أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات مساء اليوم الخميس 21 أغسطس 2025،وذلك بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4555 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36440 جنيهًا.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال ختام حركة التعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.43 جنيها للشراء.

-48.57 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.45 جنيها للشراء.

-48.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.45 جنيها للشراء.

-48.55 جنيها للبيع.

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء



وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 73.7 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 112.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 75 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

تعرف على تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري حول إمكانية الحصول على قرض لشراء السيارة غير مضمن.

وأوضح مسئولون بالبنك الأهلي، أنه يمكن للعملاء التقدم بطلب قرض السيارة غير مضمن، من خلال خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل، وذلك على النحو التالي:

بدون ضامن.

بتمويل حتى3 ملايين جم للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

سعر عائد تنافسي.

تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 سنين.

برامج خاصة لموظفي الشركات.

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جم.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

شركة التجاري الدولي للتمويل CIFC تسجل انطلاقة قوية وتحقق محفظة عمليات بـ4.1 مليار جنيه

حققت شركة “التجاري الدولي للتمويل” (CIFC)، إحدى الشركات التابعة للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أداءً قويًا منذ انطلاق أعمالها التجارية في أبريل 2024، حيث تجاوزت محفظة عمليات التخصيم 4.1مليار جنيه مصري، فيما بلغت الأرصدة القائمة حوالي 2.07 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.

وتعكس هذه النتائج الأداء التشغيلي القوي للشركة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يبرز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتنامية من حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، تواكب التطورات الاقتصادية وتدعم النمو في مختلف القطاعات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، صرح رشوان حمادي - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة قائلًا: “إطلاق شركة التجاري الدولي للتمويل يأتي تجسيدًا لرؤيتنا المستقبلية في أن نكون مؤسسة مالية متكاملة، لا تقتصر فقط على العمل المصرفي التقليدي، بل تمتد لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية للعملاء من خلال قنوات مرنة ومتخصصة. نحن نؤمن بأن نمو الاقتصاد الوطني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير حلول تمويلية متنوعة، تدعم كافة شرائح الأعمال – خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة – وتسهم في تمكينها من التوسع والإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة.”

وتابع: “نجاح CIFC في تحقيق هذه النتائج خلال فترة وجيزة هو انعكاس لجودة التخطيط، وكفاءة فرق العمل، والطلب الحقيقي في السوق على خدمات تمويل بديلة وفعالة. ونحن مستمرون في دعم CIFC بكل السبل الممكنة لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.”

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.483 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 35622 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 43678 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16008 نقاط، واستقر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" عند مستوى 3801 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 10668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14282 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

الإحصاء: 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من 2025

كشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

ويأتى صدور التقرير في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية.

وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى السعودية 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وبلغ حجم الواردات المصرية من السعودية 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2025:

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 237 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه 192 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 152 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 143 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 139 مليون دولار.

شعبة المحاجِر تناقش سبل الاستفادة من المعارض لزيادة الصادرات

عقدت شُعبة المحاجِر والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا مُوسّعًا، لمُناقشة بعض الموضوعات التي تهُم قطاعها، والتي تتعلق بالتطوير والتنمية.

وفي بداية الاجتماع وجّه محمد عارف رئيس الشُعبة الشُكر لـ" أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة" على مُساندته لهذا الاجتماع ضمن خطّة الغرفة التطويرية للقطاعات المختلفة.

أهمية مُناقشة الاستفادة من المعارض المحلية والدولية

وأشار إلى أهمية مُناقشة الاستفادة من المعارض المحلية والدولية من أجل رفع معدلات التصدير طبقًا لتوجهات الدولة بالسعي لزيادة الصادرات المصرية، كما تمت مناقشة سبُل الاستفادة من المعرض الذي سيُقام من خلال الغرفة الكنغولية في مدينة كينساشا في أكتوبر المقبل حيث اتفقت الشعبة مع الجانب الكونغولي علي اعفاء أعضاء الشعبة من الجمارك لديهم.

وقال "عارف" إن الاجتماع شهِد مُشاركة الشركة الوطنية "كنوز مصر"، والتى أبدت استعدادها في التعاون مع المحاجِر وتوفير المُعدّات لها، كما عرضت على قطاع الجرانيت طلبيات من شرائح الجرانيت لأعضاء الشُعبة.

شرح بروتوكول التعاون مع الضرائب

وحضر الاجتماع مجدي سليمان نائب رئيس شُعبة الساعات بغرفة القاهرة لشرح بروتوكول التعاون مع الضرائب، وكيفية تطبيقه على قطاع الرُّخام.

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة شبكات المحمول للربع الثاني 2025

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الثاني من عام 2025 (من أبريل إلى يونيو 2025)، والذي تستند منهجية القياس به على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، وبلغت مسافات القياس 162 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثاني لعام 2025.

