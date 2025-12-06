وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان منظومة التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر بالمنصورة

18 حجم الخط

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستشفى الصدر بالمنصورة، إحدى المنشآت الطبية المشاركة فى منظومة المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد، لدعم خدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد السعيد مدير المستشفى.

ويأتى تنفيذ أنشطة منظومة التشخيص عن بُعد ضمن خطط الدولة لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الصحة، حيث تسهم هذه الجهود فى تحقيق نقلة نوعية فى جودة الخدمات الطبية، خاصة بالمناطق البعيدة والنائية، عبر ربط الوحدات الصحية بالمستشفيات المركزية والجامعية لتوفير استشارات دقيقة وسريعة للمواطنين.

آليات العمل داخل المستشفى ودور منظومة التشخيص عن بعد

وخلال الزيارة تم استعراض آليات العمل داخل المستشفى ودور منظومة التشخيص عن بعد فى تحسين جودة الخدمات الطبية، حيث تُعد محافظة الدقهلية واحدة من أكثر المحافظات تميزًا فى تطبيق هذه المنظومة، وتضم المحافظة شبكة متكاملة من وحدات ومؤسسات الرعاية الصحية بإجمالى ٢٢ وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد، تعمل 17 وحدة منها كمستقبل خدمة.

بالإضافة إلى 5 وحدات تعمل كمقدم خدمة فى عدد من التخصصات الطبية، منها 17 وحدة تابعة لوزارة الصحة والسكان تقدم خدمات التشخيص عن بُعد، وتشمل مستشفيات: المنصورة الدولى، والجلدية، وميت غمر، ونبروه، وصدر المنصورة، والمنزلة، ورمد المنصورة، وجمصة، وشربين، وبلقاس، وأجا، والجمالية، ومنية النصر، ودكرنس، وتمى الأمديد، وحميات المنصورة، والسنبلاوين.

كما تدعم منظومة التشخيص عن بُعد بمحافظة الدقهلية خمس منشآت جامعية تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تسهم بشكل مباشر فى تقديم استشارات متخصصة ورفع دقة التشخيص للمرضى بالمحافظة، وتشمل مستشفيات المنصورة الجامعى الرئيسى، والمنصورة الجامعى للكلى والمسالك، والمنصورة الجامعى للباطنة، والمنصورة الجامعى للأطفال، والمنصورة الجديدة (جارٍ تشغيلها).

ساهمت منظومة التشخيص عن بُعد بشكل كبير فى رفع كفاءة الخدمات الصحية

وساهمت منظومة التشخيص عن بُعد بشكل كبير فى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتسريع عمليات التشخيص وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة للمواطنين فى 108 تخصص طبى مختلف. كما بلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها خلال عامى 2023 و2024 أكثر من 100 ألف حالة بمحافظة الدقهلية من بين إجمالى 290 ألف حالة تم تشخيصها على مستوى محافظات الجمهورية، وهو ما يشكّل أكثر من ٣٠% من إجمالى الحالات المستفيدة التى تمت خدمتها حتى الآن.

تشغيل وحدة التشخيص عن بُعد بالمستشفى فى 28 فبراير 2023

وتم تشغيل وحدة التشخيص عن بُعد بالمستشفى فى 28 فبراير 2023، واستقبلت منذ ذلك الحين أكثر من 4400 حالة تم عرضها على خبراء التخصصات المختلفة عبر منظومة التشخيص عن بُعد.

