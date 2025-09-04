أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر جرام الذهب واستقرار الدولار.. 5.4 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. 300 مليار جنيه استثمارات موجهة لتمكين المرأة خلال 5 سنوات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم, عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بختان حركة تعاملات اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، بنحو 30 جنيها الجرام، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في أسواق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5531 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4840 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4150 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38720 جنيها.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.51 جنيه للشراء.

-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.53 جنيه للشراء.

-48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.53 جنيه للشراء.

-48.63 جنيه للبيع.

خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة ضرورة لإنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر

كشف أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة حتى 30% كان خطوة ضرورية لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند 40%، مؤكدًا أن الهدف لم يكن عرقلة الاستثمار وإنما حماية المدخرات وتحقيق عائد حقيقي إيجابي.

وأوضح شوقي أن التراجع التدريجي للتضخم إلى 13.9% سمح ببدء خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع مطالب المستثمرين المحليين والدوليين.

تمويل الاستثمارات وتوسع البنوك في الإقراض

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم المذاع على قناة الشمس، إلى أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يسهل تمويل الاستثمارات ويشجع البنوك على التوسع في الإقراض.

وأشار إلى أن وجود فجوة إيجابية حالية تُقدر بـ 8% بين الفائدة والتضخم يعد مؤشرًا جيدًا على قوة الاقتصاد المصري، ويُساهم في الحفاظ على الاستثمارات قصيرة الأجل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

خبير يكشف نسبة تحسن الجنيه أمام الدولار خلال 3 أشهر ومصير سعر الصرف

أكد أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن سعر الصرف يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على تكلفة الواردات والدعم الحكومي.

وأوضح أن الجنيه المصري تحسن أمام الدولار بنسبة 6.5% خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن حركة العملة مرتبطة بالعجز التجاري بين الصادرات والواردات، لكنه استبعد عودة الدولار لمستوياته السابقة بشكل كبير.

الفجوة التجارية وارتفاع الديون

ورفض الخبير الاقتصادي خلال لقائه ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم، المذاع على قناة الشمس، الربط بين ارتفاع الديون وضعف الاقتصاد، معتبرًا أن الفجوة التجارية هي التحدي الحقيقي.

وشدد على أن مصر بما تملكه من مرونة اقتصادية وجبهة داخلية قوية قادرة على الصمود أمام أي صدمات، حتى في أوقات الحروب، بفضل استراتيجية "اقتصاد الحرب" التي تتبناها الدولة لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

الرقابة المالية تنظم الدورة السابعة لبرنامج “المدرب المالي المعتمد CFAT”

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين، الدورة السابعة لبرنامج “المدرب المالي المعتمد" CFAT لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية خلال الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٣ سبتمبر ٢٠٢٥.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار الدور التنظيمي والتوعوي للهيئة لتعزيز الثقافة المالية غير المصرفية بين الشباب، مشيرًا إلى أن برنامج المدرب المالي المعتمد يُعد أحد أهم الأدوات التي تطلقها الهيئة لبناء كوادر شبابية قادرة على نشر الوعي المالي في المجتمع، خاصة في مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الدورات السابقة للبرنامج أفرزت جيلًا من المدربين الشباب الذين يساهمون حاليًا في نقل خبراتهم ومعارفهم المالية إلى أقرانهم، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف بالقطاع الخاص

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع ترقب المتداولين لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، عقب تقرير ضعيف عن وظائف القطاع الخاص.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 183 نقطة، أو بنسبة 0.4%، إلا أن هذه المكاسب كبحها انخفاض أسهم Salesforce بنسبة 5% في أعقاب إعلان شركة البرمجيات عن توقعات إيرادات مخيبة للآمال.

وأظهر تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زيادة 54 ألف وظيفة في أغسطس، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز، توقعوا أن يضيف أصحاب العمل في القطاع الخاص 75 ألف وظيفة جديدة. ويقل هذا الرقم أيضًا عن الرقم المعدل البالغ 106 آلاف وظيفة في يوليو.

8 جنيهات ارتفاعًا في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 113 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وزيرا الاتصالات والعدل يشهدان تخرج دفعة جديدة من سفراء الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مراسم تخريج دفعة جديدة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعى- دفعة هيئة قضايا الدولة".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها المعهد القومى للاتصالات (NTI) بمقره فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة.

