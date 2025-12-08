الإثنين 08 ديسمبر 2025
140 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات GAC Empow بالسوق المحلي

انخفضت أسعار سيارات  GAC Empow موديل 2026، وذلك خلال شهر ديسمبر  الجاري لعام 2025.

ونرصد في التقرير التالي أسعار  سيارة GAC Empow موديل 2026، في السوق المصري، ويصل سعر الفئة الأولى Elegance نحو 995,000  بدل 1,080,000
يصل سعر الفئة الثانية Premium: نحو 1,099,000  بدل 1,230,000
يصل سعر الفئة الثالثة S-Style:نحو  1,199,000  بدل 1,340,000 الف جنيه 
 

وتتميز GAC Empow بمزيج فريد من القوة والتكنولوجيا والأمان، حيث تأتي مزودة بحزمة متكاملة من المزايا التي تجعلها الخيار الأفضل في فئة السيدان الرياضية. فتأتى مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 170 حصان وعزم دوران 270 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات يضمن تسارعًا سلسًا وتحكمًا دقيقًا، مما يوفر تجربة قيادة رياضية ممتعة.


خاصية تحذير الاصطدام الأمامي
وعلى صعيد التكنولوجيا، تعزز تقنياتها الذكية تجربة القيادة، حيث تأتي سيارة GAC Empow مزودة بأحدث الابتكارات التقنية لتجعل القيادة أكثر متعة وسلاسة، حيث تأتي مجهزة بشاشة وسطية 10.25 بوصة تعمل باللمس متصلة بلوحة عدادات رقمية 7 بوصة، مع دعم أنظمة الاتصال الهاتف بالشاشةApple CarPlay وAndroid Auto ومثبت سرعة متأقلم، بالإضافة إلى نظامى مساعدة البقاء فى الحارة المرورية والتحذير فى حالة الخروج منها (LDW + LKA).

 

تتوفر GAC Empow بخمسة ألوان خارجية وثلاثة ألوان داخلية لتناسب جميع الأذواق. مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق السيارات الرياضية الباحثين عن الأداء الرياضى مع القيمة العالية في فئتهاچميل موتورز بتغير موازين السوق.