تعزيز جودة خدمات الاتصالات

يأتى ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهيّ كالتالي:



مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة (ثواني) منذ بدء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.



مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.



فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال يونيو 2025:

• فودافون: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 11 منطقة خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة الزيادة 37% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

• اورنج: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 9 مناطق خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة التحسن 66% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

• إي آند: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 12 منطقة خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة الزيادة 50% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

• وي: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 10 مناطق خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة التحسن 9% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.



لماذا تصنف القاهرة والإسكندرية كأرخص مدن للمعيشة في أفريقيا خلال 2025؟

تواصل مدينة الإسكندرية، ترسيخ موقعها كأرخص مدينة كبرى في إفريقيا خلال 2025 وفق بيانات مؤشرات تكلفة المعيشة Numbeo، متقدمة على القاهرة التي تحل بعدها مباشرة.

أرخص مدن كبرى في أفريقيا خلال 2025

تكشف أحدث القراءة المنشورة استنادا إلى بيانات Numbeo، أن مؤشر تكلفة المعيشة في الإسكندرية يبلغ 17.9 نقطة مقابل 19.6 نقطة للقاهرة؛ ما يعكس فجوة سعرية طفيفة لكنها ملموسة لصالح عروس البحر المتوسط، ويضع المدينتين المصريتين معا في صدارة المدن الأرخص على مستوى القارة الإفريقية هذا العام، بحسب إرم بزنس.

فجوة محدودة بين القاهرة والإسكندرية

يستند هذا التصنيف إلى سلة واسعة من البنود تشمل أسعار الغذاء والمطاعم والملابس والنقل المحلي والمرافق الأساسية، مع استبعاد الإيجار في «مؤشر تكلفة المعيشة» الأساسي، الأمر الذي يمنح صورة أدق لحركة الأسعار اليومية التي يواجهها المستهلك.



وزير الاستثمار يبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير سوريش كى ريدي السفير الهندي بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الرؤى حول الفرص المتاحة لدعم الشراكات المستقبلية بين البلدين، كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والهند والتى تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين في مختلف الميادين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات المتميزة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندى على حد سواء.

وأضاف الخطيب، أن اللقاء استعرض فرص وإمكانيات زيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصري، وتعزيز التعاون التجاري، وفتح قنوات جديدة للشراكات بين رجال الأعمال بالبلدين.

واستعرض الوزير مقومات الاستثمار بالسوق المصري فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والتى تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والكفاءات الهندسية وتنافسية الأجور، إلى جانب إمكانية النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الخارجية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

توقيع بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

وقع كل من الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وإعداد كوادر قادرة على النهوض بالأداء المؤسسي بما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

ونصّ بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإتاحة الفرص للعاملين بجهاز حماية المنافسة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها الأكاديمية.

وأقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة؛ وحضرها من جهاز حماية المنافسة كل من: القاضي أحمد عبد الناصر خطاب - المستشار القانوني للجهاز، والدكتورة أسماء عزت - المستشار الاقتصادي للجهاز.





بنك نكست يطلق شريحة "Private" لتقديم الخدمات لكبار العملاء

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن إطلاق شريحة Private، وهي شريحة جديدة تتيح باقة من الخدمات المميزة لكبار العملاء الذين يمتلكون أرصدة بحد أدنى 20 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. مما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد مع التركيز على تعزيز العلاقات الوطيدة والممتدة مع عملائه.

وفي ضوء سعي البنك لتلبية احتياجات كبار العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة، طور البنك مجموعة حصرية من المنتجات والخدمات، تشمل حلول مالية استثنائية وخدمات مصرفية وغير مصرفية صممت خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الشريحة من العملاء بسهولة وكفاءة وتميز.

وسوف توفر الخدمات المصرفية في هذا القطاع للعملاء تجربة مصرفية سلسة ومصممة خصيصًا لهم، حيث يتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من قنوات حصرية وأولوية التواصل مع البنك، ومن بينها مدير علاقات لكل عميل، علاوة على صالات انتظار مخصصة بأغلب فروع البنك، وكذلك التمتع بأولوية تنفيذ المعاملات المصرفية. كما تتيح شريحة Private إمكانية فتح حسابات وإصدار دفاتر شيكات بدون مصروفات إضافية، مما يمكنهم من إدارة أموالهم بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء Private الحصول على بطاقة ائتمانية Infinite بحد ائتماني يصل إلى مليون جنيه، وإمكانية الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، فضلًا عن حلول تمويلية مخصصة وخطط تمويل عقاري بشروط جذابة.

