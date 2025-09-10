أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا بختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.07 جنيه للشراء.

-48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.08 جنيه للشراء.

-48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.08 جنيه للشراء.

-48.18 جنيه للبيع.

آخر تطورات سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 بجميع الأعيرة في سوق الصاغة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5594 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4195 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39160 جنيها.

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة سبل تعزيز التعاون التجاري

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الغرف العربية، والوفد المرافق له والذي ضم عددا من رجال الصناعة والاستثمار بدولة تونس الشقيقة.

يأتي هذا في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، ودورها المحوري فى تعزيز فرص التعاون المشترك ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين.

بناء علاقات تجارية متوازنة مع مختلف الدول

وأشار الخطيب إلى الدور الهام للتجارة والاستثمار فى تحقيق التكامل الاقتصادي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء علاقات تجارية متوازنة مع مختلف الدول، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة باعتبارها الركيزة الأساسية لتوسيع حجم التبادل التجاري وضمان استدامته.

ونوه الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مضاعفة حجم التبادل التجاري سيسهم في تعزيز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي وبما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

تفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم غدًا

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، من خلال الإدارة المركزية للمبيعات، تفاصيل جلسة مزاد علني، لبيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم، إلى جانب بضائع جمارك البيع الجمركية بالمطار وذلك يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.

سيارات متنوعة ماركات عالمية

وأوضحت الهيئة أن المزاد يتضمن سيارات من مختلف الماركات والطرازات، بينها مرسيدس، هيونداي، شيفروليه، بيك أب، تويوتا لاندكروزر، جيب، بيجو، كيا، نيسان، فورد، وبي إم دبليو، إضافة إلى سيارات أخرى يتم عرضها بجلسة المزاد.

بضائع جمركية بالإسكندرية والمطار

كما يشمل المزاد بضائع جمارك المطار المتمثلة في تليفونات ماركات وموديلات مختلفة، بالإضافة إلى بضائع جمارك الإسكندرية التي تتضمن رولات قماش، كابلات وأعمدة، أدوات كهربائية، ملابس جاهزة، كرتون، مستلزمات كهربائية، أدوات منزلية، ماكينات طباعة، كماليات سيارات، ورق دشت، أدوات مكتبية، مشروبات روحية، وصوبات زراعية، إلى جانب بضائع جمركية متنوعة أخرى.

مكان وتفاصيل المشاركة

ومن المقرر أن تعقد جلسة المزاد في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

"جولدمان ساكس" يحذر من مؤشرات اقتصادية ضعيفة تهدد صعود الأسهم الأمريكية

حذر بنك جولدمان ساكس المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية من تجاهل مؤشرات الضعف التي تظهر في البيانات الاقتصادية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم الارتفاعات القياسية التي يحققها مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقال باولو سكيافوني، المتداول الكلي بالبنك، إن بيانات سوق العمل ستكون العامل الأكثر حساسية في تحديد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قادرا على الحفاظ على زخمه أم لا، وفق موقع بلومبرج.

سكيافوني أشار إلى تقديرات من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تفيد بأن احتمالية إيجاد العاملين الذين يفقدون وظائفهم لعمل جديد لا تتجاوز 45%، وهو أضعف معدل على الإطلاق، مضيفا أنني لن أبدأ في بيع الفقاعة مبكرا، لكنني لن أتجاهل الشروخ.

تزايد المخاوف بسبب سوق العمل

وأوضح أن المخاوف تتزايد حاليا من عدة عوامل، أبرزها ضعف سوق العمل، وتنامي الإنفاق الحكومي، والمبالغة في الرهانات على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع فروق العوائد على القروض واتساع الفجوة بين عوائد السندات المحمية من التضخم ومؤشرات الأسهم الدورية.

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 109 جنيهات للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 63 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 97 جنيها إلى 98 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تباين أسعار الكتاكيت وانخفاض البط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، الموافق 10 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما انخفضت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 27 إلى 35 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 20 و20.5 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 18 إلى 19 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 17 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.



