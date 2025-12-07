الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 11900 جنيه للطن، الذرة برازيلي نحو 11900 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11700 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11700 جنيه، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 12900 جنيه للطن.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 718 جنيها، بانخفاض 32 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1000 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13581 جنيها، بانخفاض 418 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 19300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 20300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر  طن الردة نحو 11800 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12800 جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاعلاف سعر الأعلاف سعر العلف أسعار العلف سعر الذرة اسعار الذرة سعر الصويا اسعار الصويا أسعار الردة سعر الردة سعر الجلوتين أسعار الكسب سعر الكسب سعر علف الصويا سعر الجلوتوفيد أسعار الجلوتوفيد أسعار علف الصويا أسعار الأعلاف اليوم سعر الحبوب أسعار الحبوب

مواد متعلقة

تبدأ من 600 إلى 1800 جنيه، الاستثمار تفرض رسوما على صادرات الأعلاف

انخفاض الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم الخميس

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

ليلة القبض على أحمد رفعت

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads