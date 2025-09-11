أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الخدمات الحكومية تفشل في بيع أي سيارة خلال جلسة مزاد اليوم بشارع البحر الأعظم

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ لبضائع وسيارات جمارك الإسكندرية بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٣٢ من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح.

وخلال هذه الجلسة لم يتم بيع أي لوط سيارات.

بضائع جمارك الإسكندرية

وتم البيع النهائى لعدد ٥ لوط بضائع جمارك القاهرة بمبلغ ٢٣ مليون و٣٠ ألفا و٥٠ جنيها، وبيع ٦ لوط بضائع جمارك الإسكندرية ومطروح بمبلغ مليون و٨٨١ ألفا و٨٥٠ جنيها.

وبلغ إجمالي عدد لوطات البضائع المباعة ١١ لوط بمبلغ ٢٤ مليون و٩١١ ألف و٩٠٠ جنيه.

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5616.80 جنيه للعرض.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5583.39 جنيه - شراء - للطلب.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5616.80 جنيه - بيع - للعرض.

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

كيف يؤثر قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات "البيليت" على أسعار الحديد بالأسواق؟

في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، وبموجب هذا القرار، ستخضع الواردات من البيليت لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيها للطن.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في مواجهة الواردات الأجنبية التي تشكل تهديدا للصناعة الوطنية.

تأثير القرار على أسعار الحديد

كشفت شركات الحديد والصلب، عن تأثير قرار وزير الاستثمار فرض الرسوم الوقائية على واردات "البيليت"، حيث من المقرر أن تشهد الأسواق ارتفاعات في أسعار حديد التسليح خلال الفترة القادمة، وهذا ما جعل المصانع تدرس حاليا قيمة الزيادة المتوقعة.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار حديد التسليح المنتج في المصانع المتكاملة تتراوح حاليا بين 37 و38.2 ألف جنيه للطن، بينما يبدأ سعره في المصانع الاستثمارية من 32 إلى 35 ألف جنيه.

آلية انتقال التأثير إلى المستهلك

يعد البيليت المادة الخام الأساسية في صناعة حديد التسليح، وبالتالي فإن أي زيادة في تكلفته ستنتقل مباشرة إلى سعر المنتج النهائي، ولذلك سوف تؤدي الزيادة في تكلفة الواردات من البيليت إلى رفع تكلفة الإنتاج لدى مصانع الدرفلة التي تعتمد على الاستيراد، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق المحلية، بمعدل يتراوح من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه للطن.

شعبة الذهب تكشف توقعاتها للأسعار خلال الفترة المقبلة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام الغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا محلوظًا خلال الأيام المقبلة، وذلك مع استمرار العوامل السياسية والجيوسياسية إقليميًا وعالميا

ارتفاع أسعار الذهب

السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب

وأشار إلى أن التوترات السياسية العالمية تزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وبالتالي سنشهد مزيدا من التحركات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن خفضا محتملا لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتجديدات في سياسات البنوك المركزية مثل الصين، والتوترات الإقليمية والدولية، قد يدفع سعر الذهب إلى المزيد من الصعود، متوقعًا وصول سعر جرام عيار 21 إلى 5000 جنيه.

صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن خبراء الصندوق سوف يقومون بزيارة لمصر خلال فصل الخريف من أجل إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي ضمن التسهيل الممدد من الصندوق للقاهرة.

وأضافت كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن الوقت قد حان لتنفيذ مصر إصلاحات أعمق من أجل إطلاق العنان لإمكانات النمو فيها.

أهداف برنامج صندوق النقد الدولي

وكان أحمد كوجك وزير المالية، أكد على ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: “يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر”، وفق ما نقلته رويترز.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، في البنك المركزي وشركات الصرافة، وذلك وفقا لآخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الشراء 48.13 جنيه.

سعر البيع 48.27 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي

سعر الشراء 56.24 جنيه.

سعر البيع 56.41 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سعر الشراء 65.05 جنيه.

سعر البيع 65.25 جنيه.

وزير الاستثمار يقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إصدار قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت).

وتنص المادة الأولى من القرار، على أن تخضع الواردات من المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، المدرجة تحت البند الجمركي (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيها مصريا للطن.

ويأتي هذا القرار في خطوة تستهدف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025



سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 73 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 65 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

قفزة في مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد ارتفاع بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع توقع المتداولين ألا تمنع القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض معدل الفائدة القياسي الأسبوع المقبل.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 498 نقطة، أو بنحو 1.1%، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق خلال التعاملات، وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، مسجلا أيضا رقما قياسيا جديدا خلال الجلسة، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.4%.

يأتي ذلك بعد أن جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أغسطس أعلى من التوقعات على أساس شهري، لكنها متوافقة مع التوقعات على أساس سنوي.

مؤشر أسعار المستهلك

وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وهي نسبة أعلى من 0.3% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز، ومع ذلك، سجل المؤشر نموا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، موافقا للتقديرات.

أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأمريكي في أغسطس

صدرت، اليوم الخميس، بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تترقبها الأسواق سعيا منها لتلمس مسار أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع المقبل.

أبرز الاستنتاجات في تقرير التضخم

فيما يلي أبرز الاستنتاجات من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس، الصادر اليوم الخميس:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.4% على أساس شهري، متفوقا على متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 0.3%، وبما يمثل ضعف وتيرة يوليو، وكالعادة، شكلت تكاليف المساكن العامل الأكبر في الزيادة، فيما ساهمت أسعار البقالة بشكل ملحوظ.

وقفزت أسعار إعداد الغذاء في المنازل 0.6%، وهي الأكبر منذ 2022، مدفوعة بلحوم البقر والطماطم التي تأثرت بالرسوم الجمركية. وبلغ المعدل السنوي للمؤشر العام 2.9%، صعودًا من 2.7%.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3%، متماشيا مع التوقعات ومطابقا للشهر السابق، حيث زادت أسعار تذاكر الطيران والملابس والسيارات الجديدة والمستعملة، بينما تراجعت تكاليف الرعاية الطبية والترفيه، وسجل الارتفاع السنوي 3.1%، وهو نفس مستوى يوليو.

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم الدورية للشركات المزاولة لنشاط التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالًا للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكّن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيرًا على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.

مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين

ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين لمدة شهر ونصف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 31 أكتوبر 2025 بدلًا من 15 سبتمبر 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 21 سبتمبر 2025 وإخطار الهيئة بذلك.

كما نص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يومًا إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.

إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام إدراج أوراسكوم للإنشاءات بسوق أبو ظبي للأوراق المالية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لشركة أوراسكوم للإنشاءات في إدراجها بسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تداول أسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية



وقد بدأ اليوم تداول أسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول "ORAS"، بقيمة سوقية بلغت 905 ملايين دولار أمريكي.



سيبقى الإدراج الثانوي للشركة في البورصة المصرية دون أي تغيير.

في هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلًا: "تفخر إي اف چي هيرميس بشراكتها مع أوراسكوم للإنشاءات لتقديم الاستشارات في هذه العملية، التي ستسهم في توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة. ومنذ بداية العام، عملت إي اف چي هيرميس على 6 صفقات دمج واستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة".

تقرير حديث: 60% من الشركات بالشرق الأوسط وأفريقيا تستخدم ويندوز 10

كشف تقرير حديث بأنّ نظام التشغيل ويندوز 10 لا يزال يعمل عند أكثر من نصف المستخدمين الأفراد، و60% من الشركات وأظهرت الإحصائيات أنّ نسبة المستخدمين الذين حدثوا أجهزتهم إلى نظام ويندوز 11 لم تتجاوز 33% فقط.

توقف دعم ويندوز

وأوضح التقرير أنّ 30.8% من المستخدمين في الشرق الأوسط حدثوا أجهزتهم إلى ويندوز 11، وأنّ 54% منهم يستعملون نظام ويندوز 10، وأنّ 8% منهم يشغلونها بنظام ويندوز 7 أما في إفريقيا، قام نحو 35.95% من المستخدمين بالترقية إلى ويندوز 11، بينما لا يزال 52.8% يستخدمون ويندوز 10، و4.5% يعملون بنظام ويندوز 7.

من المقرر أن يتوقف دعم مايكروسوفت لنظام ويندوز 10 في شهر أكتوبر 2025 لأجل ذلك أجرت كاسبرسكي دراسة معتمدةً على بيانات تعريفية لنظام التشغيل دون الكشف عن هوية أصحابها وكان غرض الدراسة معرفة عدد الأجهزة التي تستخدم ويندوز 10 في مناطق مختلفة حول العالم.

بمجرد أن يصل نظام التشغيل إلى نهاية عمر الاستخدام الافتراضي ويتوقف الدعم الفني له، تبقى الثغرات الأمنية دون معالجة، مما يتيح للمجرمين السيبرانيين فرصة لاستغلالها. لذلك، من الضروري تحديث نظام التشغيل لحماية شبكتك، سواء كانت شخصية أو تجارية، من الهجمات والمخاطر المحتملة.