وزير الاستثمار يستعرض برامج التعاون مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

ويأتى هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

رؤية الاستثمار الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بمكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

التمثيل التجاري: فرص واعدة لصادرات مصر من الخضراوات والفواكه المجمدة لألمانيا

أكدت مها زكريا الوزير المفوض التجاري، رئيس المكتب التجاري المصري في برلين، أن ألمانيا تُعد ثالث أقوى اقتصاد في العالم وتمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا يضم أكثر من 83 مليون نسمة وتشكل نحو 24% من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

سوق الصناعات الغذائية في ألمانيا



وأوضحت أن سوق الصناعات الغذائية في ألمانيا متنوع ومتطور للغاية ويتميز بارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء وتنوع تفضيلات المستهلكين نتيجة تغير التركيبة السكانية وزيادة الوعي بقضايا الصحة والبيئة.

وأضافت أن حجم سوق الصناعات الغذائية الألماني بلغ نحو 237 مليار يورو في عام 2024 فيما سجلت صادرات ألمانيا الغذائية نحو 98 مليار يورو ووارداتها نحو 120 مليار يورو مما يعكس اعتماد السوق على الاستيراد بشكل كبير.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية بعنوان فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألمانية، ويأتى ذلك في إطار استعدادات المجلس للمشاركة في معرض أنوجا الدولي بمدينة كولون الألمانية خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2025.



وأشارت إلى أن السوق الألمانية يتكون من قطاعات متعددة أبرزها اللحوم والألبان والمخبوزات والمشروبات والخضر والفاكهة المصنعة، ونوهت بأن الخضر والفاكهة المجمدة تحتل مكانة متقدمة بين المنتجات الغذائية في ألمانيا حيث بلغت مبيعاتها نحو 22.6 مليار يورو في 2024.

وأشارت مها زكريا إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة إلى السوق الألماني والمركز الثاني في تصدير الخرشوف المحفوظ، وأضافت أن هناك فرصًا واعدة لصادرات مصر من العصائر والخضروات والفواكه المجمدة خاصة في ظل تنوع الجاليات المقيمة بألمانيا وارتفاع الطلب على المنتجات الصحية والطبيعية.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يرتفع إلى مستوى قياسي بفضل بيانات التضخم

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأربعاء، بعد تراجع غير متوقع في أسعار الجملة، في تطور رحب به المستثمرون الذين يترقبون خفضا جديدا لمعدلات الفائدة من جانب الفيدرالي الأسبوع المقبل لدعم الاقتصاد، وقادت أسهم «أوراكل» المكاسب بقفزة تجاوزت 30% عقب صدور توقعات لافتة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6% إلى 6554.36 نقطة، فيما حقق «ناسداك المركب» مكاسب قدرها 0.5% إلى 21987.145 نقطة.

وبلغ المؤشران معًا مستويات قياسية جديدة خلال التداولات اليومية، في المقابل، خسر مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.1% ليصل إلى 45648.71 نقطة، بحسب شبكة CNBC عربية.

مؤشر أسعار المنتجين

وجاء تحسن معنويات السوق مدفوعًا بأحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين، التي أظهرت انخفاض أسعار الجملة بنسبة 0.1% في أغسطس، بينما كانت توقعات «داو جونز» تشير إلى زيادة قدرها 0.3%، كما تراجع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بالوتيرة نفسها، مخالفا التقديرات التي رجّحت ارتفاعه 0.3%.

لاري إليسون يزيح إيلون ماسك عن صدارة أثرياء العالم

أصبح لاري إليسون أغنى شخص في العالم للمرة الأولى، منهيًا صدارة إيلون ماسك التي استمرت نحو عام.

ثروة لاري إليسون

قفزت ثروة إليسون 101 مليار دولار بحلول الساعة 10:10 صباحًا في نيويورك بعد أن أعلنت شركة "أوراكل" (Oracle Corp.) عن نتائج فصلية فاقت التوقعات، وتوقعت مزيدا من النمو.

أدى هذا الارتفاع إلى صعود إجمالي ثروته إلى 393 مليار دولار، متقدما على ماسك الذي تبلغ ثروته 385 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرج للمليارديرات"، ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي يسجله المؤشر على الإطلاق.

