قلق الشحن.



وتواصل Li Auto تعزيز موقعها العالمي في فئة السيارات الكهربائية، حيث: تتصدر العلامة المرتبة الأولى في مؤشر JD Power لرضا العملاء عن المبيعات في الصين، وحققت مبيعات تجاوزت 500 ألف سيارة خلال 2024 في شريحة الشركات الناشئة في قطاع الطاقة الجديدة، وتجاوزت مبيعاتها التراكمية 1.5 مليون سيارة منذ تأسيسها عام 2015، وتحافظ على صدارتها لفئة سيارات SUV الفاخرة الكهربائية في الصين.



ومن المنتظر أن تكشف الشركة خلال الحدث عن أحدث طرازاتها المخصصة للسوق المصري، إلى جانب عرض التجربة التقنية المتقدمة التي تقدمها Li Auto، بما في ذلك أنظمة القيادة الذكية، والتجهيزات الداخلية المعززة بالرفاهية، والتقنيات المصممة لتلبية احتياجات الأسرة العصرية.

4 نصائح من القومي للاتصالات لحماية الهواتف المحمولة من الأختراق



أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أصدر بيانا يحذر فيه من محاولات اختراق بعض تليفونات المواطنين.

ونصح فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المواطنين بعدم التعامل مع أى مصدر مجهول أو لينك غير معروف، فقد يكون هناك فيرس أو محاولة اختراق للبيانات الخاصة بالعميل.

وطالب المواطنين بعمل تحديثات لكافة البرامج الموجودة على الهواتف المحمولة، لأنها تشتمل على تأمين للبيانات، مشيرا إلى أن هناك برامج لديها أنتى فيرس، يمكنها مواجهة محاولات الاختراق.

وأوضح أنه يتم شن عدد من حملات التوعية، فى كافة المحافظات، مؤكدا أنه يجب التحديث التلقائي على الهواتف المحمولة، ومن المهم أن يكون العميل على علم بمصدر الرسائل الواردة اليه.

وطالب حاملي الهواتف المحمولة بالدخول على إعدادات التليفون لتفعيل كافة برامج الحماية والخصوصية بها.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، أصدر بيانًا للتنبيه إلى ما أعلنته شركتا Google وApple حول وجود محاولات اختراق متقدمة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة حول العالم، ومن مصر.

وتشير التقارير الأولية إلى أن هذه المحاولات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقًا، بالإضافة إلى إرسال روابط ورسائل خبيثة تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة الاهتمام بتأمين هواتفهم، إذ إن تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار يُعدّ خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق، فكل تحديث جديد يتضمن إصلاحًا لثغرات قد يستغلها المهاجمون، ولذلك يُفضَّل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن.

كما ينصح الجهاز المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان المتقدمة المتاحة على هواتفهم، مثل وضع "Lockdown Mode" على أجهزة iPhone والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة Android وهي أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.



سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات خلال ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6417 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5615 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4815 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 44920 جنيها في محلات الصاغة.

مكانة الذهب في السوق المصرية

كما يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

وقد دفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.



ارتفاع الذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم الثلاثاء في الأسواق



أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 11900 جنيه للطن، الذرة برازيلي نحو 11900 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11700 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11700 جنيه، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 12900 جنيه للطن.

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 730 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1000 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14657 جنيها، بارتفاع 564 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 19300 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20300 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 20300 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر طن الردة نحو 11800 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12800 جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

البورصة تربح 31 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع



تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 41940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 51351 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4426 نقطة.



وزير المالية: معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.

قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته: إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.

أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار كجوك إلى أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.

وأكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦

وقال كجوك: إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.





بالأسماء، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد



أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة.

عضوية مجلس الإدارة

يأتي المجلس بعضوية كلا من

أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم:

• نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق.

• نائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة.

• مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية.

ثانيًا: المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثالثًا: أعضاء من ذوى الخبرة وهم

• نهال كمال حسنين

• رامى أحمد عادل محمد أبو النجا

• د.نهى عدلى محمد عبد الرحمن

• عمر محمد عبد العزيز خطاب

• نيفين على فائق صبور

• محمد فريد صالح

• نيفين عصام الدين حسن جامع.

• المهندس محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم

• سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفى

رابعًا: ممثل النقابة العامة للبريد.

يعمل بهذا القرار الذى أصدره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعتبارًا من تاريخ صدوره لمدة عام.



ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 71.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعر أمس، بينما تراوحت الأسعار بين: 60 و95 جنيهًا للكيلو داخل المحال التجارية.

وانخفض متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك إلى 108 جنيهات بانخفاض قدره 50 قرشًا، مع تسجيل الأسعار: من 80 إلى 135 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 58 و59 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 75 و76 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