"المشاط": مؤتمر طوكيو محفل دولي لترسيخ الشراكة التنموية بين اليابان والدول الأفريقية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العلاقات اليابانية مع قارة أفريقيا

وخلال اللقاء، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب الياباني على حسن الاستقبال وتنظيم هذا المحفل الدولي الهام الذي يعكس عمق العلاقات اليابانية مع قارة أفريقيا، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز الشراكة على الصعيد الثنائي بين مصر واليابان، وكذلك الثلاثي بين مصر واليابان ودول القارة، من أجل ترتيب الأولويات ودفع التنمية المشتركة في مختلف مجالات التنمية.





هيئة المواصفات والجودة توقع بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الطبية

وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع بهدف دعم وتطوير مجالات الجودة والتقنية الحيوية والمنتجات الطبية وإعداد واعتماد المواصفات القياسية المصرية في هذا المجال الحيوي.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور مهندس خالد صوفي – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة واللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى – المدير التنفيذى للمركز البحوث الطبية والطب التجديدي، بحضور عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.

وينص البروتوكول على تعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات العلمية وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية إضافةً إلى دعم الجهود في تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية لضمان جودة وسلامة المنتجات الطبية وتطوير آليات الاعتماد للمختبرات والمعامل الفنية.

التصديري للحاصلات الزراعية: نستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار في 2030



أكد عبد الحميد دمرداش،رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس يستهدف الوصول بصادراته إلى 7 مليارات دولار فى 2030، بعد تحقيق نمو سنوى 10 ـ 12%، فيما يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تحقيق 12 مليار دولار فى العام نفسه، ليصبح الإجمالى المستهدف للمجلسين 19 مليار دولار وأنه جاري العمل على فتح عدد من الأسواق الأخرى تقدر بنحو 24 سوق جديد.

وعقد الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعا مع عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بخاصية الفيديو كونفرانس، حيث استهدف الاجتماع وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

ويأتي هذا في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وشدد على أن دخول أسواق جديد يعزز من قدرة القطاع على تحقيق طفرات تصديرية كبيرة وهو ما حدث عندما اتجهنا لأسواق جديدة بعيدا عن الأسواق التقليدية في أوروبا ودول الخليج، حيث اتجهنا إلى دول جنوب شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا واليابان وفيتنام والفلبين وبنجلاديش وغيرها، وكذا اسواق امريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وباراجواي والبرازيل وأوروجواي والتي ساهمت بنسبة كبيرة في الطفرات التصديرية التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية.

التصديري للملابس يعلن المشاركة في معرض دولي بأمريكا

يشارك عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة في فعاليات معرض Sourcing at Magic، والمقام خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وذلك تحت مظلة المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار استراتيجية المجلس لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن المعارض الدولية تمثل نافذة رئيسية للتواصل المباشر مع كبار المستوردين وسلاسل التجزئة العالمية.

"المشاط" تناقش فرص التعاون المشترك مع رئيس جامعة الأمم المتحدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، البروفيسور تشيلدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة، لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء بحث الجانبان جهود التعاون المشترك في إطار الدور المحوري الذي تقوم به جامعة الأمم المتحدة، التي تم تأسيسها عام 1975، لبناء الجسور بين المعاهد العلمية بين القارات المختلفة، وتعزيز جهود البحث العلمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في دول الجنوب العالمي.

مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا

وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، الذي يمهد لمجالات أكثر اتساعًا من التعاون والشراكة بين اليابان ودول قارة أفريقيا، والمنظمات الإقليمية والدولية.

الجهود الوطنية لتوطين التكنولوجيا

وأكدت «المشاط»، اهتمام الحكومة بتوطيد الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الوطنية لتوطين التكنولوجيا ووضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتدشين مجلس وطني للذكاء الاصطناعي من أجل مواكبة التطورات في هذه التقنيات التي باتت عاملًا ضروريًا لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

المصرية للاتصالات: الانتهاء من ربط مصر والأردن بالكابل البحري كورال بريدج

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة نايتل – ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وأحد أبرز مزوّدي خدمات الاتصالات في الأردن، عن الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج".

أول كابل مباشر للاتصالات

وتم إنزال نظام الكابل البحري "كورال بريدج" بمدينة طابا المصرية ثم مد الكابل عبر خليج العقبة وصولًا إلى إنزاله بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويعد "كورال بريدج" أول كابل بحري للاتصالات مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عامًا، ليكون بمثابة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من أزواج الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في تطور البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط.