وزير الاتصالات: مشروع الكارت الموحد يستهدف تيسير تلقي المواطنين لجميع استحقاقاتهم

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكارت الموحد هو مشروع ضخم يستهدف تيسير تلقى المواطنين لكافة استحقاقاتهم سواء العينية أو النقدية من الحكومة ومختلف الجهات التى يتعامل معها، موضحا أنه تم البدء بالخدمات التموينية.

تخزين كافة بيانات للمواطنين

وأشار إلى أن الكارت قادر على تخزين كافة البيانات للمواطنين المرتبطة باستحقاقاته العينية ثم يتحول إلى كارت مدفوعات يستطيع من خلاله استخدامه فى كل معاملاته النقدية وتلقى استحقاقاته العينية.

جاء ذلك عقب إطلاق د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمارة تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى تمهيدًا للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزيران أن تحديث البيانات بدقة يُعد خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التموينى للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته فى فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن استمارة تحديث بيانات المواطنين هى وسيلة تنظيمية لاستخراج الكارت الموحد فى ضوء التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية؛ مشيرا إلى تعدد المنافذ المتاحة لتقديم هذه الخدمة بما يتناسب مع مختلف شرائح المواطنين للتيسير عليهم؛ حيث يمكن ملء الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، أو من خلال مكاتب البريد بالمحافظة عبر أكثر من 15 مكتب بريد بالمحافظة على أن يتم زيادة عدد مكاتب البريد المقدمة للخدمة تدريجيا، فضلًا عن إمكانية التواصل عبر الخط الساخن.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا إلى 2.6% خلال أغسطس

تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس للمرة الأولى في أربعة أشهر، مما يعزز الأسباب التي تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

مؤشر أسعار المنتجين

انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وعدلت بيانات يوليو بالخفض، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر اليوم الأربعاء، ومقارنة بالعام السابق، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%.

توقف زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية

تشير البيانات إلى أن الشركات امتنعت عن إجراء زيادات كبيرة في الأسعار الشهر الماضي، رغم ارتفاع التكاليف الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وبينما يأتي هذا التراجع بعد قفزة كبيرة في يوليو، ظلت العديد من الشركات حذرة من أن الزيادات الحادة قد تُنفِّر العملاء في وقت تستمر فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي في التأثير على قرارات الإنفاق.

تباين سعر كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء



سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر بقيم تراوحت بين جنيه و3 جنيهات، بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيها و138 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 إلى 142 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 141 إلى 146 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم بمقر الوزارة، وفدا من مجموعة البنك الدولي، ضم عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، حيث جرى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التطوير المؤسسي، ودعم الاستثمار، وتحقيق الاستدامة.

ورحب الوزير، في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التكامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية والتمويلية بما يخدم جهود التنمية.

واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الوزارة لتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاث مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

الشراكات المحلية والأجنبية

وأكد المهندس محمد شيمي، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، موضحًا أن شركات الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات التابعة سواء في الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، المقاولات والتطوير العقاري، مع تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين.

وأشار إلى نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية، لافتا إلى مساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في برنامج الطروحات الحكومية من خلال شركاتها التابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

21% ارتفاعًا في صادرات الصناعات الغذائية للاتحاد الأوروبي خلال 6 أشهر

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نموًا بنسبة 33% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 21% من إجمالي صادرات القطاع، وتُعد هولندا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا من أبرز المستوردين للمنتجات الغذائية المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية بعنوان فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألمانية، ويأتى ذلك في إطار استعدادات المجلس للمشاركة في معرض أنوجا الدولي بمدينة كولون الألمانية خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2025.

الصادرات المصرية إلى ألمانيا

أما بالنسبة للسوق الألماني، فحققت الصادرات المصرية إلى ألمانيا نموًا بنسبة 24% خلال عام 2024 لتصل إلى 132 مليون دولار مقابل 106 ملايين في 2023،وفي النصف الأول من 2025 ارتفعت بنسبة 42% لتبلغ 100 مليون دولار مقابل 71 مليون لنفس الفترة من العام الماضي.