أوضحت الأبحاث أنّ 53% من العملاء يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 10، وإنْ كانت مايكروسوفت ستنهي دعمه خلال شهر أكتوبر من العام الجاري؛ 2025. وأظهرت النتائج أنّ 8.5% من أجهزة المستخدمين لا تزال تعمل بنظام ويندوز 7، الذي انتهى دعمه رسميًا عام 2020.

ارتفاع التضخم في أمريكا إلى 2.9% خلال أغسطس

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أغسطس، وفقا لبيانات حكومية جديدة صدرت اليوم الخميس، بينما يظل المستثمرون في حالة ترقب لمعرفة مدى تأثير رسوم الرئيس ترامب الجمركية على تكاليف المستهلكين.

أظهرت أحدث بيانات من مكتب إحصاءات العمل أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2.9% خلال العام المنتهي في أغسطس، مقارنة بـ 2.7% في يوليو، ما يشير إلى أن ارتفاع تضخم السلع لم يعد يعوض بتراجع تضخم الخدمات.

البورصة تربح 18 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

البنك المركزي الأوروبي يقرر تثبيت سعر الفائدة

قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، مع انتظار صناع السياسات لمعرفة ما إذا كانت منطقة اليورو ستتأثر برسوم جمركية أمريكية أعلى من عدمه.

المركزي الأوروبي يقرر تثبيت الفائدة

وقرر المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 2% بعد سبعة تخفيضات متتالية.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قرر تثبيت سعر الفائدة عند 2% الشهر الماضي، أي ما يعادل نصف مستواه البالغ 4% قبل عام، وذلك بعد أن نجح في كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي أعقب جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

مع عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وتوقع استقراره عند هذا المستوى، قرر صانعو السياسات التريث هذا الأسبوع، لا سيما في ظل اقتراب المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب من مراحلها النهائية.

البورصة المصرية تشهد انتقال شركة "بريميم هيلثكير جروب" إلى السوق الرئيسي

نظمت شركة بريميم هيلثكير جروب (Premium HealthCare Group) (PHGC.CA) اليوم مؤتمرًا صحفيًا، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالًا بانتقال الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

شارك في الفعالية الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور بشوي جورج نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية والشركة.

وشهدت الفعالية الإعلان عن انتقال شركة بريميم هيلثكير جروب من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي للبورصة المصرية، وذلك بعد استكمالها إجراءات زيادة رأس المال واستيفاء متطلبات القيد.

المركزي التركي يقرر خفض الفائدة 250 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي

قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس دفعة واحدة ليصل إلى 40.5%، للمرة الثانية على التوالي.

يعد هذا ثاني خفض للفائدة منذ مارس الماضي، ويعكس تحولا في السياسة النقدية، بعدما خفض المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 43% في قراره خلال الشهر الماضي.

وكان محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كراهان، أبدى تفاؤلا حذرا حيال مسار التضخم رغم تقلبات الأسواق وتراجع توقعات المستثمرين بشأن وتيرة خفض الفائدة، مؤكدا أن الضغوط السعرية الناجمة عن الطلب آخذة في التراجع.

جاء ذلك في مقابلة لمحافظ البنك المركزي التركي مع وكالة «بلومبرج»، بعد أيام من صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس الماضي، والتي سجلت 33% متراجعة بشكل طفيف من 33.5% في يوليو، لكنها فاقت توقعات الأسواق.

انكماش الاستهلاك الخاص

كراهان أوضح أن بيانات النمو للربع الثاني أظهرت أن الاستهلاك الخاص سجل انكماشًا للربع الثاني على التوالي، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا فاق التوقعات عند 1.6%.

أضاف أن مؤشرات التضخم الأساسية تقدم صورة أكثر صحة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب تأثير زيادات الإيجارات وتكاليف التعليم على توقعات الأسعار.

خفض أسعار الفائدة

كان «المركزي التركي» قد خفض أسعار الفائدة في يوليو إلى 43% من 46%، وهو أول خفض منذ أربعة أشهر، مشيرا آنذاك إلى استمرار نهج التيسير النقدي.

غير أن التطورات السياسية الأخيرة، إلى جانب البيانات الاقتصادية المخيبة، دفعت المؤسسات المالية الدولية إلى التوقع بأن تكون وتيرة التخفيضات المقبلة أقل حدة.