ومن الجانب المصري يعتبر "كورال بريدج" أول نظام كابل بحري للاتصالات يتم إنزاله بنقطة إنزال طابا وهي نقطة من ضمن البنية التحتية الرقمية الدولية التي تقوم بإنشائها المصرية للاتصالات بشبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية مؤخرا. وفي الأردن، فقد تم إنزال الكابل بـمركز بيانات مدينة العقبة الرقمية المحايد والمعتمد عالميًا، حيث يعزز الكابل من استراتيجيات التعافي والاعتمادية للخدمات المقدمة للشركات ومزوّدي المحتوى المستضافين في المركز.

كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري



أزمة الاقتصاد المصري، كشف الخبير الإقتصادي هاني توفيق، عن سر ضياع 8% من الناتج المحلي على مصر، وذلك بسبب ما وصفه بـ "المسكوت عنه" بشأن تحصيل الضرائب، مشيرًا إلى أنه من الضرائب التي تحصل في العالم تبلغ 20%، في حين الضرائب المحصلة في مصر 12% فقط.

ضياع أكثر من 10 تريليونات جنيه على مصر

وأكد هاني توفيق أن السر في ضياع 8% من الضرائب على مصر بسبب الاقتصاد غير الرسمي والذي يبلغ 10 تريليونات جنيه، 50% من الاقتصاد المصري، وأيضًا ضياع التريليونات على مصر بسبب عدم كفاءة منظومة الضرائب والفساد والصناديق الخاصة، التي تقع خارج سيطرة المالية، والتهرب من الضرائب عند بعض المهن الخاصة.

جهاز تنمية المشروعات يبدأ الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025/ 2030

بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل الاستراتيجية وعلى رأسهم (وزارة الثقافة، وزارة الصناعة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة،)، حيث يهدف التعاون إلى توحيد الجهود وتحديد الأدوار والمسئوليات للمساهمة في تعزيز الأثر الإيجابي للتداخلات في هذا القطاع الحيوي.

إحياء الحرف التراثية واليدوية

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالعمل على إحياء الحرف التراثية واليدوية والحفاظ عليها وضمان استدامتها وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030) والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع لتصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على المستوى الإقليمي والاستفادة من مزاياها التنافسية والقدرات الإبداعية العالية للشباب المصري والمستمدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري.

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بان الجهاز يعمل الآن وفق الاستراتيجية لإصدار المواصفات القياسية لحرف تراثية مطلوبة عالميا مثل (الفخار والسجاد اليدوي.. إلخ ) وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهات المعنية فيما يتم إجراء زيارات للتجمعات الانتاجية علي مستوي محافظات الجمهورية وتم عمل زيارات لتجمع الكليم بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ وكذلك مركز السجاد اليدوي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة؛ وذلك لتقييم الاحتياجات اللازمة للحرفيين وتقديم خدمات تطوير الأعمال لتلك التجمعات الإنتاجية سواء تمويل أو خدمات غير مالية.

المشاط: قارة أفريقيا لديها فرص هائلة لتسخير التقنيات الحديثة في تحقيق أجندتها التنموية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها جامعة الأمم المتحدة UNU ضمن فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، حول «الحوكمة في العصر الرقمي: دروس لقارة أفريقيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ومسئولي الحكومة اليابانية ودول القارة والأمم المتحدة.

مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية هذه الفعالية التي تنظمها جامعة الأمم المتحدة، خاصة في ظل التحول الذي يشهده العالم لتصبح التقنيات الرقمية – وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي – ليست مجرد أدوات هامشية، بل أصبحت محركات أساسية للتعامل مع التحديات التنموية المعقدة والمتشابكة، فمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى دعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، أصبحت التكنولوجيا عاملًا محددًا لكيفية قدرة الدول على القفز بمراحل التنمية.

وأوضحت، أنه مع ذلك، فإن هذه الإمكانات الهائلة تفرض ضرورة ملحة لبناء أطر حوكمة قوية تضمن أن تسهم الابتكارات في خدمة البشر على نحو عادل ومستدام.

8 بنوك استثمار تتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة الاجتماع المقبل

توافقت 8 بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس في 2025 المقرر الخميس المقبل، بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، فيما توقع بنكا استثمار آخرين الإبقاء عليها من دون تغيير، بحسب الشرق بلومبرج.

أسعار الفائدة في مصر

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.

تراجع التضخم في مصر

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، ولكن ذلك يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التغير في الأسعار المحددة إداريا وتأثيرها على الأسعار المحلية.

توقعات بخفض 2%

الدكتور هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة "الأهلي فاروس" توقع عودة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي في اجتماعها المقبل، بخفض جديد قد يبلغ 2%.

واستند جنينة في توقعه إلى سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة والذي يُعد إيجابيًا عند مستوى 10%، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي.

يضاف إلى ذلك، التحسن المستمر في أداء العملة المحلية أمام الدولار وسط توقعات بمزيد من الارتفاع للجنيه، خاصة مع المبادرة الحكومية بخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وفق جنينة.