أهم السلع المصدرة إلى ألمانيا

وجاءت الفراولة المجمدة في صدارة الصادرات بنسبة 50%

تلتها البصل المجفف ومحضرات الخضر والمصارين والأمعاء

وسجلت بعض المنتجات معدلات نمو استثنائية مثل المربى 590%

ومحضرات الفاكهة 437% والخرشوف المجمد 423% والزيتون المخلل 111%.

البورصة تربح 33 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.469 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 34670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل عند مستوى 42650 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليصل عند مستوى 15580 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل عند مستوى 10898 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 14357 نقطة.

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 0.4% في أغسطس 2025 مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025 وعلى أساس سنوي، وسجل معدل التضخم العام للحضر 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.



وأوضح المركزي في بيان، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 0.1% في أغسطس 2025 مقابل 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو 2025.



بحضور المشاط، شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و"عصام ومي علام" في 3 مجالات

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، لتعزيز جهود المؤسستين في تحقيق التنمية في إطار 3 مجالات رئيسية: التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، وتمتد الشراكة لمدة أربع سنوات (2025–2029).

ووقع اتفاق الشراكة المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة.

وحضر حفل التوقيع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة السابقة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وجمع من ممثلي المؤسستين والمجتمع المدني.

وخلال فعاليات التوقيع، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حلقة نقاشية إلى جانب المهندس نجيب ساويرس، والمهندس حسن علام، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر.

وزير الاتصالات يشهد الملتقى التعريفي لاستضافة مصر قمة الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الملتقى التعريفى الخاص باستضافة مصر للنسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعى" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" التى تُعد أبرز تجمع تقنى عالمى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكبر حدث للذكاء الاصطناعى فى المنطقة.

ومن المقرر انعقاد الملتقى فى مركز مصر للمعارض الدولية يومى 11 و12 فبراير 2026، بتنظيم مجموعة GITEX GLOBAL، وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

قمة عالم الذكاء الاصطناعي

يأتي ذلك بمشاركة صناع القرار وكبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى والجهات والخبراء والمتخصصين والمستثمرين من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتعد قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعى" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" امتدادًا لسلسلة فعاليات GITEX العالمية التى تُقام فى عدد من الدول بهدف دعم مسيرة التحول الرقمى وتعزيز الابتكار.

وتمثل القمة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية فى مجال التكنولوجيا المتقدمة.

بعد الهبوط الأخير في البورصة، 5 نصائح مهمة للمستثمرين



البورصة المصرية، تشهد البورصة المصرية هذه الأيام حالة من الحراك الاستثنائي والتقلبات الحادة وسط تفاعل الأسواق مع مجموعة من العوامل المحلية والدولية بينما يتراجع المؤشر الرئيسي بعد موجات صعود قوية خلال منتصف حركة التعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، حيث يطرح هذا التراجع تساؤلات ملحة حول اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، ومدى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى توقعات الطروحات الحكومية المرتقبة.

مفترق طرق بين الحذر والترقب

ومن جانبه يقول الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال أنه في ظل هذا المشهد المتقلب، يقف المستثمرون أمام مفترق طرق بين الحذر والترقب من جهة، والبحث عن فرص استثمارية واعدة من جهة أخرى، خاصة مع الحديث عن دعم مرتقب من المؤسسات، واستمرار تدفقات السيولة الأجنبية والعربية في بعض الجلسات، كاشفا عن أهم التوصيات، ونقاط القوة والضعف.

تراجع المؤشرات ضمن سياق طبيعي

وأضاف رؤوف قائلا: الهبوط الأخير في البورصة المصرية يأتي ضمن حركة تصحيح طبيعية بعد ارتفاعات قوية، وليس نتيجة لأزمات سياسية أو اقتصادية داخلية، بل يعكس إعادة ترتيب المراكز الاستثمارية مشيرا الى ان مؤشر EGX30 سيغلق عند 34,761 نقطة، ويرجح أن يختبر مستوى الدعم عند 34,500 نقطة، قبل أن يستأنف مساره الصاعد.



