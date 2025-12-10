18 حجم الخط

مسجد انشقاق القمر، أقيم بعد حادثة انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة مطل على الكعبة من الجهة الجنوبية الشرقية.

ويسمى مسجد بلال أو موضع انشقاق القمر، وانشقاق القمر هي معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذكرت في القرآن الكريم في سورة القمر التي سميت باسم هذه القصة { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ }، حيث انشق القمر نصفين؛ نصف على جبل أبي قبيس الواقع جنوب شرق المسجد الحرام، والنصف الآخر على جبل قعيقعان شمال غرب المسجد الحرام.

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة، فيتو

حادثة انشقاق القمر

وملخصها كما يذكر المؤرخون: أنه في السنة التاسعة للبعثة اجتمع المشركون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى رأسهم أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل فقالوا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن كنت صادقًا فشقّ لنا القمر فرقتين.



وبالفعل أشار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسبابته إلى القمر، فانشَقّ نصفين بإذن الله تعالى، نصف يُرى فوق جبل أبي قبيس ونصف فوق جبل قعيقعان، وسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شكرًا لله. وقيل: حصل ذلك مرتين، المرة الثانية كانت في منى وادُّعيَ عليها الإجماع.

وعن ابن مسعود: (انشق القمر ونحن مع النبي بمنى). وقد هدم المسجد وجزء من جبل أبي قبيس بسبب التوسعة.

وحادثة انشقاق القمر من المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، وكان وقوع هذه المعجزة قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة؛ وذلك عندما طلب كفار مكة من النبي - صلى الله عليه وسلم- آيةً تدل على صدق دعوته ونبوته؛ كما جاء في الحديث النبوي الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه: (أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما).

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة، فيتو

جبل أبي قبيس

جبل "أبي قبيس" وهو أحد الأخشبين اللذين جاء ذكرهما في الحديث الشريف، عندما ذهب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الطائف، ولاقى من الأذى ما لاقى، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فأجاب نبي الرحمة -صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: "لا، بل أستأني بهم، ثمّ قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا".

كما شهد هذا الجبل المبارك معجزة عظيمة، وهي انشقاق القمر للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فورد في كتب السنة أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان واقفًا على جبل أبي قبيس عندما حصلت معجزة شق القمر.

فأخرج الإمام أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس في الآية 1 من سورة القمر: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} أنه قال: اجتمع المشركون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالوا للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفًا على "أبي قبيس" ونصفًا على "قعيقعان"، فقال لهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم، وكانت ليلة بدر، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ربه أن يعطيه ما سألوا، فأمسى القمر نصفًا على "أبي قبيس" ونصفًا على "قعيقعان"، ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ينادي: يا أبا سلمة بن عبدالأسد والأرقم بن أبي الأرقم اشهدوا.

وفي وقت لاحق كان الصحابي الكريم بلال بن رباح -رضوان الله عليه- يسكن على قمة أبي قبيس، ومن هنا سمي المسجد الذي كان على قمة الجبل جبل بلال. وهو مسجد قديم يرجع إلى القرن الأول في الإسلام، وذكره الإمام الأزرقي في تاريخه.

وجبل أبي قبيس يشرف طرفه الغربي على المسجد الحرام وساحاته من جهة الشرق، ويقع بين شعب علي وشعب أجياد.

ويحده من جهة الشرق بداية طريق الملك عبدالعزيز (شارع أجياد السد سابقًا) إلى بداية الأنفاق التي تخترق خندمه (أنفاق السد) إلى العزيزية.

وقد ورد ذكر هذا الجبل في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.