تأهيل الكوادر غير المتخصصة

حضر المراسم كل من: المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، والمهندس محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي هذا الحدث فى إطار التعاون البناء بين المعهد القومى للاتصالات، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، ومؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة".

ويُعد البرنامج هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية لتأهيل الكوادر غير المتخصصة فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، لا سيما فى القطاعات القانونية والإدارية.

وفى كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تخريج دفعة هيئة قضايا الدولة من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى يعد استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتى تتضمن بناء القدرات الرقمية، وتنفيذ مشروعات لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة منظومة العدالة.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 132 جنيها و134 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 135 إلى 138 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 137 إلى 140 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 139 إلى 144 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

المشاط: 300 مليار جنيه استثمارات موجهة لتمكين المرأة خلال 5 سنوات

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان: "إطلاق الأوراق البحثية حول التمكين الاقتصادي للمرأة".

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل محورًا أساسيًا في عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضمن رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يرتكز على محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، مضيفة أن مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلًا عن اعتماد الحكومة المصرية لنهج التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإصدار دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأوضحت المشاط، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة فعلت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يضم 35 مشروعًا لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا ودمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، إلى جانب إدماج قضايا تمكين المرأة في برامج وطنية كبرى مثل: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة حياة كريمة، برنامج بداية، و100 مليون صحة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2024/2027.

تباطؤ حاد في سوق العمل الأمريكي خلال أغسطس مع إضافة 54 ألف وظيفة فقط

ارتفع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع خلال أغسطس، بحسب بيانات صدرت اليوم الخميس، في إشارة جديدة إلى وجود متاعب في سوق العمل.

تباطؤ حاد في سوق العمل الأمريكي

وأظهرت بيانات شركة «ADP» لمعالجة كشوف الرواتب أن عدد الوظائف في القطاع الخاص زاد بـ54 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات محللي «داو جونز» عند 75 ألف وظيفة، وهو تباطؤ ملحوظ عن مكاسب الشهر السابق البالغة 104 آلاف وظيفة، بحسب شبكة CNBC عربية.

الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «ADP»، في بيان صحفي: «لقد بدأ العام بزخم قوي في نمو الوظائف، لكن هذا الزخم تعرض لانتكاسات بسبب حالة عدم اليقين»، مشيرة إلى أن تزايد قلق المستهلكين، ونقص العمالة، والاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت من أبرز العوامل وراء هذا التراجع في النمو.

وسجلت قطاعات التجارة والنقل والمرافق أكبر الخسائر، بفقدان 17 ألف وظيفة صافية، تلتها قطاعات التعليم والخدمات الصحية بخسارة 12 ألف وظيفة. لكن هذه الخسائر قابلها نمو قوي في قطاع الترفيه والضيافة الذي أضاف 50 ألف وظيفة خلال الشهر.

أما نمو الأجور فظل مستقرا في أغسطس، حيث ارتفعت رواتب العاملين الذين بقوا في وظائفهم 4.4% على أساس سنوي، بينما سجل الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة زيادة قدرها 7.1% للفترة نفسها.

ويأتي تقرير «ADP» ليعزز المخاوف بشأن سوق العمل، إذ أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر أمس الأربعاء أن عدد الوظائف الشاغرة في يوليو كان من بين أدنى المستويات منذ عام 2020.

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الخميس، الموافق 4 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 31 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 21 و21.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 15 إلى 16 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 14 إلى 15 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 12 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 67 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.



5.4 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال 2024

نظم المكتب التجاري في برلين برئاسة الوزير المفوض التجاري الدكتورة مها زكريا ندوة حول "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألماني"، وذلك استعدادًا للمشاركة المصرية المرتقبة في معرض أنوجا، المقرر عقده بمدينة كولون بألمانيا خلال الفترة من 4 – 8 أكتوبر 2025.

يأتى هذا في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

واستعرض المكتب التجاري خلال الندوة أهم الملامح الخاصة بالسوق الألماني بوجه عام وسوق الصناعات الغذائية بوجه خاص، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لعدد من السلع الغذائية الواعدة مثل العصائر، الخضر والفاكهة المجمدة، الأعشاب والتوابل، وصلصة الطماطم.