هيئة الرقابة المالية: إدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة

استقبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في أول اجتماع له الدكتور إسلام عزام بعد صدور قرار تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، حيث وجّه المجلس خالص الشكر والتقدير له على ما قدّمه من جهود وعطاء خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الهيئة وعضوية مجلس الإدارة.

تطوير القطاع المالي غير المصرفي

وأعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس، عن تقديرهم لما قدمه الدكتور إسلام عزام من جهد وعمل مخلص في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة كرئيس لمجلس إدارة البورصة المصرية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق لدعم جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية وزيادة عمق السوق عبر ادخال العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة، مع مراعاة دوما المستهدف الرئيسي وهو استقرار السوق وحماية المتعاملين بالتوازي مع تعزيز مستويات السيولة والتداول.

المشاط تكشف موعد إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي تنعقد من 8-11 سبتمبر الجاري بالقاهرة، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تبادل الخبرات على صعيد ملفات الوزارتين.

تطوير العلاقات المشتركة مع تونس

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، مؤكدة حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استمرار تطوير العلاقات المشتركة مع تونس الشقيقة، والانتقال بها إلى آفاق أوسع من خلال التركيز على المجالات التي تُحقق مصلحة البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، ودفع معدلات التبادل التجاري.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية التونسية التي تعد واحدة من أقدم اللجان العربية المشتركة وأكثرها انتظامًا وهو ما يعكس تنسيقًا مستمرًا ورغبة متبادلة من البلدين تعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وأوضحت أن اللقاءات المستمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، سواء في الزيارات المتبادلة أو في المحافل الدولية والإقليمية، تؤكد على الروابط والعلاقات الوثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، والحرص المتبادل على بذل المزيد من الجهد للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين الشقيقين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

وناقش الوزيران فرص تطوير العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات بين وزارتي التخطيط في البلدين الشقيقين، مستعرضة أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة لا سيما على صعيد إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها في الفترة الحالية من أجل حوكمة الاستثمارات العامة، كأداة رئيسية للتغلب على معدلات التضخم، وخفض الدين، وإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.

المشاط: التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة بالبلدين

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8-11 سبتمبر 2025.

اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة

وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق علاقات التعاون المصرية التونسية التي تتمتع بتاريخ مضيء صنعته إرادة واعية من شعبي البلدين وإدارة رشيدة من القيادات السياسية والتنفيذية في مصر وتونس، معربة عن تطلعها أن تنتهي أعمال اللجنة بالمضي قدمًا في العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تعد مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.

حجم الصادرات المصرية إلى تونس

وذكرت «المشاط»، أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس تقدر بنحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% عن عام 2023، لافتة إلى أن مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري، مشيرة إلى أنه يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة العربية الكبرى)، واتفاقية أغادير واتفاقية التبادل التجاري الحر، وأهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة في البلدين اللذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز تواجد المنتجات والشركات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.

بعد قرار أوبك +، وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام، وكذلك لإمدادات النفط عن العام الجاري، وذلك بعد قرار أعضاء في أوبك+ بزيادة الإنتاج.

الطلب العالمي على النفط

ووفقًا للتقرير الشهري للوكالة، والصادر اليوم الخميس، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميا في 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة بزيادة 680 ألف برميل يوميا، بحسب شبكة CNBC عربية.

أما بالنسبة لتقديرات 2026، أبقت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، توقعاتها نمو الطلب على النفط في 2026 دون تغيير عند 700 ألف برميل يوميا.

وفيما يتعلق بالمعروض العالمي من الخام، من المتوقع أن يرتفع 2.7 مليون برميل يوميًا في 2025 بعد أحدث زيادة من أوبك+ (من 2.5 مليون برميل يوميًا)، بحسب الوكالة.

وكالة الطاقة الدولية تقدر أن صافي الزيادة من سبتمبر إلى أكتوبر، في إنتاج نفط أوبك+ سيكون 40 ألف برميل يوميا، أي أقل من زيادة الحصص البالغة 137 ألف ب/ي، مشيرة إلى حدود الطاقة الإنتاجية لدى بعض الأعضاء.

