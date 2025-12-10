18 حجم الخط

عظَّم الإسلام حق الجار، وجعل له حقوقا وواجبات كما جعل عليه مثلها إلا أنه في هذا الزمان ابتلي بعضنا بجار السوء، وكثرت المشاحنات بين الناس بسبب هذا الأمر،.

وجار السوء يعد إحدى المشكلات المزمنة في هذا العصر لما يحدث من شاحنات تصل إلى إراقة الدماء بسبب جوار السوء.

وبرغم أن جبريل عليه السلام أوصى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، بالجار في الحديث الشريف: “مازال جبريل يوصيني بـالجار حتى ظننت أنه سَيُورِّثه”، إلا أن البعض يسيء لهذه العلاقة ولا يعرف لها حدا أو اعتبارا، وهو الأمر الذي يدفع البعض للتساؤل هل يجوز مقاطعة جار السوء؟

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟، فيتو

الإحسان إلى الجار من الكتاب والسنة

أوصى القرآن بالإحسان إلى الجار: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ)[النساء:36].

وحض النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه: "... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره". وعند مسلم: "فليحسن إلى جاره".

ووصل الأمر إلى درجة جعل فيها الشرع محبة الخير للجيران من الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه".

وجعل الذي يحسن إلى جاره هو خير الناس عند الله: "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره".

وهناك أحاديث خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم:

· "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: مَن لا يأمن جاره بوائقه".

· ولما قيل له: يا رسول الله! إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار، وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها. قال: "لا خير فيها، هي في النار".

"لا يدخل الجنة مَن لا يأمن جاره بوائقه".

· وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أذى جاره. فقال: "اطرح متاعك في الطريق". ففعل؛ وجعل الناس يمرون به ويسألونه. فإذا علموا بأذى جاره له لعنوا ذلك الجار. فجاء هذا الجار السيئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أن الناس يلعنونه. فقال صلى الله عليه وسلم: "فقد لعنك الله قبل الناس".

من هو الجار؟

الجار هو مَن جاورك، سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا، وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان ذلك الحد، ولعل الأقرب – والعلم عند الله – أن ما تعارف عليه الناس أنه يدخل في حدود الجوار فهو الجار. والجيران يتفاوتون من حيث مراتبهم، فهناك الجار المسلم ذو الرحم، وهناك الجار المسلم، والجار الكافر ذو الرحم، والجار الكافر الذي ليس برحم، وهؤلاء جميعا يشتركون في كثير من الحقوق ويختص بعضهم بمزيد منها بحسب حاله ورتبته.

حقوق الجار في الإسلام:

لا شك أن الجار له حقوق كثيرة نشير إلى بعضها، فمن أهم هذه الحقوق:

1- رد السلام وإجابة الدعوة:

2- كف الأذى عنه: فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير ونهى عن ذلك.

3- تحمل أذى الجار:

4- تفقده وقضاء حوائجه: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم".

5- ستره وصيانة عرضه: قد يطَّلع الجار على بعض أمور جاره فينبغي أن يوطن نفسه على ستر جاره مستحضرًا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة، أما إن هتك ستره فقد عرَّض نفسه لجزاء من جنس عمله.

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟، فيتو

أكد الدكتور محمد قاسم المنسى، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، في تصريحات صحفية أن تجنب الجار السيئ ومقاطعته ليس هو الحل الأمثل في التعامل معه، وإنما الحل الحقيقي يكمن في السعي للتفاهم والتقارب معه، والصبر على أي أذى قد يصدر منه، مع الاستمرار في تقديم النصح له بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح أن القرآن الكريم أعطى حقوق الجيران أهمية كبيرة، حيث وضعها في مرتبة مماثلة لحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا".

كما أشار إلى الاهتمام الكبير الذي أولته السنة النبوية بهذا الحق، مستدلًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". وبيّن أن المطلوب ليس مجرد معاملة الجار بل الإحسان إليه ومراعاة جميع شؤونه كما لو كان فردًا من الأسرة.

وحذر من أن اللجوء إلى المقاطعة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بسبب العناد والتمسك بالمواقف السلبية، مؤكدًا أن الاستمرار في تقديم النصح للجار مع الصبر واستخدام الأساليب الهادئة واللطيفة التي تقبلها النفوس هو الأسلوب الأكثر فاعلية في تحقيق نتائج إيجابية وتغيير السلوكيات غير المرغوب فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.