صادرات مصرية إلى السوق الألماني في عام 2024

كما تم استعراض توصيات المكتب لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الألماني، والتي سجلت نحو 102 مليون يورو في عام 2024 مقابل 89 مليون يورو في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 14,6%.

وأشاد المكتب بالإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث احتلت المرتبة الأولى بين مصدري الفراولة المجمدة إلى ألمانيا خلال الفترة من 2021 – 2024، كما تقدمت إلى المرتبة الثانية في صادرات الخرشوف المحفوظ عام 2024 بعد أن كانت في المرتبة الثالثة.

غرفة القاهرة تتفقد مقر معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة نصر

تفقد أعضاء لجنة المعارض في الغرفة التجارية بالقاهرة مقر معرض أهلًا مدارس الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر لبحث الترتيبات النهائية للمعرض المُقرر افتتاحه الأسبوع القادم.

وحرص على تفقد أجنحة المعرض اللواء صلاح العبد أمين صُندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض، والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض ورئيس لجنة سيدات الأعمال، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض لرفع تقرير بكافة تفاصيل المعرض إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة من أرض الواقع.

وضع الترتيبات النهائية لإقامة معرض أهلا مدارس

ويتم وضع الترتيبات النهائية حاليًا لإقامة هذا المعرض من خلال تجهيز كافة الأجنحة للعارضين لعرض منتجاتهم دون تحمل أي تكلفة في مقابل وضع أكبر نسبة خصم على أسعار السلع لمُساندة المواطنين في ظل دخول الموسم الدراسي الجديد وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

غرفة الصناعات الهندسية: الدولة استطاعت القضاء على التهريب في قطاع الأدوات المنزلية



أكد المهندس مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الدولة نجحت في القضاء على التهريب في قطاع الأدوات المنزلية، موضحا أن السوق المحلي شهد تراجعا في الطلب مؤخرا نتيجة منافسة المنتج الصيني المستورد منخفض الجودة، ما تسبب في إلحاق أضرار بالصناعة الوطنية، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع حجم المشتريات.

توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

وأوضح جاد، أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، زار مصنع ألفا ستيل بمنطقة النهضة الصناعية، والذي يختص بإنتاج أدوات المائدة المصنوعة من الاستانلس، والمقام على مساحة 8000 متر مربع برأس مال 150 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن سنويا، ويصدر 25% من إنتاجه إلى أسواق تركيا وتونس والجزائر، كما يوفر 300 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف أن زيارة الوزير تضمنت جولة ميدانية بمجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه بمحافظة الإسكندرية، والمقام على مساحة 30 فدانًا ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم 155 وحدة صناعية بمساحة 396 مترًا مربعًا للوحدة، قابلة للضم.

كما استعرض الوزير مجمع مرغم 1 المقام على 25 فدانًا ويضم 240 وحدة صناعية، ومجمع مرغم 2 الذي يقام على 20.5 فدان ويضم 204 وحدات صناعية، وجميعها مستغلة من قبل المستثمرين.

بلومبرج: الجنيه المصري سيظل قويا رغم تخفيض سعر الفائدة

قالت شبكة "بلومبرج إنتليجنس" في مذكرة بحثية حديثة، إنه من المتوقع أن يظل الجنيه المصري قويا رغم تخفيض الفائدة الذي فاق توقعات السوق، مرجحا ألا يضعف قيمة العملة بفضل ارتفاع العائد الحقيقي وتدفقات المحافظ الاستثمارية القوية واستقرار الإيرادات الجارية من التحويلات المالية والسياحة.

وأوضح سيرجي فولوبويف، المتخصص في متابعة أسواق العملات والفائدة للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن استمرار التيسير النقدي أمر محتمل إذا ظلت ضغوط التضخم الناتجة عن إصلاح الدعم تحت السيطرة.

تأثير خفض الفائدة على قوة الجنيه

يعكس تخفيض الفائدة في يوم 28 أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس -أي ضعف توقعات السوق- قوة الجنيه وتراجع التضخم في مصر بشكل حاد، إذ انخفض إلى 13.9% في يوليو من 16.8% في مايو، وأشار البنك المركزي المصري إلى أن ضغوط الطلب لا تزال محدودة، مع تراجع توقعات التضخم.