إيتيدا والقومي للاتصالات يكرمان أوائل طلاب المرحلة الأولى من برنامج التدريب الصيفي

كرّمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والمعهد القومي للاتصالات 100 طالب وطالبة من الأوائل والمتميزين بالمرحلة الأولى من برنامج التدريب الصيفي، الذي يستهدف تأهيل 10 آلاف شاب على أحدث المهارات التكنولوجية وذلك في خطوة جديدة نحو بناء جيل رقمي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

بناء الكفاءات البشرية

ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية الهيئة والمعهد لبناء الكفاءات البشرية وتأهيل طلاب الجامعات في مختلف المحافظات بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال مسارات تدريبية متخصصة تجمع بين الجانب التقني ومهارات العمل الحر والمهارات الشخصية، بما يواكب التطورات السريعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وحضر فعاليات حفل التكريم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات (NTI) والمهندس محمود صفراطه، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الهيئة والمعهد.

وخلال كلمته، هنأ المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، الطلاب المتميزين مؤكدًا أنهم يمثلون مستقبل صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأن نجاحهم اليوم يعكس طموح جيل جديد يسعى لصناعة بصمة رقمية قوية محليًا وعالميًا.

وأوضح الظاهر أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التدريب التقني فقط، بل يركز أيضًا على بناء الشخصية وصقل المهارات الناعمة التي تمنح الشباب الثقة للانطلاق في مسيرتهم المهنية.

وأضاف أن الاستثمار في العقول الشابة يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن المهارات الرقمية ورأس المال البشري في مصر أصبحا من أبرز عوامل جذب الشركات العالمية الباحثة عن سد فجوة المهارات وتوسيع أعمالها في أسواق جديدة.

سهم "أوراسكوم كونستراكشون" يقفز 65% في مستهل تداوله بسوق أبوظبي

قفز سهم "أوراسكوم كونستراكشون" ما يزيد على 65% في مستهل تداولاته بسوق أبوظبي المالي، بعد أن نقلت الشركة إدراجها الرئيسي من بورصة ناسداك دبي المجاورة، تزامنا مع أداء نشط للسوق.

تسعى سوق أبوظبي المالي لجذب الشركات للإدراج في السوق بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تعميق السوق، ضمن جهود الإمارة بصفة عامة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 6% تقريبا منذ بداية العام الجاري، والشركة مدرجة على نحو مزدوج في بورصتي القاهرة وأبوظبي، بحسب وكالة بلومبرج.

أوضحت "أوراسكوم" في بيان سابق أنه تحديد سعر افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيستند إلى آخر سعر إغلاق في البورصة المصرية بتاريخ 10 سبتمبر 2025، وسيتم تحويله إلى الدرهم الإماراتي وفقا لسعر الصرف المعلن عنه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في التاريخ نفسه"، وفي بورصة مصر، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 4% في مستهل تداولاته.

المساهم الرئيسي بـ"أوراسكوم" ينقل نشاطا إلى أبوظبي

يأتي تحرك "أوراسكوم" إلى العاصمة الإماراتية، في الوقت الذي أفادت فيه "بلومبرج" في 2023 بأن رجل الأعمال المهندس ناصف ساويرس، المؤسس والذي يملك حصة تصل إلى 42% من الشركة، يقوم بنقل مكتب العائلة الاستثماري إلى أبوظبي، لينضم بذلك إلى موجة تأسيس الأعمال التي يقوم بها عدد من أبرز المستثمرين في العاصمة الإماراتية، حيث تملك عائلة ساويرس حصلة الأغلبية في الشركة وفق بيانات البورصة المصرية في أوائل العام الجاري.

"أوراسكوم" التي تعمل بالهندسة والإنشاءات تنفذ العديد من مشروعات في مجالات البنیة التحتیة والصناعیة والتجاریة في منطقة الشرق الأوسط وأفریقیا والولایات المتحدة، كما تقوم بالتطویر والاستثمار في مشاريع البنیة التحتیة، وتمتلك حصة قدرھا 50% مجموعة "بیسكس"، ولدیھا عدد من الشركات التابعة في قطاعات مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات، بحسب معلومات منشورة على سوق أبوظبي المالي.





اتفاقية تعاون بين تنمية المشروعات والتخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك في إطار سعي الجهاز المستمر لتعزيز قدراته وتحقيق أهدافه التنموية.

تهدف الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد الخطة التنفيذية التي تتضمن الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء.

وقع الاتفاقية كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي و تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك في حضور الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من قيادات الجهاز وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومعهد التخطيط القومي.

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على التزامه بمواصلة العمل الجاد

وأكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بالعمل علي تطوير أداء الجهاز من خلال استراتيجية متطورة وفعالة بما يتناسب مع دوره الهام في النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشاركته في العديد من المبادرات القومية.