الطروحات الحكومية كرافد للقوة الشرائية

كما توقع رؤوف أن تساهم عمليات الطرح الحكومية القادمة في دفع السوق لاختراق حاجز 37,000 نقطة، مؤكدا أن السوق ما يزال يزخر بفرص استثمارية واعدة على المدى المتوسط والطويل.





قرارات جديدة من لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن موافقتها على طلب شركة كومباني دي سان جوبان إس.إيه للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة الحديثة للصناعات الكيماوية.

كما أعلنت الموافقة على طلب الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) للاستحواذ على نسبة تتراوح بين 44.58% و64.57% من أسهم شركة أولام أغري القابضة المحدودة.

وقررت إحالة طلب شركة ريتر هولدينج إيه جي للاستحواذ على 100% من شركة أو سي أورليكون تكستايل هولدينج إيه جي بفافيكون، إلى مرحلة الفحص الثانية لاستكمال الإجراءات.

تنظيم الاتصالات يصدر تقريرا لمؤشرات استخدام المواطنين للمحافظ الإلكترونية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير الربع الثاني لعام 2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2025) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، وذلك في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

الأطر التنظيمية لخدمات الدفع

كما يأتى ذلك ضمن وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الوعي لدى المستخدمين بوسائل الدفع الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 46.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد العمليات المالية المنفذة 718 مليون عملية بقيمة إجمالية تبلغ 943 مليار جنيه.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 55%، إي آند كاش 21%، اورنج كاش 19%، وي باي 5%.



"المشاط" تستعرض ملامح ومرتكزات "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر، بما تشهده من توسع اقتصادي والتزام بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، منفتحة وجاهزة لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية تسهم في دفع الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكدت على الشراكة الوثيقة بين البلدين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تسهم في دعم التنمية بالعديد من القطاعات من بينها النقل، الصحة، الطاقة، التعليم، والإسكان، كما كان لفرنسا دور داعم في خلق المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 تعكس عمق وقيمة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومنحت هذه الزيارة زخمًا جديدًا لتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة والنقل، كما أكدت العزم المتبادل على توثيق الروابط الثنائية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعبين.



رئيس البورصة يشارك قيادات شركة فيركيم فعالية قرع الجرس

نظمت شركة " فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات اليوم مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

وقد شارك في الفعالية الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري – نائب رئيس البورصة المصرية، والمهندس علي ماهر - رئيس مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وعدد من قيادات البورصة المصرية والشركة ولفيف من الشخصيات الاقتصادية.

وفي كلمته، أعرب رئيس البورصة المصرية عن سعادته بهذه المناسبة، مهنئًا إدارة ومساهمي الشركة ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية.

وأكد أن البورصة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها تبسيط الإجراءات ودعم الشركات لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة منظومة الإفصاح، بما يسهم في زيادة الكفاءة المعلوماتية للسوق وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تساعد على تعميق السوق وتنويع قطاعاته.

وأوضح "عزام" أن استراتيجية البورصة تستهدف دعم وتشجيع الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو والتوسع، بما يتسق مع الفلسفة الأساسية التي أُنشئ من أجلها هذا السوق، وهي أن يكون منصة فاعلة لتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام وتوسعات متدرجة تؤهلها للانتقال إلى السوق الرئيسي.

"الصناعات المعدنية" توقع مذكرة تفاهم مع معهد مصنعي المسبوكات الهندي لتعزيز التعاون المشترك

وقَّعت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد مصنعي المسبوكات الهندي (IMTMA)، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال صناعة المسبوكات، وفتح آفاق جديدة للتبادل المعرفي والتقني والاستثماري بين البلدين.

مستقبل التعاون المصري الهندي

وأكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التعاون المصري الهندي في هذا القطاع الحيوي.

وقال عبد العزيز خلال التوقيع اليوم: إن توقيع مذكرة التفاهم ليس مجرد حدث شكلي، بل هو حجر الأساس في بناء جسر متين من التعاون والشراكة بين صناع المسبوكات في مصر والهند".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.