العائد الحقيقي المرتفع يدعم الطلب على الأصول المحلية

حتى بعد هذا التخفيض الكبير، تظل معدلات العائد الحقيقية في مصر من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، مما يضمن استمرار الطلب على الأصول بالعملة المحلية، ورغم التوقع بحدوث مزيد من التعديلات السعرية المرتبطة بالدعم، فإن العائد الحقيقي المرتفع يتيح مجالًا لإجراء خفض إضافي للفائدة دون الإضرار بالسياسة النقدية الصارمة.

من ناحية أخرى، أدى التزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية 2025، إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل، وقد يشهد الأسابيع القادمة زيادة مماثلة.

شعبة مسبوكات المعادن تستقبل وفدا هنديا لبحث التعاون المشترك الثلاثاء المقبل

تستقبل شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، يوم الثلاثاء المقبل، وفدًا رفيع المستوى من معهد المسبوكات الهندي يضم ممثلين عن 22 شركة هندية رائدة في مجال الصناعات المعدنية، في اجتماع موسع يُعقد بمقر اتحاد الصناعات لمناقشة آليات تعزيز التعاون الصناعي المشترك واستغلال الفرص الاستثمارية الناشئة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية.

زيارة وفد هندي يضم 22 شركة لبحث التعاون الاستثماري المشترك

وأوضح الدكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن باتحاد الصناعات، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، لافتًا إلى أن أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة فرصةً استثنائيةً لمصر لجذب استثمارات جديدة”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها شعبة مسبوكات المعادن لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية فرصةً استثنائيةً لمصر.. والشركات الهندية تبحث عن بدائل إقليمية

وأضاف عبد العزيز أن “الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الهندية، والتي تتجاوز 40% في بعض القطاعات، تدفع الشركات الهندية للبحث عن بدائل إقليمية.

وتابع عبد العزيز إن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة حيث لا تتعدى الرسوم على منتجاتها الموجهة للسوق الأمريكية 10%، بفضل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها القاهرة مع واشنطن”.

وأكد رئيس الشعبة أن الاجتماع مع الوفد الهندي يستهدف تحفيز الشراكات الصناعية طويلة الأجل، من خلال مشروعات إنتاجية مشتركة تُمكّن مصر من أن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المسبوكات إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

أسعار سيارات سيات إبيزا موديل 2025 خلال سبتمبر

استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات، أسعار سيارات سيات خلال شهر سبتمبر الجاري داخل السوق المصري، وشملت قائمة الاسعار سيارات سيات إبيزا موديل 2025.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات سيات في السوق المحلي خلال شهر سبتمبر بعد إخطار كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة وهي:

يصل سعر الفئة الأولى نحو 999 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية FR نحو مليون و199 ألف

يصل سعر الفئة الثالثة FR-Black Edition، نحو مليون و259 ألف

وحصلت سيارات سيات إبيز الهاتشباك، علي محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو” ينتج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات الأمان والسلامة في سيارات سيات ابيزا

-6 وسائد هوائية

– فرامل مانع للانزلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

– نظام الثبات الإلكتروني ESP

– نظام مراقبة الجر TCS

– عجلة قيادة كهربائية

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX

– مساعد الفرامل الفجائية BA

– مثبت ومحدد سرعة

– أنظمة مراقبة الإطارات

– أنظمة المساعدة على التلال HA

– حساسات ركن خلفية

– نظام تنبيه السائق

– فتح وغلق السيارة بدون مفتاح

– إضاءة داخلية متعددة الألوان

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري في أغسطس إلى 51.9 نقطة

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطر خلال شهر أغسطس إلى 51.9 نقطة، مقارنة بـ51.4 نقطة في يوليو 2025.

مؤشر مديري المشتريات في قطر

وعزت الدراسة الصادرة عن وكالة «إس أند بي جلوبال» هذا الارتفاع في القراءة الرئيسية للمؤشر إلى النمو القياسي في أعداد الموظفين، وإلى التراجع الطفيف في الطلبات الجديدة، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري تعود إلى توسع السوق، وارتفاع عدد السكان، والنمو في القطاع العقاري، إضافة إلى التعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة.

وأظهرت بيانات القطاعات الفرعية أن تعافي النشاط التجاري لشركات الإنشاءات ساهم في تعويض التباطؤ في قطاعي البيع بالجملة والتجزئة، في حين تواصل تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع على التوالي.

